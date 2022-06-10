в среду, четверг и пятницу в 10:00

Оказавшись в татарской Кремниевой долине, вы узнаете историю проекта и осмотрите основные объекты города. Особое внимание уделим вузу, готовящему IT-специалистов по программе университета Карнеги-Меллон. Вы увидите здания современного кампуса и познакомитесь с особенностями образования в школе при университете. Оцените оснащенность спортивного комплекса. А еще посетите жилые кварталы с домами и таунхаусами и даже зайдете в местные квартиры.
После экскурсии по Иннополису вас привезут в порт Верхнего Услона, где вы сядете на рейсовый теплоход и отправитесь в небольшое путешествие до Казани. В пути вас буду сопровождать чудесные волжские виды. Вы ощутите, что река буквально служит границей между двумя мирами: шумным миллионником и тихим селом. Услышите о местной жизни вчера и сегодня. Также гид расскажет о Печищинском геологическом разрезе — береге, напоминающем слоеный пирог из эпох. Вы поймете, чем он привлекает ученых, попробуете представить Казанское море, существовавшее миллионы лет назад, и узнаете о здешних старинных заводах.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.