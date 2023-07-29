Голубые озера в мини-группе

Экскурсия к Голубым озерам: отличный выбор для мини-группы с транспортом

5
1 отзыв
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Наша поездка приведет Вас в заповедник, где находятся необычные Голубые озера.

Их температура ежегодно составляет 6 градусов, а лазурный цвет воды красиво выделяется на фоне цветущей зелени.

Вас ждут завораживающие виды и множество фотографий на память — прогуляться можно будет и по живописной округе.

Голубые озера считают целебными, а потому при желании вы сможете испытать себя и окунуться в их воду.
Голубые озера в мини-группе
Голубые озера в мини-группе
Голубые озера в мини-группе
Голубые озера в мини-группе
Голубые озера в мини-группе
Голубые озера в мини-группе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Малое голубое озеро
  • Река Казанка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие к Голубым озерамУ вас будет возможность посетить уникальный природный заповедник и увидеть целебные воды Голубых озер — это система водоемов недалеко от Казани, которая образовалась в результате карстового провала. Экскурсия осуществляется в формате мини-группы до 6 человек, что поможет Вам в комфортном темпе насладиться видами природы и прогуляться по округе.
Вы услышите факты и легенды об озерах, узнаете, почему они не замерзают и почему тут не водится рыба. Необычный цвет и прозрачность воды точно приведет Вас в восторг, а самые смелые даже смогут окунуться — температура воды круглогодично около 6 градусов.

В определенные дни

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Полотенца
  • Чай
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Ул. Салимжанова, 27, парковка
Когда и сколько длится?
Когда: В определенные дни
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Надевайте удобную одежду и обувь.
  • Возьмите купальные костюмы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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29 июля 2023

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