Казань - город чемпионов (Спортивная Казань)

Казань - не только уникальный город с многовековой историей, но и центр спортивной жизни Татарстана

4.9
7 отзывов
Казань — не только уникальный город с многовековой историей, но и центр спортивной жизни Татарстана.

Здесь расположены объекты для проведения мероприятий местного и мирового уровня по разным спортивным дисциплинам.
Казань - город чемпионов (Спортивная Казань)
Казань - город чемпионов (Спортивная Казань)
Казань - город чемпионов (Спортивная Казань)
Казань - город чемпионов (Спортивная Казань)
Казань - город чемпионов (Спортивная Казань)
Казань - город чемпионов (Спортивная Казань)
Ближайшие даты:
17
авг
24
авг
31
авг
7
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Комплекс Деревни универсиады
  • Академия тенниса
  • Стадион Казань-Арена
  • Дворец водных видов спорта
  • Баскетбольная арена Баскет-холл «Уникс»
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Описание

Что вас ожидает:

  • Спортивная жизнь Татарстана и всей России.
  • Посещение комплекса Деревня Универсиады, построенного для проведения Игр. Здесь размещали участников Универсиады 2013, позже — спортсменов Чемпионата по водным видам спорта 2015. Сейчас в Деревне проживают студенты из разных стран.
  • Во время экскурсии мы отправимся в Академию тенниса — универсальный дворец спорта. В стенах комплекса ежегодно проходят соревнования по теннису и бадминтону местного и международного уровня. Здание выполнено в конструктивистском стиле с элементами параметризма, построено в преддверии Универсиады 2013.
  • Далее наша группа отправится на другой берег реки Казанки, где расположен стадион Арена. Его трибуны вмещают 45 тыс. человек. Здесь проходили церемонии открытия и закрытия Всемирной летней Универсиады, Кубок конфедераций 2017 и ЧМ-2018 по футболу.
  • Неподалеку от Казань-Арены находится Дворец водных видов спорта. Необычное сооружение построено в футиристичном стиле, в котором визуально просматривается морская волна. Фасад отделан витражами, создающими в общей конструкции эффект рыбьей чешуи. Далее мы посетим стадион Баскет-холл — баскетбольный центр столицы. Это место проведения регулярных соревнований и домашняя арена клуба УНИКС.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По средам в 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в посещаемые объекты
Что не входит
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ташаяк, 2а, офис Kazan 360, Казань
Завершение: ул. Ташаяк, 2а, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Спасибо
  • Что выбрали нас! В ближайшее время мы свяжемся с вами для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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