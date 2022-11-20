Иннополис расположен город в 40 км от Казани на берегу Волги.



Все в городе буквально пропитано сферой ИТ-индустрии, а также новейшими разработками в сфере науки и техники.



Чего только стоит наличие беспилотного такси, мы с вами отправимся в «будущее» и совершим увлекательную прогулку.