Посетите Казанский университет и Национальную библиотеку на групповой экскурсии
Посетим одно из старейших учебных заведений России — Казанский университет, а также посетим Национальную библиотеку.
Интерес вызывает не только ультрасовременная концепция библиотеки, но и история здания, которое строили совсем по другим стандартам и для иных целей.
Интерес вызывает не только ультрасовременная концепция библиотеки, но и история здания, которое строили совсем по другим стандартам и для иных целей.
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Что вас ожидает:
- Комплекс университетского городка
- Национальная библиотека
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия «Поэма об университете»С давних времён Казань слывёт оплотом образования. Достаточно вспомнить, что именно в Казани было создано одно из старейших учебных заведений России — Казанский Университет, стены которого взрастили не одну плеяду будущих писателей, математиков, астрономов, химиков, деятельность которых прославила не только наш университет, но и нашу страну.
Вы увидите:
- комплекс университетского городка – выдающийся памятник русского классицизма;
- химическая лаборатория – великие открытия;
- анатомический театр – великие достижения;
- научная библиотека – великие книги;
- гуманитарный и физический корпусы, здание химического института;
- главный исторический корпус.
- Национальная библиотека Республики Татарстан.
- История одной библиотеки. Национальная библиотека республики Татарстан одна из крупнейших и старейших библиотек России. Её история насчитывает 155 лет. Сегодня обновленная национальная библиотека располагается в здании – символе советского модернизма.
Вы осмотрите:
- читальные залы;
- террасу библиотеки;
- уникальную инсталляцию из 287 букв 5 татарских алфавитов;
- насладитесь потрясающими видами исторической и современной части города, панорамой реки Казанки.
По четвергам в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельных автобусах
- Обслуживание профессиональными гидами
- Входные билеты в Национальную библиотеку
- Что не входит
- Личные расходы
- Радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода – 100 руб/чел. (наличными гиду)
- Место начала и завершения?
- ул. Баумана, д. 19
- Когда и сколько длится?
- Когда: По четвергам в 10:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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