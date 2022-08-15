Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Ответ организатора:
Юлия, спасибо за ваш отзыв. Он абсолютно точно отражает особенности этого маршрута. Да, экскурсия подразумевает пешие переходы, которые скрашиваются красивыми пейзажами и интересным рассказом экскурсовода. Длительность экскурсии выбрана согласно усредненной оценке гостей (был опыт делать маршрут более длительным, но достаточно много путешественников высказывали мнение, что времени слишком много, поэтому мы и сделали экскурсию 4-часовой). Но у всех разные пожелания и предпочтения, поэтому как вы абсолютно верно заметили, для того, чтобы удовлетворить все свои пожелания, лучше заказывать индивидуальную экскурсию. Групповая отвечает усредненным пожеланиям гостей, но соответственно и по стоимости она будет выгоднее.
Что касается 20-местного автобуса вместо 10 заявленных человек - да, наш недосмотр. Начинали с микроавтобуса, но желающих много, поменяли на автобус побольше, но в описании изменить забыли. Признаем и сейчас исправим!
Надеемся, что озвученные вами недостатки не помешали вам насладиться красотой этого места!