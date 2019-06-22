29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Связь архитектуры и времени

Погрузившись в историю Казани, вы узнаете, что такое загадочная армянская слобода и казанский деревянный модерн. Увидите подлинный шедевр конструктивизма 30-ых годов — Мергасовский дом, посмотрите на характерные для архитектуры города оконные наличники и изящную ковку и пройдёте по самой низенькой улице. А я запечатлю вас на фоне «фотогеничных» местечек в разных районах.

Казань живая и самобытная

Вы попадете в самые примечательные уголки Казани, где на протяжении нескольких веков живут обычные люди и где бывали люди великие. Погуляете по ленинским местам, увидите доходный дом Кекена и дом-музей Арбузовых и пройдёте по улице Волкова и её дворам, где время словно остановилось, — любителям фильма «Полночь в Париже» тут особенно понравится. Мы поговорим о том, какой отпечаток оставил город в судьбах и творчестве Державина, Горького, Баратынского и Толстого, и о том, чем живёт Казань современная.