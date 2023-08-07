Пешеходная, с дорогой туда и обратно на теплоходе. ВНИМАНИЕ! Время в пути на теплоходе в одну сторону: 2 часа. ВНИМАНИЕ! Время при бронировании стоит приблизительное и зависит от наличия мест. После бронирования вам будет предложено время прогулки на выбор.

Описание

Всего за 7 часов вы получите калейдоскоп топовых летних эмоций. Прогулка по Волге на комфортабельном туристическом теплоходе: смотровые палубы, мягкие сиденья, настоящий бар + море захватывающих исторических фактов от нашего теплоходного радио-рупора! Большая пешеходная экскурсия по Свияжску. Вы увидите культовые достопримечательности, многие из которых были заложены по приказу Ивана Грозного. Вас ждут древние храмы и монастыри с уникальными фресками, бескрайние речные просторы, опоясывающие берега острова и незабываемая архитектура древней крепости, превратившейся в маленький городок с большой историей. Для полного погружения после экскурсии вы можете отправиться в «Ленивый торжок» - комплекс исторической реконструкции под открытым небом. Тут и чай из угольного самовара с баранками, блинами и сладостями, вяленая волжская рыба, сувениры, вышедшие из-под рук местных мастеров. И исконно русский тир – с арбалетами, луками, копьями! Загляденье!