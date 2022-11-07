Дорогой турист, если ты читаешь эту информацию, значит тебе интересно прошлое, настоящее и будущее! Я приглашаю совершить путешествие из будущего в прошлое, посетив 2 удивительных места республики Татарстан: самый молодой и инновационный город РФ Иннополис и одно из самых легендарных, живописных и таинственных мест — остров-град Свияжск.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Что вас ждет в Иннополисе

В городе Иннополис вы сможете узнать, почему, для кого и когда был построен этот уникальный город. Здесь вы увидите:

беспилотное такси, на котором, возможно, удастся прокатиться;

роботов-курьеров, которые без усталости курсируют по улицам;

первый российский IT-вуз — Университет Иннополис;

градообразующее здание в виде кольца — АДЦ ИМ. ПОПОВА.

Свияжск: история и культура

В Свияжске вас ждут удивительные пейзажи и богатая история. Вы узнаете о строительстве города-крепости и его значении в завоевании Казани Иваном Грозным в 1552 году. Мы посетим:

территорию двух старейших монастырей нашего края;

древнейший памятник деревянного зодчества — Троицкую церковь;

красивейший Собор Богородицы «Всех скорбящих Радость».

История Свияжска полна величия и трагизма, она отражает события России за последние 500 лет. Это путешествие из прошлого в будущее станет увлекательным и запоминающимся!