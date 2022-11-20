Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Город известен своей архитектурой и в чем-то напоминает Сингапур. Университет Иннополис — это самый известный объект города, являющийся одним из самых современных ВУЗов России в сфере подготовки ИТ-специалистов.
Так же во время экскурсии вы увидите комнаты кампуса, учебные аудитории и спорткомплекс. Экскурсия в уникальный для России ИТ-город подарит вам массу приятных впечатлений.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 11:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Входные билеты в университет Иннополиса
Что не входит
Обед
Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, в котором вы становились
Завершение: Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.