Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани

В эту необычную зиму 20 сказочных героев выбрали для своего отдыха и веселья древнюю крепость, что расположена в 40 километрах от Казани – Иске Казань.



Герои из мультфильмов, сказок и легенд ждут в гости всех детей и взрослых, всех кто верит в сказку и добро.