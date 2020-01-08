2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Волшебные испытания

Гид-проводник еще в автобусе 🚌 расскажет вам о татарском зимнем боге и Габдулле Тукае, прославившем Яна Кырлай в своих сказках про мифических существ. В волшебном лесу 🌲 вас встретят фольклорные персонажи татарских сказок: дух леса Шурале и дух воды Су Анасы. Ребятам предстоит пройти испытания, чтобы попасть в резиденцию Кыш Бабая: отгадать непростые загадки, ответить на вопросы викторины, посоревноваться в марафоне.

В гостях у сказки

Волшебник Кыш Бабай встретит вас в опочивальне, где высятся сказочные дубы-шептуны, исполняющие заветные желания! Дети увидят интерактивное театрализованное представление и небольшой кукольный спектакль. Узнают древнюю легенду о происхождении волшебника и посмотрят, как он живет сейчас. А после участников ждет мастер-класс по изготовлению елочных игрушек, вручение свитка-грамоты с именной печатью и новогоднего подарка.

Зимние приключения

На территории Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы есть развлечения для всей семьи: горки, каток, катание на лошадях. Прогуливаясь между объектами резиденции, вы насладитесь чистым воздухом елового леса и полюбуетесь природными ландшафтами края. Для вас всегда открыты двери гостиницы «Шушма» и ресторан, где можно вкусно и плотно отобедать традиционными блюдами национальной кухни 🥧. Также на территории комплекса расположились лавки Ага-Базара, где продают милые сувениры 🎁.

Организационные детали

Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится на берегу реки Ия, в 80 километрах от города Казани в селе Яна Кырлай.

Что входит в стоимость, а что — нет