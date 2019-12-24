1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Встреча с героями сказок. В резиденции вам предстоит: знакомство с персонажами татарского фольклора, испытания на лесной тропе, посещение домика Убырлы Карчык и опочивальни Кыш Бабая, а также беседа с хранителем драконов.

Кукольный спектакль. После вы переберётесь в тёплое место, где вас ждет представление кукольного театра. Дети и взрослые узнают древнюю легенду о происхождении зимнего волшебника Кыш Бабая, а после он лично вручит гостям грамоты с именной печатью и новогодние подарки.

Приключения в лесу 🌲. На территории парка «Лес 🌳 Чудес» в Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы есть дополнительные развлечения: горки, катание на лошадях. Вы можете самостоятельно прогуляться 👣 по селу, полюбоваться ландшафтами и рекой Ия. Также за дополнительную плату можно попробовать в ресторане резиденции блюда национальной кухни 🥧.

Организационные детали

До резиденции вам необходимо добраться самостоятельно. Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится на берегу реки Ия, в 80 километрах от города Казани в селе Новый Кырлай. Также по желанию мы можем организовать для вас трансфер: 2000 рублей до 4 человек.

Что входит в стоимость, а что — нет