Путешествие к Голубым озерамУ вас будет возможность посетить уникальный природный заповедник и увидеть целебные воды Голубых озер — это система водоемов недалеко от Казани, которая образовалась в результате карстового провала. Экскурсия осуществляется в формате мини-группы до 6 человек, что поможет Вам в комфортном темпе насладиться видами природы и прогуляться по округе.

Вы услышите факты и легенды об озерах, узнаете, почему они не замерзают и почему тут не водится рыба. Необычный цвет и прозрачность воды точно приведет Вас в восторг, а самые смелые даже смогут окунуться — температура воды круглогодично около 6 градусов.