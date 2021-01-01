еженедельно вс в 9.50

Среди природных достопримечательностей Татарстана одним из главных мест являются Голубые озера.

Прогулка на голубые озера в живописный уголок заповедника, где вы насладитесь свежестью природы и можете окунуться в прохладные воды чистейшего озера.

Голубые озёра — памятник природы с 1972 года. В 1994 году с природоохранительными целями статус был усилен до заповедного. Система состоит из трёх несвязанных друг с другом озёр — Большое Голубое, Проточное и Малое Голубое.

Озёра являются старицами реки Казанки, протекающей в непосредственной близости, осложнённые котловинами карстового происхождения.

Карстовые провалы появились в этой местности около 200 лет назад Цвет воды меняется от времени года и погоды от лазурного до черного.

Большое Голубое озеро на большей своей площади имеет среднюю глубину 1-3 метра, температура воды в глубокой округлой части озера мало меняется от времени года и колеблется от 5-7 градусов, летом до 3-4 зимой. Водоём отличается эффектом линзы, когда кажется, что глубина совсем небольшая, а, оказывается, достигает почти двух десятков метров в отдельных местах. Голубое озеро также является прекрасным местом для проведения ночных погружений.

Малое Голубое озеро значительно меньше по площади, глубина его до 4 м. Озеро и прилегающая территория оборудованы для отдыха и круглогодичного моржевания — обустроены мостки и кабины для переодевания.

Кроме оборудованного основного Малого озера, ниже по течению Казанки имеется ещё одно — Проточное. Названий у этого уникального места много. А вот факт, который стоит запомнить в обязательном порядке, один - побывать на Голубых озерах хоть раз в жизни нужно обязательно! Ледяные в любое время года водоемы обладают поистине гипнотической красотой и фантастическими свойствами. Чтобы насладиться этим чудом люди бросают благоустроенную Казань и даже ночью выезжают на берег этого природного феномена. Попробуйте приехать на озера ночью. Корифеи утверждают, что в свете фонарей голубые озера особенно прекрасны - просматриваются на большую глубину и играют новыми красками. А если отключить свет и посмотреть вверх на небо, то можно увидеть совершенно фантастическую картину – звезды и луна сквозь водяную линзу начинают сиять всеми цветами радуги. Они полюбились туристам за неописуемую красоту: воды голубоватого оттенка просто завораживают. Вы также узнаете легенды и факты о Голубых озерах.

С собой брать: удобную обувь, пустые бутылки(есть источник).

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