Экскурсия на теплоходе в Свияжск: увидеть Верхний Услон и Макарьевскую пустынь
Пешеходная, с дорогой туда и обратно на теплоходе. ВНИМАНИЕ! Время в пути на теплоходе в одну сторону: 2 часа. ВНИМАНИЕ! Время при бронировании стоит приблизительное и зависит от наличия мест. После бронирования вам будет предложено время прогулки на выбор.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Всего за 7 часов вы получите калейдоскоп топовых летних эмоций. Прогулка по Волге на комфортабельном туристическом теплоходе: смотровые палубы, мягкие сиденья, настоящий бар + море захватывающих исторических фактов от нашего теплоходного радио-рупора! Большая пешеходная экскурсия по Свияжску. Вы увидите культовые достопримечательности, многие из которых были заложены по приказу Ивана Грозного. Вас ждут древние храмы и монастыри с уникальными фресками, бескрайние речные просторы, опоясывающие берега острова и незабываемая архитектура древней крепости, превратившейся в маленький городок с большой историей. Для полного погружения после экскурсии вы можете отправиться в «Ленивый торжок» - комплекс исторической реконструкции под открытым небом. Тут и чай из угольного самовара с баранками, блинами и сладостями, вяленая волжская рыба, сувениры, вышедшие из-под рук местных мастеров. И исконно русский тир – с арбалетами, луками, копьями! Загляденье!
Программа
- Действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 16-18 веков, включённый в список Всемирного наследия Юнеско;
- Женский Иоанно–Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей: Церкви Живоначальной Троицы – единственной сохранившейся постройки деревянной крепости 16 в. со времён Ивана Грозного; Церкви во имя Сергия Радонежского – покровителя острова;
- Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость" – величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле;
- Рождественская площадь – главная площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля;
- Конный двор и Ленивый Торжок – сувениры, мастера – ремесленники;
- Смотровая площадка Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на теплоходе тур. класса в обе стороны (2 часа - туда, 2 часа - обратно) Путевая информация по пути следования теплохода в сторону Свияжска Пребывание на острове 3 часа (в определенные дни 2 часа
- См. расписание) Пешеходная обзорная экскурсия по Свияжску Сопровождение профессионального гида-экскурсовода Входные билеты на остров-град Свияжск Радиопередающие устройства (радиогиды для лучшей слышимости гида)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Казани
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Дата и количество участников выбирается при бронировании