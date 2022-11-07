Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани

Индивидуальная экскурсия в Иннополис и Свияжск: путешествие в прошлое и будущее
Дорогой турист, если ты читаешь эту информацию, значит тебе интересно прошлое, настоящее и будущее! Я приглашаю совершить путешествие из будущего в прошлое, посетив 2 удивительных места республики Татарстан: самый молодой и инновационный город РФ Иннополис и одно из самых легендарных, живописных и таинственных мест — остров-град Свияжск.
5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Уникальные технологии Иннополиса
  • 🏰 Историческое наследие Свияжска
  • 🌄 Живописные пейзажи
  • 🕍 Посещение старейших монастырей
  • 🤖 Возможность увидеть роботов в действии
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Университет Иннополис
  • АДЦ ИМ. ПОПОВА
  • Троицкая церковь
  • Собор Богородицы «Всех скорбящих Радость»

Описание экскурсии

Что вас ждет в Иннополисе

В городе Иннополис вы сможете узнать, почему, для кого и когда был построен этот уникальный город. Здесь вы увидите:

  • беспилотное такси, на котором, возможно, удастся прокатиться;
  • роботов-курьеров, которые без усталости курсируют по улицам;
  • первый российский IT-вуз — Университет Иннополис;
  • градообразующее здание в виде кольца — АДЦ ИМ. ПОПОВА.

Свияжск: история и культура

В Свияжске вас ждут удивительные пейзажи и богатая история. Вы узнаете о строительстве города-крепости и его значении в завоевании Казани Иваном Грозным в 1552 году. Мы посетим:

  • территорию двух старейших монастырей нашего края;
  • древнейший памятник деревянного зодчества — Троицкую церковь;
  • красивейший Собор Богородицы «Всех скорбящих Радость».

История Свияжска полна величия и трагизма, она отражает события России за последние 500 лет. Это путешествие из прошлого в будущее станет увлекательным и запоминающимся!

Ежедневно. Время по договоренности.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самый молодой город России
  • Самый крупный комплекс аренды жилья
  • Университет Иннополис и студенческое общежитие
  • Роботов-курьеров
  • Беспилотное такси
  • Действующий мужской Успенский монастырь, основанный в 1555 г
  • Действующий женский Иоанно-Предтеченский монастырь
  • Памятник древнерусского деревянного зодчества и многое другое
Что включено
  • В стоимость включены услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Трансфер: /n на легковой автомобиле - от 800 рублей в час/n на минивэне - от 1000 рублей в час /n на микроавтобусе - от 1500 рублей в час
  • Входной билет в Университет Иннополис - 250 рублей с человека
  • Входной билет на территорию остров-града Свияжск - 100 рублей с человека.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время по договоренности.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Это выездная экскурсия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 ноя 2022

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