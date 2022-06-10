в среду, четверг и пятницу в 10:00

В группе до 20 человек вы навестите город-спутник Казани, основанный в 2012 году как центр высоких технологий и инноваций. Курьеры-роботы и такси-беспилотники — больше не мечты фантастов. По крайней мере, для Иннополиса. Вы детально познакомитесь с этим удивительным местом, а после отправитесь в речной вояж, любуясь пейзажами Верхнего Услона и слушая о природе края.

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Что вас ожидает

Город будущего

Оказавшись в татарской Кремниевой долине, вы узнаете историю проекта и осмотрите основные объекты города. Особое внимание уделим вузу, готовящему IT-специалистов по программе университета Карнеги-Меллон. Вы увидите здания современного кампуса и познакомитесь с особенностями образования в школе при университете. Оцените оснащенность спортивного комплекса. А еще посетите жилые кварталы с домами и таунхаусами и даже зайдете в местные квартиры.

Водная прогулка по Волге до Казани

После экскурсии по Иннополису вас привезут в порт Верхнего Услона, где вы сядете на рейсовый теплоход и отправитесь в небольшое путешествие до Казани. В пути вас буду сопровождать чудесные волжские виды. Вы ощутите, что река буквально служит границей между двумя мирами: шумным миллионником и тихим селом. Услышите о местной жизни вчера и сегодня. Также гид расскажет о Печищинском геологическом разрезе — береге, напоминающем слоеный пирог из эпох. Вы поймете, чем он привлекает ученых, попробуете представить Казанское море, существовавшее миллионы лет назад, и узнаете о здешних старинных заводах.

Программа

Посадка на автобусе в 10:10 под нашей вывеской

Путевая аудиоэкскурсия до Иннополиса

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Иннополису (1 час)

Трансфер от Иннополиса в порт Верхнего Услона

Посадка на теплоход до Казани

Окончание экскурсии в речном порту Казани

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер, аудиогиды с наушником, входные билеты в комплексы и на корабль, а также полное сопровождение гида в течение всей программы

Порядок посещения объектов может меняться

Водная прогулка проходит на рейсовом двухпалубном пассажирском речном теплоходе типа Ом «Озерный Москвич» с закрытой нижней и открытой верхней палубами, на борту с вами будут другие отдыхающие и желающие переправиться на другой берег.

Аудиогид с наушником выдается под личную ответственность. При утере/порче/краже каждого аудиогида штраф — 6000 рублей за штуку

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.