Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук

Познакомиться с оленями, увидеть заброшенный храм и прогуляться по деревне-декорации

Групповая
Поездка на оленью ферму — одно из наших любимых приключений! За один день вы побываете в колоритной деревне, где снимали сериал «Зулейха открывает глаза», устроите пикник на краю обрыва, а после пообщаетесь с алтайскими маралами и пятнистыми оленями.

В пути мы поделимся увлекательными историями, классной музыкой и горячим чаем на травах с печеньем.
Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук
Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук
Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук
Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук
Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук
Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук
Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук
Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук
Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук
Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук
Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук
Из Казани - на оленью ферму и в кинопоселок Семрук
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кинодеревня Семрук — декорация, которая была построена специально для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Действия сюжета разворачиваются в Сибири, и вы действительно будто переместитесь в эту часть России, гуляя вдоль берега Камы и любуясь деревянными домиками на белых скалах. А мы расскажем, как снимали сериал и чем знаменита книга-первоисточник.

Заброшенная церковь Рождества Христова 18 века пристроилась на краю обрыва на высоком берегу Камы в поселке Шуран. Отсюда открываются чудесные виды, а сама локация вдохновит вас на десятки фотографий. Также здесь мы устроим небольшой пикник под открытым небом.

Оленья ферма в Рыбно-Слободском районе — настоящий хедлайнер нашего путешествия. В этом месте с любовью выращивают алтайских маралов, пятнистых оленей, а также кабанчиков и кроликов. Достаточно просто увидеть этих животных на расстоянии вытянутой руки, чтобы очароваться навсегда. Но вы сможете даже угостить оленей, погладить их и, разумеется, пофотографировать.

Кому подойдет поездка

Активным путешественникам, которые любят нетривиальные локации, приключения и знакомства!

Организационные детали

  • У наших поездок есть тайминг, но он довольно гибкий, поэтому подгонять вас никто не будет!
  • В стоимость включено: трансфер, входной билет на оленью ферму, чай и печеньки в дороге
  • На экскурсии вас будут сопровождать гиды нашей команды — открытые веселые ребята, которые всегда готовы делиться историями и хорошим настроением
  • Горячо советуем: одеться по погоде (можно даже взять запасные носочки), захватить перекус (мы будем останавливаться на пикник) и вкусняшки для оленей (капуста, морковка, яблочки)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Суконная слобода
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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