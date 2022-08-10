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Описание
Что вас ожидает:
Спортивная жизнь Татарстана и всей России.
Посещение комплекса Деревня Универсиады, построенного для проведения Игр. Здесь размещали участников Универсиады 2013, позже — спортсменов Чемпионата по водным видам спорта 2015. Сейчас в Деревне проживают студенты из разных стран.
Во время экскурсии мы отправимся в Академию тенниса — универсальный дворец спорта. В стенах комплекса ежегодно проходят соревнования по теннису и бадминтону местного и международного уровня. Здание выполнено в конструктивистском стиле с элементами параметризма, построено в преддверии Универсиады 2013.
Далее наша группа отправится на другой берег реки Казанки, где расположен стадион Арена. Его трибуны вмещают 45 тыс. человек. Здесь проходили церемонии открытия и закрытия Всемирной летней Универсиады, Кубок конфедераций 2017 и ЧМ-2018 по футболу.
Неподалеку от Казань-Арены находится Дворец водных видов спорта. Необычное сооружение построено в футиристичном стиле, в котором визуально просматривается морская волна. Фасад отделан витражами, создающими в общей конструкции эффект рыбьей чешуи. Далее мы посетим стадион Баскет-холл — баскетбольный центр столицы. Это место проведения регулярных соревнований и домашняя арена клуба УНИКС.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По средам в 14:00
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Входные билеты в посещаемые объекты
Что не входит
Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ташаяк, 2а, офис Kazan 360, Казань
Завершение: ул. Ташаяк, 2а, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Спасибо
Что выбрали нас! В ближайшее время мы свяжемся с вами для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.