Погулять по уютным улицам, рассмотреть старинные особняки и узнать о нравах их владельцев

Мы пройдем по кварталам русской и татарской Казани, полюбуемся нарядными домами губернского купечества.

Я раскрою, где находился «угол нечестивых» и в каком торговом пассаже поселилось привидение Красной дамы.

Расшифрую масонские символы на фасаде одного знаменитого дома и расскажу, что писал о местных купцах Евтушенко и в какой подземный ход зазывал казанцев Бендер.
Казань купеческая
Казань купеческая
Казань купеческая
Казань купеческая
Казань купеческая
Казань купеческая
Казань купеческая
Казань купеческая
Казань купеческая
Казань купеческая

Что вас ожидает

Знаменитые дома и их истории

Вы посетите Старо-татарскую слободу, увидите изящную Сенную мечеть 19 века и красивейшую гостиницу Амур. Далее по одному из семи мостов перейдете через живописную речку Булак в русскую часть Казани. Оцените нарядное здание дореволюционного Купеческого собрания и прогуляетесь по уютной улице Островского с особняками, напоминающими дворцы. Полюбуетесь Александровским пассажем и рассмотрите удивительный иконостас Петропавловского собора.

Купеческие тайны

Купцы сыграли огромную роль в истории Казани. Вы услышите о казанских «чайных королях», «чайном ограблении» и кирпичном чае. Раскроете, кто из местных негоциантов подружился с императором и кто давал «интервью» самому Пушкину. А также: чем татарские купцы не походили на купцов русских и чем Гостиный двор отличался от восточного базара. Кроме того, я поделюсь историей счастливой и трагической купеческой любви.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе театра им. Камала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Я историк по образованию. Работала в нескольких музеях Казани, изучала историю нашего края, готовила выставки, создавала музейные экспозиции и даже писала книги. Экскурсии вожу уже больше 20 лет. Сколько я их за это время провела, бог знает! Наверное, сотни и сотни… Работала с генералами, артистами, министрами и… музейными работниками. Так что умею находить общий язык с любыми гостями. Готова познакомить вас с Казанью и её достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни нашего края.
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