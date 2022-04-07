Что вас ожидает:

Храм Всех религий — уникальное сооружение братьев Хановых

Это яркое архитектурное сооружение призвано рассказать всем о существующих и забытых религиях. Оно точно никого не оставляет равнодушным: восхищение, критика, удивление, восторг и неприятие, интересно какие чувства и эмоции испытаете Вы при посещении этого Храма?

Одно из самых дорогих учебных заведений страны

В Иннополисе Вы побываете в одном из самых дорогих учебных заведений страны — первом российском IT-университете. Узнаете как поступить на бюджетное отделение IT-университета, какой отбор проходят студенты со всего мира и как выглядит образовательный процесс. Каждому предоставится возможность прогуляться по первому этажу учебного корпуса, заглянуть в аудиторию, посидеть на инновационных креслах университетской библиотеки и побывать в студенческом общежитии.

В экскурсию также входит посещение градообразующего здания технопарка имени А. С. Попова. Если посчастливится мы встретим дронов, курирующих строительство нашего города, и подключимся к 5G. Совершив обзорную экскурсию, Вы познакомитесь с инфраструктурой города, встретите беспилотное такси и роботов-курьеров, которые так милы и очаровательны.

Мастер-класс по робототехнике

Дополнительно можно заказать мастер-класс по робототехнике. Мастер-класс оплачивается дополнительно и он подойдет для детей и родителей, которые ранее не занимались робототехникой. За время мастер-класса команда соберет мобильного робота, научится писать для него программы и «оживит» его, испытав на специальном полигоне. Только практика, только работа руками! Стоимость мастер-класс от 2500 р. Продолжительность 1 час.

Важная информация: