Осмотрите исторические достопримечательности Казани в удобном для вас темпе с 24-часовой или 48-часовой обзорной автобусной экскурсией. Казань, которую часто называют городом, где Европа встречается с Азией, - это место встречи двух культур (татарской и русской) и двух основных мировых религий.

Садитесь в автобус, чтобы полюбоваться Казанским Кремлем, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетите третий старейший университет России, среди бывших студентов которого Владимир Ленин. Посмотрите на Казанскую икону Богородицы, возвращенную в город Папой Иоанном Павлом II в 2004 году. Вы можете посетить исторические татарские кварталы, такие как живописная Татарская Слобода. Именно сюда были изгнаны татары после того, как город завоевал Иван Грозный. Полюбуйтесь архитектурой древних поселений Болгара и Золотой Орды.

В Казани проходит ряд фестивалей исполнительского искусства, в том числе Международный оперный фестиваль им. Шаляпина, фестиваль классического балета им. Нуриева, музыкальный фестиваль «Европа-Азия» и Международный фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар». Он также гордится своими спортивными мероприятиями. Это был город, в котором проходила Летняя Универсиада 2013 года (Олимпийские игры для студентов). В 2018 году здесь прошел чемпионат мира по футболу, став главным событием футбола в городе.

Кроме того, многие татарские традиции сохраняются на местных праздниках, таких как окончание посевного сезона на «Сабантуе». Наряду с народными играми, такими как лазание по шесту, скачки на мешках и перетягивание каната, фестиваль дает возможность посмотреть национальные соревнования по борьбе.

Сядьте в автобус на любой из следующих остановок. Полный цикл (без переходов) занимает 70 минут:

1. Площадь Габдуллы Тукая.

2. Старотатарское поселение

3. Поселение сукна

4. Булак (Батуринский мост)

5. Татарский кулинарный дом.

6. Собор Святых Петра и Павла.

7. Площадь Первого Мая.

8. Казанский семейный центр.

9. Отель «Ривьера»

10. Футбольный стадион «Казань Арена».

11. Аквапарк «Ривьера»

12. Парк Горького

13. Государственный Совет Татарстана.

14. Кремлевская набережная.

15. Лядской сад.