1 отзыв оставили туристы

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Групповая экскурсия в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы

Погостить у зимнего волшебника Татарстана и познакомиться с героями татарского фольклора

5
1 отзыв
Кыш
Кыш – экскурсионное агентство из Казани
В резиденции Кыш Бабая — татарского зимнего волшебника — вас ждет театрализованное представление и кукольный спектакль для аудитории до 40 человек.

Вы познакомитесь с фольклорными героями, услышите местные легенды, а еще прогуляетесь 👣 по «Лесу 🌲 Чудес»!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 2 250 ₽ за человека

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Групповая экскурсия в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы
Групповая экскурсия в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы

Что вас ожидает

Встреча с героями сказок. В резиденции вам предстоит: знакомство с персонажами татарского фольклора, испытания на лесной тропе, посещение домика Убырлы Карчык и опочивальни Кыш Бабая, а также беседа с хранителем драконов.

Кукольный спектакль. После вы переберётесь в тёплое место, где вас ждет представление кукольного театра. Дети и взрослые узнают древнюю легенду о происхождении зимнего волшебника Кыш Бабая, а после он лично вручит гостям грамоты с именной печатью и новогодние подарки.

Приключения в лесу 🌲. На территории парка «Лес 🌳 Чудес» в Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы есть дополнительные развлечения: горки, катание на лошадях. Вы можете самостоятельно прогуляться 👣 по селу, полюбоваться ландшафтами и рекой Ия. Также за дополнительную плату можно попробовать в ресторане резиденции блюда национальной кухни 🥧.

Организационные детали

До резиденции вам необходимо добраться самостоятельно. Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится на берегу реки Ия, в 80 километрах от города Казани в селе Новый Кырлай. Также по желанию мы можем организовать для вас трансфер: 2000 рублей до 4 человек.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: интерактивная программа с участием 10 сказочных героев и 2 роботизированных; кукольное представление; сладкий новогодний подарок; свиток-грамота от Кыш Бабая и подарок взрослым; горячий чай с блинами
  • Дополнительно оплачивается комплексный обед (от 250 руб. /чел. ) и трансфер (по желанию, 2000 рублей до 4 человек)
Начало и место завершения
🚩 в парке «Лес Чудес»
Групповая экскурсия в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы
Групповая экскурсия в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы
Групповая экскурсия в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы
Групповая экскурсия в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы
Групповая экскурсия в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Кыш
Кыш
Зовут меня Кыш Бабай, я — татарский зимний волшебник. Прихожусь Российскому Деду Морозу братом! Живу в своей резиденции на территории круглогодичного интерактивного парка «Лес Чудес». Тут мне помогает моя лесная свита. Мы подарим вам незабываемое ощущение волшебного праздника! А зимний лес очарует своей первозданной красотой. Приезжайте к нам в гости, вас ждет невероятное сказочное путешествие, игры, загадки, волшебство!
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1 отзыв оставили туристы

Наташа
24 дек 2019
Замечательная экскурсия! Особенно интересна будет детям ) все продумано до мелочей : конкурсы, розыгрыши и даже подарки для девочек и мальчиков всех возрастов! Сопровождающая нас в Автобусе девушка Аня не давала скучать всю продолжительную дорогу. Спасибо за возможность побывать в сказке и почувствовать себя детьми... спасибо !

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