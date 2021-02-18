Казань: автобусный hop-on hop-off тур на 24 или 48 часов

Откройте для себя город, где Европа встречается с Азией, с билетом на 24

4.2
21 отзыв
Билет на автобус
Откройте для себя город, где Европа встречается с Азией, с билетом на 24 или 48 часов на hop-on hop-off автобусе по Казани.

Выходите на остановках у Юнусовской площади или площади 1 мая.

Исследуйте районы, сохранившие татарские традиции и многое другое.
Казань: автобусный hop-on hop-off тур на 24 или 48 часов
Казань: автобусный hop-on hop-off тур на 24 или 48 часов
Казань: автобусный hop-on hop-off тур на 24 или 48 часов
Казань: автобусный hop-on hop-off тур на 24 или 48 часов
Казань: автобусный hop-on hop-off тур на 24 или 48 часов
Казань: автобусный hop-on hop-off тур на 24 или 48 часов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите на университет, где учился Ленин
  2. Побывайте на площади 1 мая
  3. Полюбуйтесь памятниками на площади Султан-Галиева
  4. Откройте для себя казанский Кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Осмотрите исторические достопримечательности Казани в удобном для вас темпе с 24-часовой или 48-часовой обзорной автобусной экскурсией. Казань, которую часто называют городом, где Европа встречается с Азией, - это место встречи двух культур (татарской и русской) и двух основных мировых религий.
Садитесь в автобус, чтобы полюбоваться Казанским Кремлем, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетите третий старейший университет России, среди бывших студентов которого Владимир Ленин. Посмотрите на Казанскую икону Богородицы, возвращенную в город Папой Иоанном Павлом II в 2004 году. Вы можете посетить исторические татарские кварталы, такие как живописная Татарская Слобода. Именно сюда были изгнаны татары после того, как город завоевал Иван Грозный. Полюбуйтесь архитектурой древних поселений Болгара и Золотой Орды.
В Казани проходит ряд фестивалей исполнительского искусства, в том числе Международный оперный фестиваль им. Шаляпина, фестиваль классического балета им. Нуриева, музыкальный фестиваль «Европа-Азия» и Международный фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар». Он также гордится своими спортивными мероприятиями. Это был город, в котором проходила Летняя Универсиада 2013 года (Олимпийские игры для студентов). В 2018 году здесь прошел чемпионат мира по футболу, став главным событием футбола в городе.
Кроме того, многие татарские традиции сохраняются на местных праздниках, таких как окончание посевного сезона на «Сабантуе». Наряду с народными играми, такими как лазание по шесту, скачки на мешках и перетягивание каната, фестиваль дает возможность посмотреть национальные соревнования по борьбе.

Сядьте в автобус на любой из следующих остановок. Полный цикл (без переходов) занимает 70 минут:

  • 1. Площадь Габдуллы Тукая.
2. Старотатарское поселение
3. Поселение сукна
4. Булак (Батуринский мост)
5. Татарский кулинарный дом.
6. Собор Святых Петра и Павла.
7. Площадь Первого Мая.
8. Казанский семейный центр.
9. Отель «Ривьера»
10. Футбольный стадион «Казань Арена».
11. Аквапарк «Ривьера»
12. Парк Горького
13. Государственный Совет Татарстана.
14. Кремлевская набережная.
15. Лядской сад.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 24 или 48-часовой билет на hop-on hop-off автобус (в зависимости от забронированного варианта)
  • Аудиокомментарии и наушники
Что не входит
  • Входные билеты при посещении достопримечательностей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
Важная информация
  • Билеты действительны в течение 12 месяцев с выбранной даты поездки
  • Экскурсии отправляются с интервалом 30–40 минут (обратите внимание, что из-за дорожной обстановки могут быть внесены коррективы)
  • Продолжительность полного круга (без остановок) составляет 70 минут
  • С мая по сентябрь первый тур проходит в 09:30, последний — в 20:15
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
4
3
5
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Т
18 фев 2021
(Россия)
Рекомендую
А
25 авг 2019
(Нидерланды)
Из-за кругового тура в первый день у вас есть представление о том, как работает город с точки зрения маршрутов на вторых кругах, мы вышли на несколько очков.
r
14 апр 2019
(Малайзия)
проблема с направлением встречи. Пожалуйста, проверьте и обновите в правильном направлении. Мы потратили впустую наше время ожидания, и автобус не приехал.

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