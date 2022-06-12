Автобусная экскурсия в древний Болгар, считающийся колыбелью исламской культуры на Средней Волге. Город, куда в 922 году приходит Великое посольство из Багдада, после чего Ислам становится основной религией.

На берегу Волги в 30 км от устья реки Кама расположился Болгар – столица одного из ранних государственных объединений Восточной Европы. Болгар являлся экономическим, политическим, культурным центром Волжско-Камской Булгарии. Здесь находилась ставка, чеканились монеты, развивались ремесла и международная торговля, город посещали купцы из Руси, Средней Азии, Ирана, Византии и Китая. Город развивался и процветал, в его центре находились Ханский дворец и Соборная мечеть.

На рубеже XII-XIII веков расцвет Болгара был прерван монгольским нашествием, но город быстро справился с его последствиями и достиг второго расцвета в первой половине XIV века.

В 1431 году Болгар был окончательно разрушен Фёдором Палецким – воеводой Великого князя Василия Второго.

С 2010 года в Болгаре ведется программа реставрации памятников и развития туристической инфраструктуры.

В 2014 году Болгар включен в список Всемирного наследия UNESCO.

Во время экскурсии вы посетите древнее городище с архитектурными памятниками XIII – XIV веков, музей Корана, Белую мечеть и музей хлеба, в подробностях узнаете о вере, культуре, традициях и быта, а также насладитесь очаровательными видами Волги и Камы.