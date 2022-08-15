Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Из Казани - на Голубое озеро

Побывать на незамерзающем озере с бирюзовой водой и узнать о нем интересные факты

4
2 отзыва
Приглашаем в путешествие к живописному Голубому озеру! Вы отправитесь к нему на комфортабельном автобусе, в группе до 40 человек. Погуляете по лесу, подышите кристально чистым воздухом и зарядитесь энергией природы.

Самые отважные смогут искупаться в освежающей воде, круглогодично сохраняющей температуру около 3-4 градусов.
Из Казани - на Голубое озеро
Из Казани - на Голубое озеро
Из Казани - на Голубое озеро
Из Казани - на Голубое озеро
Из Казани - на Голубое озеро
Из Казани - на Голубое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заповедный уголок Татарстана

Всего полчаса на автобусе из центра Казани — и мы на волшебном Голубом озере! Это идеальное место для отдыха в жару и зимнего купания. Вы проведете время на берегу, прогуляетесь по лесу и полюбуетесь идиллическими пейзажами. А наш профессиональный гид расскажет, как и когда образовалось озеро, почему оно никогда не замерзает и чем обусловлен ярко-голубой цвет его воды.

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе, в группе до 40 человек.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Е
15 авг 2022
Хорошая экскурсия. Все, что заявлено, было в экскурсии. Главное- одеть удобную обувь, дорога разная: и камни, и галька, и песок.
Юлия
26 июля 2022
Экскурсия интересная, озера стоит увидеть, воздух и природа прекрасны. В описании до 10 человек, по факту 20. основное время это пешпя, присем на глубокое озеро отводится 10 минут, потом идешь по лесу, выходишь на средние озера тут вообще меньше 5 минут, потом еще пешком минут 20 и вот т малые озера, рассказ интересный, но времени всего дается минут 30(1 час, но возвращаться далеко, т. Е осмотреться не получится, как следует) по итогу могу сказать озера прекрасны, но данную экскурсию не советую, лучше выбрать индивидуальную, где будет больше времени
Экскурсия интересная, озера стоит увидеть, воздух и природа прекрасны. В описании до 10 человек, по фактуЭкскурсия интересная, озера стоит увидеть, воздух и природа прекрасны. В описании до 10 человек, по фактуЭкскурсия интересная, озера стоит увидеть, воздух и природа прекрасны. В описании до 10 человек, по факту
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Юлия, спасибо за ваш отзыв. Он абсолютно точно отражает особенности этого маршрута. Да, экскурсия подразумевает пешие переходы, которые скрашиваются красивыми пейзажами и интересным рассказом экскурсовода. Длительность экскурсии выбрана согласно усредненной оценке гостей (был опыт делать маршрут более длительным, но достаточно много путешественников высказывали мнение, что времени слишком много, поэтому мы и сделали экскурсию 4-часовой). Но у всех разные пожелания и предпочтения, поэтому как вы абсолютно верно заметили, для того, чтобы удовлетворить все свои пожелания, лучше заказывать индивидуальную экскурсию. Групповая отвечает усредненным пожеланиям гостей, но соответственно и по стоимости она будет выгоднее.
Что касается 20-местного автобуса вместо 10 заявленных человек - да, наш недосмотр. Начинали с микроавтобуса, но желающих много, поменяли на автобус побольше, но в описании изменить забыли. Признаем и сейчас исправим!
Надеемся, что озвученные вами недостатки не помешали вам насладиться красотой этого места!

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