  1. Россия
  2. Казань
  3. Экскурсии

Интерактивная программа «Резиденция сказок мира»

Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани
В эту необычную зиму 20 сказочных героев выбрали для своего отдыха и веселья древнюю крепость, что расположена в 40 километрах от Казани – Иске Казань.

Герои из мультфильмов, сказок и легенд ждут в гости всех детей и взрослых, всех кто верит в сказку и добро.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 700 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Интерактивная программа «Резиденция сказок мира»
Интерактивная программа «Резиденция сказок мира»

Что вы увидите

  • Иске-Казань
«Резиденция сказок мира»Интерактивная программа не оставит равнодушными ни одного гостя, ступившего за порог сказочной крепости «Иске Казань». Уникальный сценарий, новые, правдоподобные костюмы, сшитые специально для данной интерактивной программы, световая иллюминация всей территории крепости и игра актеров погрузит детей в атмосферу безудержного веселья, а взрослых вернёт в детство. Прохождение сказочного маршрута по территории крепости:• Логово Безумного Шляпника (знакомство со Шляпником и Зайцем где все гости будут испытаны на ловкость);
  • Домик Маши и Медведя (Самые любимые герои мультсериалов устроят массовые катания и соревнования на скоростях);
  • Сказочный домик Габдулы Тукая, Шурале и Су aнасы (отгадываем загадки, ребусы и проверяем себя на смекалку);
  • Башни Кота и Шрека (Шрек и Кот помогут выяснить, кто из гостей сказочной крепости самый стойкий и сильный);
  • Мышиный дом (Микки и Минни Маус «прокатят» вас на пароходике по белоснежным сугробам хрустящего снега);
  • Встреча у Елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и Малефисентой, которая захочет расстроить весь новогодний праздник и вступит в борьбу со всеми сказочными и мультипликационными героями и с гостями сказочной крепости «Иске Казань»;
  • Свободное время на территории крепости, во время которого можно сделать яркие фото со всеми персонажами сказочной истории 📖, подкрепиться горячим чаем и национальной выпечкой в кафе, приобрести сувенирную продукцию. Важная информация:• На экскурсию ⛳ не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел (при группе до 10 чел. ).
Что входит
  • проезд на комфортабельных автобусах
  • входные билеты в крепость «Иске Казань»
  • участие в интерактивной шоу-программе «Резиденция сказок мира»
  • сопровождение гидами — путевая информация
  • страховка в транспорте
  • чай с треугольником.
Что не входит
  • личные расходы
  • сладкий подарок — 600 рублей
  • радиогид для хорошей слышимости экскурсовода — 100 руб.
Начало и место завершения
🚩 ул. Баумана, 19, Казань
Интерактивная программа «Резиденция сказок мира»
Интерактивная программа «Резиденция сказок мира»
Интерактивная программа «Резиденция сказок мира»
Интерактивная программа «Резиденция сказок мира»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Экскурсионный-Сервис-Казань проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 000
5 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
405 отзывов
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
597
4 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
401 отзыв
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
533
2 часа
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
366 отзывов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
1 173
8 часов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
231 отзыв
Болгар — Северная Мекка
1 700
11 часов
Болгар — Северная Мекка
173 отзыва
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
1 300
9 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
135 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Казани

За что стоит полюбить Казань
4 490
2 часа
За что стоит полюбить Казань
344 отзыва
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
550
3 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
236 отзывов
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
700
4 часа
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
162 отзыва
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Кто такие татары
2 400
2 часа
Кто такие татары
138 отзывов
Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей
Вечерняя экскурсия "Огни Казани"
533
2 часа
Вечерняя экскурсия "Огни Казани"
113 отзывов
Казанский Кремль сквозь века
2 600
1.5 часа
Казанский Кремль сквозь века
100 отзывов
История единства народов и религий Татарстана на экскурсии по памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО