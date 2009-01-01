24 отзыва оставили туристы

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Экскурсия в Йошкар-Олу (ср, сб)

4.7
24 отзыва
Казань_Тур
Казань_Тур – Гид из Казани
Экскурсия в Йошкар-Олу (ср, сб)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 47 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Экскурсия в Йошкар-Олу (ср, сб)
Столицей республики Марией Эл является прекрасный город 🏙️ Йошкар-Ола. Он стоит на берегу притока реки Волги — реке Малая Кокшага. Топоним Йошкар-Ола переводится как «красный», что трактуется местными жителями как «красивый». Но стоит хотя бы однажды побывать в городе, чтобы своими глазами убедиться в правдивости этого утверждения, прогулявшись по зеленым бульварам и улицам, заглянув в уютные скверы, полюбовавшись изящностью мостов и посетив музеи 🖼. Йошкар-Ола относится к важным историческим городам России, а ее красоту обязан увидеть каждый. Многие достопримечательности 🏛️ города расположены в одном месте — в центре города.
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» создан в 2009 году, на месте средневекового Царевококшайского острога. Позже на этом месте была Базарная площадь, затем площадь Революции. В течение нескольких столетий это место было центром административной, торговой, общественной жизни города Царевококшайска. Архитектура Кремля воссоздана по образцу лучших памятников средневекового русского зодчества. «Царевококшайский Кремль» - это замкнутый комплекс из четырех башен, объединенных стенами и проходными галереями, в центре которого установлен единственный в России памятник царю Федору Иоанновичу. Царь Федор Иоаннович в 1584 году издал указ об основании города Царевококшайск.
Набережная Брюгге – тоже одно из новых приобретений города. На набережной Брюгге стоят разноцветные аккуратные домики, напоминая чем-то маленький европейский городок. Романтично гулять 👣 по такой набережной вечером, когда включается красивая иллюминация. В симпатичных домиках на набережной расположены различные министерства и ведомства.
Комплекс «12 апостолов» выполнен по мотивам Шереметьевского замка в Юрино. Примечательно это здание тем, что каждые три часа здесь проходит настоящее шоу – из одной башни замка выходят 12 апостолов во главе с Иисусом и, проходя по балкону, исчезают в другой башне.
Благовещенская башня – это не подобие, а настоящая уменьшенная копия одной из главных башен Московского Кремля.
Национальная художественная галерея, рядом с которой расположились копия Царь-пушки и памятник Оболенскому-Ноготкову, стоит на одноименной площади — площади Оболенского-Ноготкова, который, собственно, был первым воеводой Царевококшайска. Так раньше называлась Йошкар-Ола. Но площадь привлекает туристов не памятником, а увлекательным зрелищем — каждый час из часов на галерее выходит ослик с иконой.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ташаяк 2а

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 47 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Казань_Тур
Казань_Тур
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24 отзыва оставили туристы

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