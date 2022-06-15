Встреча с гидом на вокзале в Казани, у ворот привокзальной площади, в 14:00.
Обед (доп. плата).
Размещение в отеле. Отдых.
Автобусная обзорная экскурсия по Казани.
В ходе экскурсии мы увидим красивые улицы Казани – Кремлёвскую и Петербургскую, старейшие скверы и исторические памятники, мечети аль-Марджани и Азимовскую, парк 1000-летия Казани, озеро Кабан и протоку Булак, Крестовоздвиженскую церковь с Казанской иконой Божией Матери, собор Петра и Павла, объекты универсиады.
Мы сделаем остановки у Казанского Богородицкого монастыря, Суконной слободы (кукольный театр) и Дворца земледельцев с жилым комплексом «Дворцовая набережная» и мечетью «Ирек».
Некоторые памятники Казани мы сможем увидеть ввечернее время в удивительно красивой подсветке.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Переезд в Раифский Богородицкий мужской монастырь.
Экскурсия по монастырю.
В ходе экскурсии мы услышим удивительную историю обретения Грузинской иконы Божией матери, похищенной в Грузии еще в 1622 году, и посетим действующий храм, где сможем увидеть чудотворную икону.
Неотъемлемой частью монастыря и его духовной жизни также является квартет «Притча».
Необыкновенные голоса его исполнителей сплетаются воедино, и слушателям кажется, что храме звучит струнный квартет, а порою даже орган, хотя все произведения исполняются a capella.
Обед (доп. плата).
Переезд на остров-град Свияжск.
Экскурсия по Свияжску.
Свияжск основан 24 мая 1551 года при государе Иване Грозном.
В ходе экскурсии мы услышим захватывающую историю создания крепости.
Пожалуй, нет больше места в России, которому было бы суждено пережить столько потрясений за свою историю и столько раз изменить свой облик!
Мы совершим большую прогулку по острову, посетим действующий мужской монастырь и собор во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.
Увидим единственную сохранившуюся деревянную православную церковь постройки 1551 года, где перед взятием Казани молился сам Иван Грозный.
Свободное время для покупки сувениров и фотографирования.
Возвращение в отель в Казани.
Завтрак в отеле.
Переезд в Чистополь.
Обзорная экскурсия по Чистополю с посещением дома-музея Пастернака.
В городке Чистополь находится дом-музей Бориса Пастернака.
Во время Великой Отечественной войны, в эвакуации Борис Пастернак жил в нем со своей семьёй.
В музее можно познакомиться с большим количеством подлинных вещей, сохранившихся с тех времён.
Обстановка мемориальных комнат писателя детально воссоздана по воспоминаниям людей, бывавших в гостях у Пастернаков.
Переезд в Булгар.
Обед (доп. плата).
Экскурсия по Булгару.
Мы посетим древний город Булгар – одну из столиц Волжско-Камской Булгарии, позднее – один из крупнейших городов Золотой Орды.
Историко-архитектурный музей-заповедник не имеет аналогов в мире.
Он не только свидетель исчезнувших государств (Волжской Болгарии, Золотой Орды), в течение всего своего существования он оказывал значительное влияние на развитие культуры и быта проживающих здесь народов.
Мы погрузимся в прошлое и почувствуем особый дух этого места, побываем в древнем городище, увидим оборонительные сооружения в виде вала и рва, а также Иерусалимский овраг, который существует с домонгольского времени.
Булгар – объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Возвращение в отель в Казани.
Завтрак в отеле.
Пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю.
Кремль по праву называют сердцем города.
Излучающие свет белокаменные стены, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул–Шариф, представляющая собой реконструкцию легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства – все эти уникальные объекты составляют единый ансамбль, пропитанный духом двух религий и двух миров, живущих в единении друг с другом.
Посещение Старо-Татарской слободы.
В центре города есть озеро, которое называется Кабан.
На его левом берегу раскинулся старинный городок, где жестяные крыши купеческих особняков и минареты мечетей помнят истории, происходившие столетия назад.
Именно в этот «музей под открытым небом», где каждый уголок пропитан духом старой Казани, мы с вами и отправимся.
Обед и Мастер класс по приготовлению Эч-почмака (доп. плата)
«Эч-почмак» – татарское национальное блюдо, печёное изделие из дрожжевого теста, с начинкой из мяса говядины, картофеля и лука.
Посещение вкусного магазина – музея «Арыш-Мае».
В фирменном магазине представлен полный ассортимент алкогольной продукции: фирменные водки, горькие настойки, натуральные бальзамы на травах, сладкие коньячные настойки, столовые виноградные вина, шампанское, национальные сладости (талкыш-калеве, чак-чак, хворост), конская колбаса — казылык.
Вас ждет дегустация напитков с возможностью покупки.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Пешеходная прогулка по улице Баумана.
В ходе пешеходной экскурсии по «Казанскому Арбату» мы сделаем несколько фото-пауз: у памятника Фёдору Шаляпину, у кареты Екатерины Великой, у Национального банка, в котором некогда хранился весь золотой запас царской России, у Богоявленской церкви и у ряда других интересных памятников.
Посещение Национального музея республики Татарстан (по возможности, за доп. плату).
Музей освещает историю Татарстана с древнейших времен до наших дней, рассказывает о татарской национальной культуре и природе региона.
Кроме того, музей располагается в интересном здании – он занимает часть исторического комплекса Гостиного двора.
Трансфер на вокзал.
Тур предусматривает размещение в гостинице 3* в комфортабельных номерах с удобствами.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|1-номестное
|2-3хместное
|34 800
|26 800
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ