ежедневно в 09:00

Из Казани - в Свияжск на теплоходе

По красавице-Волге к берегам острова-града

4.1
33 отзыва
Там русский дух, там Русью пахнет! С Волги-матушки вы полюбуетесь просторами русской земли, а на сердце станет тепло от родных видов на монастыри, церквушки и деревянные постройки.

Сойдя на берег острова Свияжск, вы прочувствуете благодать места и отправитесь осматривать святыни града под рассказы гида об истории и о жизни мирного села.
Из Казани - в Свияжск на теплоходе
Из Казани - в Свияжск на теплоходе
Из Казани - в Свияжск на теплоходе
Из Казани - в Свияжск на теплоходе
Из Казани - в Свияжск на теплоходе
Из Казани - в Свияжск на теплоходе
Из Казани - в Свияжск на теплоходе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Душевные русские пейзажи

Двухчасовая прогулка до острова будет насыщена родными волжскими пейзажами. А помимо красивой природы вы увидите посёлок Верхний Услон, отыщете на поросших лесом склонах Свияжскую Макарьевскую пустынь и рассмотрите Храм всех религий, словно сошедший с картинки детской книжки — пёстрый и причудливый.

Остров-град на «круглой горе»

Подплывая к Свияжску, вы сможете наблюдать силуэты церквей и монастырей, не зря град зовут православным центром Поволжья. Прогулка по острову охватит:

  • Успенский монастырь, на территории которого раньше была политическая тюрьма. Здесь вы увидите памятник жертвам репрессий, а также услышите историю святыни от нашего профессионального гида.
  • Бывший женский Иоанно—Предтеченский монастырь. Мы осмотрим две церкви — Живоначальной Троицы и Сергия Радонежского. Первая из них — единственная сохранившаяся постройка 16 в. со времён правления Ивана Грозного.
  • Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — самый молодой, но от этого не менее величественный пятиглавый храм. Убранство святыни впечатлит четырёхъярусным иконостасом и расписными фресками-сюжетами из жития Богоматери.
  • Рождественскую площадь — главную площадь города и по совместительству излюбленное место народных гуляний.

Кроме того, вы посетите комплексы Конный Двор и Ленивый Торжок, а также со смотровой площадки полюбуетесь видом на Свияжский залив, Макарьевскую Пустынь и церковь Константина и Елены.

Организационные детали

  • Участие в экскурсии оплачивается заранее — не позднее, чем за сутки до начала: оплатить экскурсию можно онлайн либо у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования)
  • В стоимость включены билеты на теплоход «Казань-Свияжск-Казань» и входные билеты в Свияжск
  • По желанию вы можете приобрести радиогид (100 руб. с человека)
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Речном порту на улице Девятаева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 09:00

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 33 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
4
3
10
2
1
1
1
Н
20 окт 2021
Не рекомендую данную экскурсию - цена и потраченное время не соответствует. Главный минус - вы добираетесь до острова на обычном рейсовом параходике (не скоростной. ), который заходит во все стоянки, на котором куча народу (на обратном пути невозможно было даже найти место сесть и мы стояли почти три часа), вы попадаете на места - где успели, и соответственно, чтобы услышать экскурсовода, вы должны дополнительно купить аудиогид (мы купили, но слышно было все равно с перебоями, так как не смогли сесть рядом). На острове галопом…. В итоге - билет на такой параходик стоит 127 руб в один конец - делайте выводы сколько вы переплачиваете. Были на другой экскурсии на автобусе с заездом еще в Риф, вот там стоило своих денег.
Н
3 сен 2021
Экскурсией остались полностью довольны! Отдельно хочется отметить заслуги гида Людмилы, которая не только обладает глубокими познаниями в своей области, но и умеет интересно подать материал, а так же может грамотно скоординировать весь процесс.
Е
23 авг 2021
Не хватило времени для посещения музеев и церквей. Всё галопом. Церковь со старинной росписью закрылась, когда мы подошли к монастырю. Получается, что мы только погуляли по городу, что можно было сделать самостоятельно.
О
22 авг 2021
К экскурсоводу никаких вопросов. Но имейте в виду - что экскурсия проходит на общественном транспорте! Это не специальный комфортабельный экскурсионный теплоход, на нём местные жители переправляются в свои селения на Волге. Уровень комфорта - никакой. На верхней открытой палубе деревянные лавки без спинки, на нижней - мягкие кресла, но духота. В туалете нет мыла, не говоря о сушилке или бумажных полотенцах. Очень шумно, вокруг едят. Какой-то плацкарт среди водного транспорта. А нам еще и достался коллектив, который всю дорогу пел под аккордеон и плясал.
Людмила
21 авг 2021
Гид замечательный. А вот так называемый теплоход - это бюджетный старенький катер для местных дачников. В жаркую погоду - плавучая духовка. Очень некомфортный. В жаркую погоду данную экскурсию не рекомендую: в Свияжске спрятаться от палящего солнца просто негде. И свободное время до отправления назад уже не в радость, а обратный путь опять в тесной духоте…
Т
20 авг 2021
Свияжск конечно необходимо посетить и лучше по матушке Волге. Морской порт в Казани на данный момент не развит-просто к этому надо быть готовым. Рекомендую посетить музей зодчества перед посадкой на теплоход в Свияжске. Там панорама, он интерактивен и прохладен. Очень вкусный квас в храмах-закупитесь побольше. Гид подстраивается под группу и тем самым экскурсия становится легко усваиваемой.
Д
20 авг 2021
Заказывал находясь не в Казани. Через интернет. Сначала была боязнь обмана. Впервые таким образом бронировал тур. Оплата первоночалки,немного настораживала. Но в последствии все хорошо. За сутки до экскурсии оплатил на Баумана. . и все. Теплоход конечно уставший. Было немножко боязно. Что такие посудины ещё плавают. Вспомнили сразу Булгарию,которая потанула. Но потом освоились вроде бы ни чего. Гид всю дорогу что-то рассказывала. Особо не вникали,конечно))). Но интересно что-то узнать,слушали … Сам Свияжск конечно красив. Особенно храмы. . в общем нам понравилось. Будем сотрудничать ещё. С этим сайтом. Все хорошо. Созванивались с консультантами. Все объясняли. Сам билет стоит 127 рублей. Ну брать видимо нужно за неделю. А через фирму,конечно дороговато. Ну что ж. Все хотят зарабатывать. Своим ходом конечно дешевле … Ну хотелось по воде. Ладно. Все хорошо увидели. Красоты
М
18 авг 2021
Большое спасибо за экскурсию, всё очень понравилось. Единственное что не понравилось это использования вашей компании теплоходов которые совершают свои регулярные остановки на маршруте следования от Казани до острова Свияжск. Это не правильно и это не допустимо. Разве когда проводится автобусная экскурсия к группе подсаживают в автобус обычных пассажиров на пути следования маршрута. Это просто запрещено. А ещё хочу сказать что количество пассажиров должно соответствовать посадочным местам. А получается всё на оборот. И используется мало комфортабельные теплоходы. Для четырех часов в пути туда и обратно это не уютно. А во общем всё хорошо.
О
18 авг 2021
Очень плохая организация. У гида не было таблички, мы ее еле нашли. Аппаратура и наушник были платные… Впервые сталкиваюсь с таким… накануне были в Йошкар-Оле там все сразу входило в стоимость. А если с собой налички нет! Да и предупреждать надо о дополнительных затратах. Время мало на полное посещение всех великолепных мест. Например, когда ходи в один из Храмов, там начинался обед и нам дали буквально 5 минут спуститься вниз. Соответственно, выше мы тем более подняться не успели. Само место великолепное, поедем туда снова. Да, ещё, на теплоходе плыли, был дождь, и внизу всем мест не хватало, плыли как кильки в бочке
А
13 авг 2021
Я не ожидала, что экскурсия может проходить на рейсовом теплоходе, на который продано билетов больше, чем мест! Да, нас просили прийти заранее, чтобы занять «более удобные» места, но на обратном пути, если приходить занимать места за 40 минут, то на осмотр самого острова времени нет вообще! В итоге, пришлось 2.5 часа ехать стоя, ещё и в толпе, что особенно приятно во время пандемии. Вся экскурсия подстроена под расписание рейсового теплохода, так что на посещение острова, где много чего хотелось посмотреть, времени слишком мало. Сам по себе, рассказ экскурсовода неплохой, но отвратительные условия в пути туда и обратно и крайне ограниченное время на острове испортили всё впечатление.
В
4 авг 2021
Все прошло просто замечательно, на одном дыхании, особенный колорит экскурсии придала гид Розочка, женщина, которая знает Все и с огромным желанием делится этими знаниями, просто и ненавязчиво. Это огромный плюс, что у вас такие сотрудники. Жирный минус - Многие пассажиры, включая детей, после четырёх часовой пешей прогулки ехали на теплоходе до Казани стоя!
А
4 авг 2021
Экскурсия очень понравилась, понравился Свияжск. Но самое главное - высшую оценку даем именно нашему гиду Елене, нам очень повезло, было очень интересно! Спасибо!
К
30 июля 2021
С чего вы взяли, что мы путешествовали на теплоходе? Уже после того, как мы внесли предоплату, нам позвонил молодой человек и сказал, что мест больше нет, и предложил нам экскурсию на автобусе. Мы отказались, потому что очень хотели прокатиться по красавице Волге, но он в красках стал описывать какие "убитые" ходят теплоходы, и что на автобусе экскурсия будет значительно комфортней. В итоге, мы простояли в часовой пробке перед мостом через Свиягу и туда, и обратно. Народ не озверел только потому, что экскурсовод Александр Вахрушев прекрасный человек и рассказчик. На осмотр прекрасного, наверно, острова-града Свияжск нам остался всего лишь один час. Что можно успеть за это время? Буду ли я рекомендовать вас своим друзьям? Вот уж нет, портить свою репутацию?
Л
26 июля 2021
Очень довольна экскурсией, особенно гидом Еленой
А
26 июля 2021
Экскурсовод очень сбивчиво рассказывает, не структурированно, постоянно перескакивает с темы на тему. В ухо без конца "эээ, мээ", вздохи, громкое дыхание в микрофон, честно говоря, больше дискомфорта, чем информации. Слушать сложно, особенно на теплоходе, постоянно теряется мысль. В самом Свияжске более менее.
При бронировании также обратите внимание, что радиогид в стоимость не входит, имейте при себе ещё по 100р на человека, чтобы оплатить радиогид. Для нас это был неприятный сюрприз. Почему бы не включить его в стоимость экскурсии непонятно, как в принципе непонятно и почему нигде не указано, что в стоимость он не входит. У людей с экскурсией от других компаний, которые были с нами на теплоходе, радиогид почему то в стоимость входил. .
Ещё 18 отзывов

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