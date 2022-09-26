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Описание
Что вас ожидает
“Вместо христианских церквей с куполами и позолоченными крестами встают перед нами мусульманские мечети с узкими минаретами и полумесяцами. Серый цвет европейских зданий сменяют фантастические краски и бесконечное разнообразие татарских усадеб. Минутой раньше мы любовались дамами в шляпках и легких европейских туалетах; и вот уже шествуют мимо татарские женщины в тяжелых парчовых платьях с густыми вуалями на лицах. Вместо суетливых русских лавочников по улице неспешно движутся муллы с большими тюрбанами из белого муслина; в широких разноцветных халатах из персидских и бухарских тканей. ”
Простите за длинную цитату англичанина Турнерелли о нашем городе — но это самое емкое описание того, какой я хочу раскрыть для вас Казань. Вместо прогулки по отдельным улочкам исторического центра вы совершите путешествие по двум культурам и сможете глубже понять характер Казани. Я раскрою, что «растопило» границу между ее русской и татарской частями; чем отличался быт и миропредставление каждого из народов и как сказалось на них такое соседство. А еще вы услышите любопытные факты — о казанских сиротах и казанских котах, аренде проруби и жителях Казани, повлиявших на воцарение Романовых.
Как проходит экскурсия
Маршрут начинается на местном «Невском проспекте», в самом сердце губернской Казани. Вы увидите знаковые достопримечательности: Александровский пассаж, Петропавловский собор, Дом печати, Купеческое собрание и др.
Перейдем реку Булак — границу между русской и татарской Казанью, строго определенную Иваном Грозным.
Познакомимся с историей старых улиц города: чопорной Воскресенской, суетной Проломной, живописной Захарьевской. Полюбуемся особняками русских и татарских купцов и поговорим о принципиальной разнице в подходе к торговле у тех и других.
А завершится экскурсия в Старо-Татарской слободе — рассказом о традициях татар.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде. Прихватите зонтик на случай дождя. В жаркую погоду стоит запастись маленькой бутылочкой воды.
Не забудьте головной убор: мы заглянем в православный храм и мусульманскую мечеть.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
неподалеку от Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Казани
Провела 186 экскурсий для 437 туристов
Я историк по образованию. Работала в нескольких музеях Казани, изучала историю нашего края, готовила выставки, создавала музейные экспозиции и даже писала книги.
Экскурсии вожу уже больше 20 лет. Сколько я их за это время провела, бог знает! Наверное, сотни и сотни… Работала с генералами, артистами, министрами и… музейными работниками. Так что умею находить общий язык с любыми гостями.
Готова познакомить вас с Казанью и её достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни нашего края.