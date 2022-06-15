Казань на Рождество. Экскурсионный тур

Казань - настоящий город контрастов, возникший на границе Запада

4.7
3 отзыва
Казань – настоящий город контрастов, возникший на границе Запада и Востока, впитавший самые разные традиции, верования и культуры. Удивительно, что со временем эта особенность не угасает, а становится всё ярче!
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Казань на Рождество. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Великий Булгар
Великий Булгар
Увидим один из крупнейших городов Золотой Орды
Потрясающие воображение контрасты
Потрясающие воображение контрасты
На одном берегу реки Казанка расположился старинный кремль XII столетия, а на другом высятся футуристические небоскребы XXI века
Завораживающая иллюминация
Завораживающая иллюминация
В вечернее время мы сможем увидеть улицы и памятники в удивительно красивой подсветке

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Казани

Встреча с гидом на вокзале в Казани, у ворот привокзальной площади, в 14:00.

Обед (доп. плата).

Размещение в отеле. Отдых.

Автобусная обзорная экскурсия по Казани.

В ходе экскурсии мы увидим красивые улицы Казани – Кремлёвскую и Петербургскую, старейшие скверы и исторические памятники, мечети аль-Марджани и Азимовскую, парк 1000-летия Казани, озеро Кабан и протоку Булак, Крестовоздвиженскую церковь с Казанской иконой Божией Матери, собор Петра и Павла, объекты универсиады.

Мы сделаем остановки у Казанского Богородицкого монастыря, Суконной слободы (кукольный театр) и Дворца земледельцев с жилым комплексом «Дворцовая набережная» и мечетью «Ирек».

Некоторые памятники Казани мы сможем увидеть ввечернее время в удивительно красивой подсветке.

Ночь в отеле.

Обзорная экскурсия по КазаниОбзорная экскурсия по КазаниОбзорная экскурсия по КазаниОбзорная экскурсия по Казани
2 день

Раифский монастырь и остров-град Свияжск

Завтрак в отеле.

Переезд в Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

В ходе экскурсии мы услышим удивительную историю обретения Грузинской иконы Божией матери, похищенной в Грузии еще в 1622 году, и посетим действующий храм, где сможем увидеть чудотворную икону.

Неотъемлемой частью монастыря и его духовной жизни также является квартет «Притча».

Необыкновенные голоса его исполнителей сплетаются воедино, и слушателям кажется, что храме звучит струнный квартет, а порою даже орган, хотя все произведения исполняются a capella.

Обед (доп. плата).

Переезд на остров-град Свияжск.

Экскурсия по Свияжску.

Свияжск основан 24 мая 1551 года при государе Иване Грозном.

В ходе экскурсии мы услышим захватывающую историю создания крепости.

Пожалуй, нет больше места в России, которому было бы суждено пережить столько потрясений за свою историю и столько раз изменить свой облик!

Мы совершим большую прогулку по острову, посетим действующий мужской монастырь и собор во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.

Увидим единственную сохранившуюся деревянную православную церковь постройки 1551 года, где перед взятием Казани молился сам Иван Грозный.

Свободное время для покупки сувениров и фотографирования.

Возвращение в отель в Казани.

Раифский монастырь и остров-град СвияжскРаифский монастырь и остров-град СвияжскРаифский монастырь и остров-град Свияжск
3 день

Чистополь и Булгар

Завтрак в отеле.

Переезд в Чистополь.

Обзорная экскурсия по Чистополю с посещением дома-музея Пастернака.

В городке Чистополь находится дом-музей Бориса Пастернака.

Во время Великой Отечественной войны, в эвакуации Борис Пастернак жил в нем со своей семьёй.

В музее можно познакомиться с большим количеством подлинных вещей, сохранившихся с тех времён.

Обстановка мемориальных комнат писателя детально воссоздана по воспоминаниям людей, бывавших в гостях у Пастернаков.

Переезд в Булгар.

Обед (доп. плата).

Экскурсия по Булгару.

Мы посетим древний город Булгар – одну из столиц Волжско-Камской Булгарии, позднее – один из крупнейших городов Золотой Орды.

Историко-архитектурный музей-заповедник не имеет аналогов в мире.

Он не только свидетель исчезнувших государств (Волжской Болгарии, Золотой Орды), в течение всего своего существования он оказывал значительное влияние на развитие культуры и быта проживающих здесь народов.

Мы погрузимся в прошлое и почувствуем особый дух этого места, побываем в древнем городище, увидим оборонительные сооружения в виде вала и рва, а также Иерусалимский овраг, который существует с домонгольского времени.

Булгар – объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Возвращение в отель в Казани.

Чистополь и БулгарЧистополь и БулгарЧистополь и БулгарЧистополь и Булгар
4 день

Казанский кремль и Старо-Татарская слобода

Завтрак в отеле.

Пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю.

Кремль по праву называют сердцем города.

Излучающие свет белокаменные стены, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул–Шариф, представляющая собой реконструкцию легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства – все эти уникальные объекты составляют единый ансамбль, пропитанный духом двух религий и двух миров, живущих в единении друг с другом.

Посещение Старо-Татарской слободы.

В центре города есть озеро, которое называется Кабан.

На его левом берегу раскинулся старинный городок, где жестяные крыши купеческих особняков и минареты мечетей помнят истории, происходившие столетия назад.

Именно в этот «музей под открытым небом», где каждый уголок пропитан духом старой Казани, мы с вами и отправимся.

Обед и Мастер класс по приготовлению Эч-почмака (доп. плата)

«Эч-почмак» – татарское национальное блюдо, печёное изделие из дрожжевого теста, с начинкой из мяса говядины, картофеля и лука.

Посещение вкусного магазина – музея «Арыш-Мае».

В фирменном магазине представлен полный ассортимент алкогольной продукции: фирменные водки, горькие настойки, натуральные бальзамы на травах, сладкие коньячные настойки, столовые виноградные вина, шампанское, национальные сладости (талкыш-калеве, чак-чак, хворост), конская колбаса — казылык.

Вас ждет дегустация напитков с возможностью покупки.

Свободное время.

Ночь в отеле.

Казанский кремль и Старо-Татарская слободаКазанский кремль и Старо-Татарская слободаКазанский кремль и Старо-Татарская слободаКазанский кремль и Старо-Татарская слобода
5 день

Казанский Арбат

Завтрак в отеле.

Пешеходная прогулка по улице Баумана.

В ходе пешеходной экскурсии по «Казанскому Арбату» мы сделаем несколько фото-пауз: у памятника Фёдору Шаляпину, у кареты Екатерины Великой, у Национального банка, в котором некогда хранился весь золотой запас царской России, у Богоявленской церкви и у ряда других интересных памятников.

Посещение Национального музея республики Татарстан (по возможности, за доп. плату).

Музей освещает историю Татарстана с древнейших времен до наших дней, рассказывает о татарской национальной культуре и природе региона.

Кроме того, музей располагается в интересном здании – он занимает часть исторического комплекса Гостиного двора.

Трансфер на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице 3* в комфортабельных номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
1-номестное 2-3хместное
34 800 26 800

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида-сопровождающего на всём маршруте
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Размещение в гостинице 3* в комфортабельных номерах с удобствами
  • Завтраки в отеле
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • 3 комплексных обеда – 1 620 руб.
  • Обед с мастер-классом национальной кухни – 700 руб.
  • Входные билеты в музеи по программе (оплачиваются на месте)
  • Дегустация
Место начала и завершения?
Россия, Республика Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Особенности данного тура
  • Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
  • Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
  • Внимание! Туристу необходимо иметь с собой полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
  • В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Как выбрать билеты на поезд?

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА

  • выезд накануне на поезде 233Ч с прибытием в Казань в день начала тура в 13:58
  • обратно рекомендуем поезд 233Г с выездом из Казани в 13:10
  • ВНИМАНИЕ! Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

  • прибытие в Казань любым поездом в день начала тура до 13:58
  • обратно отправление из Казани в 13:10 и позже
  • ВНИМАНИЕ! Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.
Е
5 мая 2022
Большое спасибо организатором тура. На все вопросы быстро давали ответы.

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