Что вас ожидает

Кинодеревня Семрук — декорация, которая была построена специально для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Действия сюжета разворачиваются в Сибири, и вы действительно будто переместитесь в эту часть России, гуляя вдоль берега Камы и любуясь деревянными домиками на белых скалах. А мы расскажем, как снимали сериал и чем знаменита книга-первоисточник.

Заброшенная церковь Рождества Христова 18 века пристроилась на краю обрыва на высоком берегу Камы в поселке Шуран. Отсюда открываются чудесные виды, а сама локация вдохновит вас на десятки фотографий. Также здесь мы устроим небольшой пикник под открытым небом.

Оленья ферма в Рыбно-Слободском районе — настоящий хедлайнер нашего путешествия. В этом месте с любовью выращивают алтайских маралов, пятнистых оленей, а также кабанчиков и кроликов. Достаточно просто увидеть этих животных на расстоянии вытянутой руки, чтобы очароваться навсегда. Но вы сможете даже угостить оленей, погладить их и, разумеется, пофотографировать.

Кому подойдет поездка

Активным путешественникам, которые любят нетривиальные локации, приключения и знакомства!

Организационные детали