Истории любви в казанской крепости

Необычная тема и хроники города на экскурсии по кремлю

5
1 отзыв
Индивидуальная
Казанский кремль — славная крепость.

Но еще он хранит многие сюжеты о любви, грусти и самоотверженности.

Здесь зарождался не только город, но и татарские обычаи.

На моей экскурсии вы посмотрите на цитадель с другого ракурса, услышите легенды и известные имена, посетите мечеть и собор, полюбуетесь видами с открыток, а также узнаете про другие романтические уголки Казани.
Истории любви в казанской крепости
Истории любви в казанской крепости
Истории любви в казанской крепости
Истории любви в казанской крепости
Истории любви в казанской крепости
Истории любви в казанской крепости
Истории любви в казанской крепости
Истории любви в казанской крепости
Истории любви в казанской крепости
Истории любви в казанской крепости
Истории любви в казанской крепости
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Что вас ожидает

Любовь в Казани

Как по-татарски звучит слово «счастье» и какое оно, настоящее татарское счастье? Вы узнаете ответы и самые романтичные сюжеты из биографии Казани. В мечети Кул-Шариф мы поговорим о мусульманской свадьбе «никах»: о ее старинных обрядах и деталях подготовки. Я прочитаю вам стихи о любви, написанные знаменитыми татарскими поэтами. Раскрою, как с кремлем связаны имена Максима Горького и Сальвадора Дали. Расскажу о любви и страданиях трех казанских ханш, включая Сююмбике, в честь которой названа падающая башня.

Кремль от храмов до смотровых

Прогулка начнется у стен кремля, где можно сфотографироваться с огромными сердцами. Через Спасскую башню мы проследуем на улицу, по которой ходили ханы и проезжал Иван Грозный (его история любви тоже не останется без внимания). Помимо мечети вы побываете в древнем Благовещенском соборе, где по сей день проводят венчания. С трех видовых площадок посмотрите на Волгу, современную Казань, гору, куда улетел змей-искуситель Зилант, и главный ЗАГС города в виде чаши.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается экскурсионный вход в кремль: взрослые — 130 руб., школьники — 100 руб.
  • Одевайтесь теплее, на кремлевском холме обычно ветрено. Женщинам понадобится платок на голову для посещения мечети и собора. QR-код не нужен.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около метро Кремлевская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Е
16 фев 2022
Очень увлекательная экскурсия! Столько интересных историй, подача просто изумительная, мы с мужем слушали Татьяну как заворожённые! Сразу чувствуется, что человек - профессионал, умеет находить подход к людям, общается легко и непринужденно. Мы обязательно вернёмся снова и будем рекомендовать всем друзьям!

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