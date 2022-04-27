Кинодеревня Семрук — декорация, которая была построена специально для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Действия сюжета разворачиваются в Сибири, и вы действительно будто переместитесь в эту часть России, гуляя вдоль берега Камы и любуясь деревянными домиками на белых скалах. А мы расскажем, как снимали сериал и чем знаменита книга-первоисточник.
Заброшенная церковь Рождества Христова 18 века пристроилась на краю обрыва на высоком берегу Камы в поселке Шуран. Отсюда открываются чудесные виды, а сама локация вдохновит вас на десятки фотографий. Также здесь мы устроим небольшой пикник под открытым небом.
Оленья ферма в Рыбно-Слободском районе — настоящий хедлайнер нашего путешествия. В этом месте с любовью выращивают алтайских маралов, пятнистых оленей, а также кабанчиков и кроликов. Достаточно просто увидеть этих животных на расстоянии вытянутой руки, чтобы очароваться навсегда. Но вы сможете даже угостить оленей, погладить их и, разумеется, пофотографировать.
Активным путешественникам, которые любят нетривиальные локации, приключения и знакомства!