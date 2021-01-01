еженедельно вс в 9.50

Голубые озера - природное чудо Татарстана

Одна из самых живописных природных достопримечательностей Татарстана - Голубые озера

4.2
22 отзыва
Одна из самых живописных природных достопримечательностей Татарстана — Голубые озера.

Приглашаем вас на прогулку в заповедник, где вы отдохнете от городской суеты, наберете питьевой воды из минерального источника и даже сможете окунуться в освежающие воды кристально прозрачного озера.
Голубые озера - природное чудо Татарстана
Голубые озера - природное чудо Татарстана
Голубые озера - природное чудо Татарстана
Голубые озера - природное чудо Татарстана
Голубые озера - природное чудо Татарстана
Голубые озера - природное чудо Татарстана
Голубые озера - природное чудо Татарстана
Среди природных достопримечательностей Татарстана одним из главных мест являются Голубые озера.
Прогулка на голубые озера в живописный уголок заповедника, где вы насладитесь свежестью природы и можете окунуться в прохладные воды чистейшего озера.
Голубые озёра — памятник природы с 1972 года. В 1994 году с природоохранительными целями статус был усилен до заповедного. Система состоит из трёх несвязанных друг с другом озёр — Большое Голубое, Проточное и Малое Голубое.
Озёра являются старицами реки Казанки, протекающей в непосредственной близости, осложнённые котловинами карстового происхождения.
Карстовые провалы появились в этой местности около 200 лет назад Цвет воды меняется от времени года и погоды от лазурного до черного.
Большое Голубое озеро на большей своей площади имеет среднюю глубину 1-3 метра, температура воды в глубокой округлой части озера мало меняется от времени года и колеблется от 5-7 градусов, летом до 3-4 зимой. Водоём отличается эффектом линзы, когда кажется, что глубина совсем небольшая, а, оказывается, достигает почти двух десятков метров в отдельных местах. Голубое озеро также является прекрасным местом для проведения ночных погружений.
Малое Голубое озеро значительно меньше по площади, глубина его до 4 м. Озеро и прилегающая территория оборудованы для отдыха и круглогодичного моржевания — обустроены мостки и кабины для переодевания.
Кроме оборудованного основного Малого озера, ниже по течению Казанки имеется ещё одно — Проточное. Названий у этого уникального места много. А вот факт, который стоит запомнить в обязательном порядке, один - побывать на Голубых озерах хоть раз в жизни нужно обязательно! Ледяные в любое время года водоемы обладают поистине гипнотической красотой и фантастическими свойствами. Чтобы насладиться этим чудом люди бросают благоустроенную Казань и даже ночью выезжают на берег этого природного феномена. Попробуйте приехать на озера ночью. Корифеи утверждают, что в свете фонарей голубые озера особенно прекрасны - просматриваются на большую глубину и играют новыми красками. А если отключить свет и посмотреть вверх на небо, то можно увидеть совершенно фантастическую картину – звезды и луна сквозь водяную линзу начинают сиять всеми цветами радуги. Они полюбились туристам за неописуемую красоту: воды голубоватого оттенка просто завораживают. Вы также узнаете легенды и факты о Голубых озерах.
С собой брать: удобную обувь, пустые бутылки(есть источник).
Также можно будет искупаться.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Стандартный
800 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
ул. Ташаяк 2а
Когда и сколько длится?
Когда: еженедельно вс в 9.50
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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еженедельно вс в 9.50

Казань_Тур
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