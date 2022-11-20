Иннополис: Путешествие в город будущего

Иннополис расположен город в 40 км от Казани на берегу Волги

Иннополис расположен город в 40 км от Казани на берегу Волги.

Все в городе буквально пропитано сферой ИТ-индустрии, а также новейшими разработками в сфере науки и техники.

Чего только стоит наличие беспилотного такси, мы с вами отправимся в «будущее» и совершим увлекательную прогулку.
Иннополис: Путешествие в город будущего
Иннополис: Путешествие в город будущего
Иннополис: Путешествие в город будущего
Иннополис: Путешествие в город будущего
Иннополис: Путешествие в город будущего
Иннополис: Путешествие в город будущего
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает 🤩

  • Технопарк им. А. С. Попова
  • Университет «Иннополис»
  • Студенческий кампус
  • Технопарк им. Лобачевского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Город известен своей архитектурой и в чем-то напоминает Сингапур. Университет Иннополис — это самый известный объект города, являющийся одним из самых современных ВУЗов России в сфере подготовки ИТ-специалистов.
  • Так же во время экскурсии вы увидите комнаты кампуса, учебные аудитории и спорткомплекс. Экскурсия в уникальный для России ИТ-город подарит вам массу приятных впечатлений.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты в университет Иннополиса
Что не входит
  • Обед
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, в котором вы становились
Завершение: Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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