«Резиденция сказок мира»Интерактивная программа не оставит равнодушными ни одного гостя, ступившего за порог сказочной крепости «Иске Казань». Уникальный сценарий, новые, правдоподобные костюмы, сшитые специально для данной интерактивной программы, световая иллюминация всей территории крепости и игра актеров погрузит детей в атмосферу безудержного веселья, а взрослых вернёт в детство. Прохождение сказочного маршрута по территории крепости:• Логово Безумного Шляпника (знакомство со Шляпником и Зайцем где все гости будут испытаны на ловкость);
Домик Маши и Медведя (Самые любимые герои мультсериалов устроят массовые катания и соревнования на скоростях);
Сказочный домик Габдулы Тукая, Шурале и Су aнасы (отгадываем загадки, ребусы и проверяем себя на смекалку);
Башни Кота и Шрека (Шрек и Кот помогут выяснить, кто из гостей сказочной крепости самый стойкий и сильный);
Мышиный дом (Микки и Минни Маус «прокатят» вас на пароходике по белоснежным сугробам хрустящего снега);
Встреча у Елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и Малефисентой, которая захочет расстроить весь новогодний праздник и вступит в борьбу со всеми сказочными и мультипликационными героями и с гостями сказочной крепости «Иске Казань»;
Свободное время на территории крепости, во время которого можно сделать яркие фото со всеми персонажами сказочной истории 📖, подкрепиться горячим чаем и национальной выпечкой в кафе, приобрести сувенирную продукцию. Важная информация:• На экскурсию ⛳ не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде;
Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел (при группе до 10 чел. ).
Что входит
проезд на комфортабельных автобусах
входные билеты в крепость «Иске Казань»
участие в интерактивной шоу-программе «Резиденция сказок мира»
сопровождение гидами — путевая информация
страховка в транспорте
чай с треугольником.
Что не входит
личные расходы
сладкий подарок — 600 рублей
радиогид для хорошей слышимости экскурсовода — 100 руб.
Начало и место завершения
🚩 ул. Баумана, 19, Казань
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.