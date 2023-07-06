Экскурсия «Здесь науки, здесь искусства…» с посещением библиотеки

Посетите Казанский университет и Национальную библиотеку на групповой экскурсии

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Посетим одно из старейших учебных заведений России — Казанский университет, а также посетим Национальную библиотеку.

Интерес вызывает не только ультрасовременная концепция библиотеки, но и история здания, которое строили совсем по другим стандартам и для иных целей.
Экскурсия «Здесь науки, здесь искусства…» с посещением библиотеки
Экскурсия «Здесь науки, здесь искусства…» с посещением библиотеки
Экскурсия «Здесь науки, здесь искусства…» с посещением библиотеки
Экскурсия «Здесь науки, здесь искусства…» с посещением библиотеки
Экскурсия «Здесь науки, здесь искусства…» с посещением библиотеки
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Комплекс университетского городка
  • Национальная библиотека
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия «Поэма об университете»

С давних времён Казань слывёт оплотом образования. Достаточно вспомнить, что именно в Казани было создано одно из старейших учебных заведений России — Казанский Университет, стены которого взрастили не одну плеяду будущих писателей, математиков, астрономов, химиков, деятельность которых прославила не только наш университет, но и нашу страну.

Вы увидите:

  • комплекс университетского городка – выдающийся памятник русского классицизма;
  • химическая лаборатория – великие открытия;
  • анатомический театр – великие достижения;
  • научная библиотека – великие книги;
  • гуманитарный и физический корпусы, здание химического института;
  • главный исторический корпус.
  • Национальная библиотека Республики Татарстан.
  • История одной библиотеки. Национальная библиотека республики Татарстан одна из крупнейших и старейших библиотек России. Её история насчитывает 155 лет. Сегодня обновленная национальная библиотека располагается в здании – символе советского модернизма.

Вы осмотрите:

  • читальные залы;
  • террасу библиотеки;
  • уникальную инсталляцию из 287 букв 5 татарских алфавитов;
  • насладитесь потрясающими видами исторической и современной части города, панорамой реки Казанки.

По четвергам в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельных автобусах
  • Обслуживание профессиональными гидами
  • Входные билеты в Национальную библиотеку
Что не входит
  • Личные расходы
  • Радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода – 100 руб/чел. (наличными гиду)
Место начала и завершения?
ул. Баумана, д. 19
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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