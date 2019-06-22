29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по самым интересным местам города и запечатлеть себя на их фоне

Айрат
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Айрат – ваш гид
Разнообразие архитектурных стилей, контрасты и яркие краски городских построек делают Казань местом, где вы получите большое удовольствие от фотопрогулки.

Этот город с богатым культурным, литературным и политическим наследием полон уголков, где получатся запоминающиеся, живые кадры, и интересных историй о судьбах своих жителей, которые завладеют вашим вниманием, пока я буду фотографировать вас на фоне устремлённых ввысь минаретов, деревянной архитектуры и колоритных улочек.
6000 ₽
4200 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии29 отзывов
4.14
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани

Что вас ожидает

Связь архитектуры и времени
Погрузившись в историю Казани, вы узнаете, что такое загадочная армянская слобода и казанский деревянный модерн. Увидите подлинный шедевр конструктивизма 30-ых годов — Мергасовский дом, посмотрите на характерные для архитектуры города оконные наличники и изящную ковку и пройдёте по самой низенькой улице. А я запечатлю вас на фоне «фотогеничных» местечек в разных районах.

Казань живая и самобытная
Вы попадете в самые примечательные уголки Казани, где на протяжении нескольких веков живут обычные люди и где бывали люди великие. Погуляете по ленинским местам, увидите доходный дом Кекена и дом-музей Арбузовых и пройдёте по улице Волкова и её дворам, где время словно остановилось, — любителям фильма «Полночь в Париже» тут особенно понравится. Мы поговорим о том, какой отпечаток оставил город в судьбах и творчестве Державина, Горького, Баратынского и Толстого, и о том, чем живёт Казань современная.

Организационные детали

После экскурсии вы получите на почту все сделанные мной кадры и не менее 10 обработанных фото

Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани
Фотопрогулка по живописной Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Айрат
Айрат
Здравствуй, любимый путешественник! Меня зовут Айрат. Мне 29 лет и я казанец с 9-летним стажем. Люблю этот город, больше чем любой другой! Неформальность — вот мой стиль, каждая встреча не похожа на другую. Путшественники — это мои друзья, приехавшие ко мне в гости. Кругозор мой поистине огромен, поэтому в экскурсиях нет зацикленности на барельефах и коринфских ордерах. Профессиональный фотограф и видеограф, экскурсовод и немного психолог:) и еще много чего) Я покажу, расскажу и посоветую, как сделать так, чтобы Казань и Татарстан в целом стали самым лучшим местом, где вы когда-либо были! До встречи на экскурсии, друзья!:)
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 июня 2019
К сожалению разочарована.экскурсия, манера общения гида и фотографии которые потом были получены оставляют желать лучшего. Сама экскурсия проходила под названием- авось как пойдёт идём куда глаза глядят. Непродуманная вообще. Информации мало. Манера общения гида с дурацкими и пошлыми шутками. Хорошо что ездила на другие экскурсии и увидела всю красоту Казани и узнала много интересного Когда я спросила когда ждать фотографии, мне предложил гид сначала написать отзыв чтобы я их побыстрее получила) прислал через 2 недели ) у меня на телефон и то лучше получаются( ракурсы выбраны печаль((( Ходить с фотоаппаратом это не значит что ты фотограф Не советую
7 июня 2019
Возможно, всё дело в моей излишней требовательности и завышенных ожиданиях, но было ужасно.
Скучно, ничего нового про Казань (в самолете за 1,5 часа больше о городе узнали), казалось, что время тянется нестерпимо долго. Может, в силу возраста, но экскурсовод вёл себя чуть хамовато, бездарно шутил, пытался задавать вопросы (сразу вспомнила себя на экскурсии в начальной школе, когда для вовлечения в процесс детишек постоянно пичкают вопросами). Даже всегда тактичная подруга аккуратно спросила у меня в середине процесса, не было ли возможности найти другого экскурсовода.
Поскольку заказывали экскурсию именно как ФОТО прогулку были надежды на профессиональные фотографии в итоге. Но, как говорится в анекдоте, обломись, бабка, мы на корабле. Наши фото с телефона в разы лучше того, что получили через несколько дней от "мастера".
Самые "зряшно" потраченные деньги и время. За последние лет 20)).
19 мая 2019
К сожалению, экскурсия была далека от идеальной, гид пришёл без фотоаппарата, не одной фотографии не сделал, самовольно заменил экскурсию по живописным местам на нетуристические трущебы, выдержать которые 3 часа было тяжело( Гид материал знает плохо,поэтому пользовался подсказками из интернета. Я часто заказываю экскурсии на этом сайте и это первая провальная экскурсия( Жалко потраченного времени и денег!
12 мая 2019
Экскурсия понравилась, Айрату удалось показать нам красоту Казани и передать свою любовь к ней. Айрат подстроился под наш темп и принял во внимание наши интересы. Большое спасибо!
21 апреля 2019
Заказала фотопрогулку, так как путешествую часто одна и хочется, чтобы остались в памяти хорошие фото, а не просто селфи) С Айратом было легко, при условии, что я не умею позировать, Айрату удалось сделать действительно хорошие кадры! Прогулка заняла 3 часа и они пролетели достаточно быстро, Айрат интересный собеседник, может для кого-то покажется своеобразный, но творческие люди они такие) во время экскурсии я узнала об истории города, зданий, людей. Было весело, легко и познавательно!
16 марта 2019
Мы чудесно провели время! Послушали интересные истории в легкой дружеской беседе! Рекомендуем))
Мария
7 января 2019
Айрат, спасибо большое за интересную и увлекательную прогулку.
Это была не просто прогулка, а погружение в атмосферу Казани.
Увлекательно, познавательно, колоритно...
Мы увидели не только визитные карточки Казани, но и необычные места.
Живое общение, юмор, индивидуальный подход...
Отдельный привет от девчонок, которые убежали от холода и оторвались по полной))
Если хотите увидеть настоящую, живую Казань - вам на прогулку с Айратом!
1 января 2019
В предпраздничный день нам посчастливилось попутешествовать по Казани с Айратом. Надо сказать, что погружение в атмосферу нового, неизвестного для нас города, удалось сполна. Нас не испугал ни жгучий морозный ветер, ни метель, а наоборот, это придало прогулке неповторимость: заснеженные улочки, необычные дома со своей историей, уголки, скрытые от глаз туристов (для тех, кто готов узнать Казань другую, без блеска, лоска, шика)! Зато в каком великолепии предстаёт Казань парадная, и как это было подано: крутой спуск вниз по заснеженному склону меж ёлочек, и ты видишь великолепный фасад Дворца земледельцев, или, закрыв глаза и взявшись за руки, пройдя за угол здания... не будем раскрывать все карты:)
Айрат хороший рассказчик, так лихо закрутил историю о Карле Фуксе, когда мы проходили по одноимённой улице, пригласил зайти в аптеку, что тоже было очень необычно, так оказалось, что не зря, и погрелись, и информацию получили.
В экскурсии нет формализма, живое общение, вариативность маршрута и маленькие сюрпризы!
С Новым Годом, Айрат!
16 ноября 2018
Мы не довольны!!!
Знания минимальны- весе равно, что путеводитель прочитать. Речь накладная, куча слов-паразитов. Шуточки глупые и не к месту
Часто, долго думала, писать ли отзыв. Но всё же за такие деньги люди должны получать другое чувство!!!
Не рекомендую!
1 ноября 2018
В Казани была второй раз, и сейчас с целью именно посмотреть город, узнать побольше о его истории, посетить не только те места, о которых можно прочитать на любом туристическом сайте, но и увидеть что-то необычное. Почему выбрала именно фотоэкскурсию? Потому что путешествовала одна, а приставать постоянно к прохожим с просьбой сфотографировать, не всегда удобно. Да и вероятность получить хороший кадр в таких случаях очень мала.
Экскурсия прошла весело и непринуждённо. Было ощущение, что я просто приехала в гости к Айрату, и он несколько часов водил меня по Казани, рассказывая и показывая много интересных мест. Эта экскурсия нетипичная, поэтому тем, кто хочет стандартной программы, возможно, подойдёт обзорная экскурсия. Ну или что-то вроде неё. Пройтись по улице Баумана, посмотреть знаменитого кота, карету Екатерины и другие достопримечательности, как мне кажется, можно и самостоятельно.
Фотопрогулка с Айратом - это не заранее спланированное посещение «заезженных» мест Казани, а маленькое весёлое приключение. Узнать что-то необычное, посмеяться и получить классные фотографии - тогда вам к Айрату!
Ещё 19 отзывов

Айрат проводит ещё 1 экскурсию

Душа нетуристической КазаниДуша нетуристической КазаниДуша нетуристической Казани
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