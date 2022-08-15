Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Приглашаем в путешествие к живописному Голубому озеру! Вы отправитесь к нему на комфортабельном автобусе, в группе до 40 человек. Погуляете по лесу, подышите кристально чистым воздухом и зарядитесь энергией природы. Самые отважные смогут искупаться в освежающей воде, круглогодично сохраняющей температуру около 3-4 градусов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заповедный уголок Татарстана

Всего полчаса на автобусе из центра Казани — и мы на волшебном Голубом озере! Это идеальное место для отдыха в жару и зимнего купания. Вы проведете время на берегу, прогуляетесь по лесу и полюбуетесь идиллическими пейзажами. А наш профессиональный гид расскажет, как и когда образовалось озеро, почему оно никогда не замерзает и чем обусловлен ярко-голубой цвет его воды.

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе, в группе до 40 человек.