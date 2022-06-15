1 день

Обзорная экскурсия по Казани

Встреча с гидом на вокзале в Казани, у ворот привокзальной площади, в 14:00.

Обед (доп. плата).

Размещение в отеле. Отдых.

Автобусная обзорная экскурсия по Казани.

В ходе экскурсии мы увидим красивые улицы Казани – Кремлёвскую и Петербургскую, старейшие скверы и исторические памятники, мечети аль-Марджани и Азимовскую, парк 1000-летия Казани, озеро Кабан и протоку Булак, Крестовоздвиженскую церковь с Казанской иконой Божией Матери, собор Петра и Павла, объекты универсиады.

Мы сделаем остановки у Казанского Богородицкого монастыря, Суконной слободы (кукольный театр) и Дворца земледельцев с жилым комплексом «Дворцовая набережная» и мечетью «Ирек».

Некоторые памятники Казани мы сможем увидеть ввечернее время в удивительно красивой подсветке.

Ночь в отеле.