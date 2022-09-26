Помните, Киплинг писал: «Запад есть Запад, Восток есть Восток — им не сойтись никогда»? Так вот, Казань опровергает это убеждение! На моей экскурсии вы увидите, как европейская губернская Казань с классицизмом XIX века постепенно переходит в азиатскую, восточную, татарскую. Поймете, как здесь уживаются два народа уже несколько веков, в чём они схожи, чем отличаются — и чему научились друг у друга.

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Описание

Что вас ожидает

“Вместо христианских церквей с куполами и позолоченными крестами встают перед нами мусульманские мечети с узкими минаретами и полумесяцами. Серый цвет европейских зданий сменяют фантастические краски и бесконечное разнообразие татарских усадеб. Минутой раньше мы любовались дамами в шляпках и легких европейских туалетах; и вот уже шествуют мимо татарские женщины в тяжелых парчовых платьях с густыми вуалями на лицах. Вместо суетливых русских лавочников по улице неспешно движутся муллы с большими тюрбанами из белого муслина; в широких разноцветных халатах из персидских и бухарских тканей. ”

Простите за длинную цитату англичанина Турнерелли о нашем городе — но это самое емкое описание того, какой я хочу раскрыть для вас Казань.

Вместо прогулки по отдельным улочкам исторического центра вы совершите путешествие по двум культурам и сможете глубже понять характер Казани. Я раскрою, что «растопило» границу между ее русской и татарской частями; чем отличался быт и миропредставление каждого из народов и как сказалось на них такое соседство. А еще вы услышите любопытные факты — о казанских сиротах и казанских котах, аренде проруби и жителях Казани, повлиявших на воцарение Романовых.

Как проходит экскурсия

Маршрут начинается на местном «Невском проспекте», в самом сердце губернской Казани. Вы увидите знаковые достопримечательности: Александровский пассаж, Петропавловский собор, Дом печати, Купеческое собрание и др.

Перейдем реку Булак — границу между русской и татарской Казанью, строго определенную Иваном Грозным.

Познакомимся с историей старых улиц города: чопорной Воскресенской, суетной Проломной, живописной Захарьевской. Полюбуемся особняками русских и татарских купцов и поговорим о принципиальной разнице в подходе к торговле у тех и других.

А завершится экскурсия в Старо-Татарской слободе — рассказом о традициях татар.

Организационные детали