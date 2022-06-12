Групповая экскурсия в Болгар

Групповая экскурсия в Болгар
Групповая экскурсия в Болгар
Групповая экскурсия в Болгар
Групповая экскурсия в Болгар
Групповая экскурсия в Болгар
Групповая экскурсия в Болгар

Что вас ожидает 🤩

  • Болгар
  • Древнее болгарское городище
  • Музей Корана
  • Музей хлеба
  • Белая мечеть
Автобусная экскурсия в древний Болгар, считающийся колыбелью исламской культуры на Средней Волге. Город, куда в 922 году приходит Великое посольство из Багдада, после чего Ислам становится основной религией.
На берегу Волги в 30 км от устья реки Кама расположился Болгар – столица одного из ранних государственных объединений Восточной Европы. Болгар являлся экономическим, политическим, культурным центром Волжско-Камской Булгарии. Здесь находилась ставка, чеканились монеты, развивались ремесла и международная торговля, город посещали купцы из Руси, Средней Азии, Ирана, Византии и Китая. Город развивался и процветал, в его центре находились Ханский дворец и Соборная мечеть.
На рубеже XII-XIII веков расцвет Болгара был прерван монгольским нашествием, но город быстро справился с его последствиями и достиг второго расцвета в первой половине XIV века.
В 1431 году Болгар был окончательно разрушен Фёдором Палецким – воеводой Великого князя Василия Второго.
С 2010 года в Болгаре ведется программа реставрации памятников и развития туристической инфраструктуры.
В 2014 году Болгар включен в список Всемирного наследия UNESCO.
Во время экскурсии вы посетите древнее городище с архитектурными памятниками XIII – XIV веков, музей Корана, Белую мечеть и музей хлеба, в подробностях узнаете о вере, культуре, традициях и быта, а также насладитесь очаровательными видами Волги и Камы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание.
  • Ориентировочная стоимость обеда около 500 рублей
Место начала и завершения?
Казань, ул. Односторонки Гривки, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Мы будем посещать действующую мечеть и должны соблюдать правила облачения: у женщин должны быть закрыты колени и плечи
  • А волосы убраны под головной убор
  • Мужчинам также необходима одежда
  • Закрывающая колени и плечи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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