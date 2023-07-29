Экскурсия к Голубым озерам: отличный выбор для мини-группы с транспортом
Наша поездка приведет Вас в заповедник, где находятся необычные Голубые озера.
Их температура ежегодно составляет 6 градусов, а лазурный цвет воды красиво выделяется на фоне цветущей зелени.
Вас ждут завораживающие виды и множество фотографий на память — прогуляться можно будет и по живописной округе.
Голубые озера считают целебными, а потому при желании вы сможете испытать себя и окунуться в их воду.
Их температура ежегодно составляет 6 градусов, а лазурный цвет воды красиво выделяется на фоне цветущей зелени.
Вас ждут завораживающие виды и множество фотографий на память — прогуляться можно будет и по живописной округе.
Голубые озера считают целебными, а потому при желании вы сможете испытать себя и окунуться в их воду.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Малое голубое озеро
- Река Казанка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие к Голубым озерамУ вас будет возможность посетить уникальный природный заповедник и увидеть целебные воды Голубых озер — это система водоемов недалеко от Казани, которая образовалась в результате карстового провала. Экскурсия осуществляется в формате мини-группы до 6 человек, что поможет Вам в комфортном темпе насладиться видами природы и прогуляться по округе.
Вы услышите факты и легенды об озерах, узнаете, почему они не замерзают и почему тут не водится рыба. Необычный цвет и прозрачность воды точно приведет Вас в восторг, а самые смелые даже смогут окунуться — температура воды круглогодично около 6 градусов.
В определенные дни
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Полотенца
- Чай
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Ул. Салимжанова, 27, парковка
- Когда и сколько длится?
- Когда: В определенные дниЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Надевайте удобную одежду и обувь.
- Возьмите купальные костюмы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
29 июля 2023
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