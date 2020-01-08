2 отзыва оставили туристы

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Из Казани — в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы

Погостить у зимнего волшебника Татарстана, познакомиться с его дочкой и смастерить елочную игрушку

4
2 отзыва
Кыш
Кыш – экскурсионное агентство из Казани
Кыш Бабай и Кар Кызы со своей свитой всегда рады гостям.

Ребят ждут увлекательные игры, театрализованное представление и кукольный спектакль, фольклорные предания и легенды, а также мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки.

Мы подарим вам давно забытое ощущение волшебного праздника! А зимний лес 🌳 очарует своей первозданной красотой.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 2 600 ₽ за человека

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Из Казани — в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы
Из Казани — в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы

Что вас ожидает

Волшебные испытания
Гид-проводник еще в автобусе 🚌 расскажет вам о татарском зимнем боге и Габдулле Тукае, прославившем Яна Кырлай в своих сказках про мифических существ. В волшебном лесу 🌲 вас встретят фольклорные персонажи татарских сказок: дух леса Шурале и дух воды Су Анасы. Ребятам предстоит пройти испытания, чтобы попасть в резиденцию Кыш Бабая: отгадать непростые загадки, ответить на вопросы викторины, посоревноваться в марафоне.

В гостях у сказки
Волшебник Кыш Бабай встретит вас в опочивальне, где высятся сказочные дубы-шептуны, исполняющие заветные желания! Дети увидят интерактивное театрализованное представление и небольшой кукольный спектакль. Узнают древнюю легенду о происхождении волшебника и посмотрят, как он живет сейчас. А после участников ждет мастер-класс по изготовлению елочных игрушек, вручение свитка-грамоты с именной печатью и новогоднего подарка.

Зимние приключения
На территории Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы есть развлечения для всей семьи: горки, каток, катание на лошадях. Прогуливаясь между объектами резиденции, вы насладитесь чистым воздухом елового леса и полюбуетесь природными ландшафтами края. Для вас всегда открыты двери гостиницы «Шушма» и ресторан, где можно вкусно и плотно отобедать традиционными блюдами национальной кухни 🥧. Также на территории комплекса расположились лавки Ага-Базара, где продают милые сувениры 🎁.

Организационные детали

Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится на берегу реки Ия, в 80 километрах от города Казани в селе Яна Кырлай.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из Казани и обратно на комфортабельном экскурсионном автобусе с гидом-сопровождающим
  • Комплексный обед оплачивается дополнительно — 250 руб/чел
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Татарстан»
Из Казани — в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы
Из Казани — в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы
Из Казани — в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы
Из Казани — в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы
Из Казани — в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Кыш
Кыш
Зовут меня Кыш Бабай, я — татарский зимний волшебник. Прихожусь Российскому Деду Морозу зимним братом! Живу в своей резиденции — на родине Габдуллы Тукая, в селе Новый Кырлай. Тут мне помогает моя лесная свита: Шурале, Убырлык Карчык, шайтанчики, Батыр, влюбленные Тахир и Зухра, а заправляет всем домашним домоправительница Нажия-апа. Приезжайте к нам в гости! Вас ждет невероятное сказочное путешествие, игры, загадки, волшебство!
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2 отзыва оставили туристы

8 января 2020
Дорога туда и обратно вышла на 3 часа, а само мероприятие не более 1. 5 часов. Причем обещанного мастер-класса по изготовлению ёлочной игрушки и даже времени не дали просто прогуляться по территории. Сам татарский дед мороз понравился, очень хорошо и артистично выполнил свою роль. Считаю, что цена за такую экскурсию очень завышена. Я рассчитывала провести там больше времени.
Наташа
24 декабря 2019
Замечательная экскурсия! Особенно интересна будет детям ) все продумано до мелочей : конкурсы, розыгрыши и даже подарки для девочек и мальчиков всех возрастов! Сопровождающая нас в Автобусе девушка Аня не давала скучать всю продолжительную дорогу. Спасибо за возможность побывать в сказке и почувствовать себя детьми... спасибо !

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