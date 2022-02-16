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Любовь в Казани

Как по-татарски звучит слово «счастье» и какое оно, настоящее татарское счастье? Вы узнаете ответы и самые романтичные сюжеты из биографии Казани. В мечети Кул-Шариф мы поговорим о мусульманской свадьбе «никах»: о ее старинных обрядах и деталях подготовки. Я прочитаю вам стихи о любви, написанные знаменитыми татарскими поэтами. Раскрою, как с кремлем связаны имена Максима Горького и Сальвадора Дали. Расскажу о любви и страданиях трех казанских ханш, включая Сююмбике, в честь которой названа падающая башня.

Кремль от храмов до смотровых

Прогулка начнется у стен кремля, где можно сфотографироваться с огромными сердцами. Через Спасскую башню мы проследуем на улицу, по которой ходили ханы и проезжал Иван Грозный (его история любви тоже не останется без внимания). Помимо мечети вы побываете в древнем Благовещенском соборе, где по сей день проводят венчания. С трех видовых площадок посмотрите на Волгу, современную Казань, гору, куда улетел змей-искуситель Зилант, и главный ЗАГС города в виде чаши.

Организационные детали