Что вас ожидает

Знаменитые дома и их истории

Вы посетите Старо-татарскую слободу, увидите изящную Сенную мечеть 19 века и красивейшую гостиницу Амур. Далее по одному из семи мостов перейдете через живописную речку Булак в русскую часть Казани. Оцените нарядное здание дореволюционного Купеческого собрания и прогуляетесь по уютной улице Островского с особняками, напоминающими дворцы. Полюбуетесь Александровским пассажем и рассмотрите удивительный иконостас Петропавловского собора.

Купеческие тайны

Купцы сыграли огромную роль в истории Казани. Вы услышите о казанских «чайных королях», «чайном ограблении» и кирпичном чае. Раскроете, кто из местных негоциантов подружился с императором и кто давал «интервью» самому Пушкину. А также: чем татарские купцы не походили на купцов русских и чем Гостиный двор отличался от восточного базара. Кроме того, я поделюсь историей счастливой и трагической купеческой любви.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.