Что вас ожидает:
Храм Всех религий — уникальное сооружение братьев Хановых
Это яркое архитектурное сооружение призвано рассказать всем о существующих и забытых религиях. Оно точно никого не оставляет равнодушным: восхищение, критика, удивление, восторг и неприятие, интересно какие чувства и эмоции испытаете Вы при посещении этого Храма?
Одно из самых дорогих учебных заведений страны
В Иннополисе Вы побываете в одном из самых дорогих учебных заведений страны — первом российском IT-университете. Узнаете как поступить на бюджетное отделение IT-университета, какой отбор проходят студенты со всего мира и как выглядит образовательный процесс. Каждому предоставится возможность прогуляться по первому этажу учебного корпуса, заглянуть в аудиторию, посидеть на инновационных креслах университетской библиотеки и побывать в студенческом общежитии.
В экскурсию также входит посещение градообразующего здания технопарка имени А. С. Попова. Если посчастливится мы встретим дронов, курирующих строительство нашего города, и подключимся к 5G. Совершив обзорную экскурсию, Вы познакомитесь с инфраструктурой города, встретите беспилотное такси и роботов-курьеров, которые так милы и очаровательны.
Мастер-класс по робототехнике
Дополнительно можно заказать мастер-класс по робототехнике. Мастер-класс оплачивается дополнительно и он подойдет для детей и родителей, которые ранее не занимались робототехникой. За время мастер-класса команда соберет мобильного робота, научится писать для него программы и «оживит» его, испытав на специальном полигоне. Только практика, только работа руками! Стоимость мастер-класс от 2500 р. Продолжительность 1 час.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Обратите внимание в стоимость экскурсии включен трансфер и экскурсия для группы до 4 человек. Для групп более 4-х человек трансфер оплачивается дополнительно.
- Мастер-класс по желанию можно забронировать заранее и он оплачивается дополнительно.
- Если экскурсия (без мастер-класса) затянулось на более 5 часов, то каждый последующий час оплачивается по тарифу 1000 руб. /час.