в среду, четверг и пятницу в 10:00

Футуристический Иннополис и прогулка на теплоходе

Покататься по Волге и поразиться самому необычному городу России на групповой экскурсии

В группе до 20 человек вы навестите город-спутник Казани, основанный в 2012 году как центр высоких технологий и инноваций. Курьеры-роботы и такси-беспилотники — больше не мечты фантастов. По крайней мере, для Иннополиса.

Вы детально познакомитесь с этим удивительным местом, а после отправитесь в речной вояж, любуясь пейзажами Верхнего Услона и слушая о природе края.
Футуристический Иннополис и прогулка на теплоходе
Футуристический Иннополис и прогулка на теплоходе
Футуристический Иннополис и прогулка на теплоходе
Футуристический Иннополис и прогулка на теплоходе
Футуристический Иннополис и прогулка на теплоходе
Футуристический Иннополис и прогулка на теплоходе
Футуристический Иннополис и прогулка на теплоходе
Футуристический Иннополис и прогулка на теплоходе
Футуристический Иннополис и прогулка на теплоходе
Футуристический Иннополис и прогулка на теплоходе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Город будущего

Оказавшись в татарской Кремниевой долине, вы узнаете историю проекта и осмотрите основные объекты города. Особое внимание уделим вузу, готовящему IT-специалистов по программе университета Карнеги-Меллон. Вы увидите здания современного кампуса и познакомитесь с особенностями образования в школе при университете. Оцените оснащенность спортивного комплекса. А еще посетите жилые кварталы с домами и таунхаусами и даже зайдете в местные квартиры.

Водная прогулка по Волге до Казани

После экскурсии по Иннополису вас привезут в порт Верхнего Услона, где вы сядете на рейсовый теплоход и отправитесь в небольшое путешествие до Казани. В пути вас буду сопровождать чудесные волжские виды. Вы ощутите, что река буквально служит границей между двумя мирами: шумным миллионником и тихим селом. Услышите о местной жизни вчера и сегодня. Также гид расскажет о Печищинском геологическом разрезе — береге, напоминающем слоеный пирог из эпох. Вы поймете, чем он привлекает ученых, попробуете представить Казанское море, существовавшее миллионы лет назад, и узнаете о здешних старинных заводах.

Программа

  • Посадка на автобусе в 10:10 под нашей вывеской
  • Путевая аудиоэкскурсия до Иннополиса
  • Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Иннополису (1 час)
  • Трансфер от Иннополиса в порт Верхнего Услона
  • Посадка на теплоход до Казани
  • Окончание экскурсии в речном порту Казани

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер, аудиогиды с наушником, входные билеты в комплексы и на корабль, а также полное сопровождение гида в течение всей программы
  • Порядок посещения объектов может меняться
  • Водная прогулка проходит на рейсовом двухпалубном пассажирском речном теплоходе типа Ом «Озерный Москвич» с закрытой нижней и открытой верхней палубами, на борту с вами будут другие отдыхающие и желающие переправиться на другой берег.
  • Аудиогид с наушником выдается под личную ответственность. При утере/порче/краже каждого аудиогида штраф — 6000 рублей за штуку

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

в среду, четверг и пятницу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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