Инна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Европейские мотивы

В самом сердце Йошкар-Олы нашли себе место Амстердам, Брюгге и Мюнхен, Венеция и Флоренция, московский кремль и петербургский храм Спаса на крови! Вы обойдете главные современные памятники, узнаете об идее придать именно такой облик марийской столице и выясните, что находится за стенами прославленных строений. Пройдете по аккуратной набережной, осмотрите Царевококшайский кремль и сравните с оригиналом местную Спасскую башню. А также посетите центральную площадь — Патриаршую, с которой открываются впечатляющие ракурсы города.

Храмы, памятники и музеи

Я познакомлю вас с великолепным историческим храмовым комплексом на правом берегу Малой Кокшаги, включающим Троицкую и Вознесенскую церкви, а также Воскресенский собор. У памятника Муромским чудотворцам поговорим о русских православных святых Петре и Февронии, истории 📖 их жизни и традициях почитания покровителей брака. Не обойдем вниманием памятник первому воеводе города, князю И. А. Оболенскому-Ноготкову, — я объясню, почему это исторически важный символ Йошкар-Олы. Кроме того, вы сможете посетить Национальный музей, где узнаете о традициях и обычаях марийского народа. А также навестите прославившегося Йошкиного кота.

Организационные детали