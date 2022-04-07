Храм всех религий, Иннополис и мастер-класс по робототехнике

Я проживаю в городе Иннополис и люблю его всем сердцем

5
1 отзыв
Индивидуальная
Я проживаю в городе Иннополис и люблю его всем сердцем.

С радостью Вас встречу в Казани и на автомобиле мы отправимся в город будущего, в пути остановимся у Храма всех религий и по желанию пройдем внутрь.

Добравшись в Иннополис, мы с Вами погрузимся в атмосферу IT-города и по желанию вы сможете посетить мастер-класс по робототехнике.
Храм всех религий, Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Храм всех религий, Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Храм всех религий, Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Храм всех религий, Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Храм всех религий, Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Храм всех религий, Иннополис и мастер-класс по робототехнике

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Всех религий
  • Университет Иннополис
  • Технопарки города

Что вас ожидает:

    Храм Всех религий — уникальное сооружение братьев Хановых
    Это яркое архитектурное сооружение призвано рассказать всем о существующих и забытых религиях. Оно точно никого не оставляет равнодушным: восхищение, критика, удивление, восторг и неприятие, интересно какие чувства и эмоции испытаете Вы при посещении этого Храма?
    Одно из самых дорогих учебных заведений страны
    В Иннополисе Вы побываете в одном из самых дорогих учебных заведений страны — первом российском IT-университете. Узнаете как поступить на бюджетное отделение IT-университета, какой отбор проходят студенты со всего мира и как выглядит образовательный процесс. Каждому предоставится возможность прогуляться по первому этажу учебного корпуса, заглянуть в аудиторию, посидеть на инновационных креслах университетской библиотеки и побывать в студенческом общежитии.
    В экскурсию также входит посещение градообразующего здания технопарка имени А. С. Попова. Если посчастливится мы встретим дронов, курирующих строительство нашего города, и подключимся к 5G. Совершив обзорную экскурсию, Вы познакомитесь с инфраструктурой города, встретите беспилотное такси и роботов-курьеров, которые так милы и очаровательны.

    Мастер-класс по робототехнике

    Дополнительно можно заказать мастер-класс по робототехнике. Мастер-класс оплачивается дополнительно и он подойдет для детей и родителей, которые ранее не занимались робототехникой. За время мастер-класса команда соберет мобильного робота, научится писать для него программы и «оживит» его, испытав на специальном полигоне. Только практика, только работа руками! Стоимость мастер-класс от 2500 р. Продолжительность 1 час.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Обратите внимание в стоимость экскурсии включен трансфер и экскурсия для группы до 4 человек. Для групп более 4-х человек трансфер оплачивается дополнительно.
    • Мастер-класс по желанию можно забронировать заранее и он оплачивается дополнительно.
    • Если экскурсия (без мастер-класса) затянулось на более 5 часов, то каждый последующий час оплачивается по тарифу 1000 руб. /час.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Трансфер
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Мастер-класс
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Обратите внимание в стоимость экскурсии включен трансфер и экскурсия для группы до 4 человек. Для групп более 4-х человек трансфер оплачивается дополнительно.
    • Мастер-класс по желанию можно забронировать заранее и он оплачивается дополнительно.
    • Если экскурсия (без мастер-класса) затянулось на более 5 часов, то каждый последующий час оплачивается по тарифу 1000 руб. /час
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

    Отзывы от туристов

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