Инна проводит ещё 4 экскурсии

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Из столицы Татарстана в столицу Марий Эл

Открыть Европу в древних марийских лесах и познакомиться с самыми яркими символами города

Инна
Инна – Гид из Казани
Йошкар-Ола — сердце республики с особой этнической историей 📖 и традициями: здесь живет народ, который признали последними язычниками Европы.

А еще это удивительный город 🏙️, чей центр украсили копиями достопримечательностей 🏛️ Западного мира.

Я помогу собрать эти контрасты в единую картину и познакомлю с самими интересными местами столицы ⭐️.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 400 ₽ за экскурсию

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Из столицы Татарстана в столицу Марий Эл
Из столицы Татарстана в столицу Марий Эл

Что вас ожидает

Европейские мотивы
В самом сердце Йошкар-Олы нашли себе место Амстердам, Брюгге и Мюнхен, Венеция и Флоренция, московский кремль и петербургский храм Спаса на крови! Вы обойдете главные современные памятники, узнаете об идее придать именно такой облик марийской столице и выясните, что находится за стенами прославленных строений. Пройдете по аккуратной набережной, осмотрите Царевококшайский кремль и сравните с оригиналом местную Спасскую башню. А также посетите центральную площадь — Патриаршую, с которой открываются впечатляющие ракурсы города.

Храмы, памятники и музеи
Я познакомлю вас с великолепным историческим храмовым комплексом на правом берегу Малой Кокшаги, включающим Троицкую и Вознесенскую церкви, а также Воскресенский собор. У памятника Муромским чудотворцам поговорим о русских православных святых Петре и Февронии, истории 📖 их жизни и традициях почитания покровителей брака. Не обойдем вниманием памятник первому воеводе города, князю И. А. Оболенскому-Ноготкову, — я объясню, почему это исторически важный символ Йошкар-Олы. Кроме того, вы сможете посетить Национальный музей, где узнаете о традициях и обычаях марийского народа. А также навестите прославившегося Йошкиного кота.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 заказчика или арендуется транспорт за дополнительную плату: ~ 500/800/1000 руб. в час, в зависимости от категории автомобиля
  • Дорога в одну сторону занимает около 2 часов, расстояние от Казани до Йошкар-Олы примерно 150 км.
  • Посещения музеев опциональны и оплачиваются отдельно — билеты 🎫 стоят ~ 100-200 руб. /человека
Из столицы Татарстана в столицу Марий Эл
Из столицы Татарстана в столицу Марий Эл
Из столицы Татарстана в столицу Марий Эл
Из столицы Татарстана в столицу Марий Эл
Из столицы Татарстана в столицу Марий Эл
Из столицы Татарстана в столицу Марий Эл
Из столицы Татарстана в столицу Марий Эл
Из столицы Татарстана в столицу Марий Эл

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Меня зовут Инна, я аккредитованный гид по Казани с 10-летним стажем. С радостью расскажу о 1000-летней истории города и о знаменитых личностях, которые здесь жили, учились и работали. Надеюсь на скорую встречу!
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