Дорогой турист, если ты читаешь эту информацию, значит тебе интересно прошлое, настоящее и будущее! Я приглашаю совершить путешествие из будущего в прошлое, посетив 2 удивительных места республики Татарстан: самый молодой и инновационный город РФ Иннополис и одно из самых легендарных, живописных и таинственных мест — остров-град Свияжск.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Уникальные технологии Иннополиса
- 🏰 Историческое наследие Свияжска
- 🌄 Живописные пейзажи
- 🕍 Посещение старейших монастырей
- 🤖 Возможность увидеть роботов в действии
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Университет Иннополис
- АДЦ ИМ. ПОПОВА
- Троицкая церковь
- Собор Богородицы «Всех скорбящих Радость»
Описание экскурсии
Что вас ждет в Иннополисе
В городе Иннополис вы сможете узнать, почему, для кого и когда был построен этот уникальный город. Здесь вы увидите:
- беспилотное такси, на котором, возможно, удастся прокатиться;
- роботов-курьеров, которые без усталости курсируют по улицам;
- первый российский IT-вуз — Университет Иннополис;
- градообразующее здание в виде кольца — АДЦ ИМ. ПОПОВА.
Свияжск: история и культура
В Свияжске вас ждут удивительные пейзажи и богатая история. Вы узнаете о строительстве города-крепости и его значении в завоевании Казани Иваном Грозным в 1552 году. Мы посетим:
- территорию двух старейших монастырей нашего края;
- древнейший памятник деревянного зодчества — Троицкую церковь;
- красивейший Собор Богородицы «Всех скорбящих Радость».
История Свияжска полна величия и трагизма, она отражает события России за последние 500 лет. Это путешествие из прошлого в будущее станет увлекательным и запоминающимся!
Ежедневно. Время по договоренности.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самый молодой город России
- Самый крупный комплекс аренды жилья
- Университет Иннополис и студенческое общежитие
- Роботов-курьеров
- Беспилотное такси
- Действующий мужской Успенский монастырь, основанный в 1555 г
- Действующий женский Иоанно-Предтеченский монастырь
- Памятник древнерусского деревянного зодчества и многое другое
Что включено
- В стоимость включены услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Трансфер: /n на легковой автомобиле - от 800 рублей в час/n на минивэне - от 1000 рублей в час /n на микроавтобусе - от 1500 рублей в час
- Входной билет в Университет Иннополис - 250 рублей с человека
- Входной билет на территорию остров-града Свияжск - 100 рублей с человека.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время по договоренности.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Это выездная экскурсия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мальцева
7 ноя 2022
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