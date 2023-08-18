Прокатиться на двухпалубном теплоходе «Троттер» и полюбоваться волжскими пейзажами
Приглашаем отправиться в круиз по Волге на комфортабельном теплоходе, вмещающем до 100 человек.
Вы увидите с воды живописные зелёные берега, Храм всех религий, старинное село Верхний Услон и фотогеничное местечко Печищи. Отдохнёте, вдохновитесь красотой природы и послушаете интересную путевую экскурсию из радиорупора.
Вы увидите с воды живописные зелёные берега, Храм всех религий, старинное село Верхний Услон и фотогеничное местечко Печищи. Отдохнёте, вдохновитесь красотой природы и послушаете интересную путевую экскурсию из радиорупора.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Места вокруг Казани, или Среднее Поволжье, необычайно живописны. Великая река Волга поразит вас своими размерами и мощью. На её утопающих в зелени холмистых берегах расположились сёла и деревни, то тут то там сверкают купола церквей. Эти пейзажи напомнят вам иллюстрации к русским народным сказкам. Кажется, именно здесь жили князья и их жёны, ловил рыбу неводом старик и искал свою судьбу Иван Царевич. С борта корабля вы увидите:
- Печищи — живописную местность на берегу Куйбышевского водохранилища
- Храм всех религий — уникальное сооружение, объединяющее несколько верований и религиозных культов
- Верхний Услон — старинное уютное село на склоне холма
- Займищенский мост — автодорожный мост через Волгу, по которому проходит федеральная трасса М7 «Волга»
На теплоходе есть закрытая палуба на случай дождя и ветра, открытая смотровая палуба, мягкие диваны, столики, бар и 2 санузла.
Организационные детали
- Это речная прогулка, не предполагающая сопровождение гидом
- Прогулка проходит на комфортабельном экскурсионном двухпалубном теплоходе вместимостью до 100 пассажиров
- На протяжении всей прогулки будет работать бар. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- По окончании прогулки мы вернёмся в Речной порт
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Речном порту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 16783 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда профессионалов в туризме. С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. С нетерпением ждём встречи с вами.
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Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
18 авг 2023
Из всех экскурсий в Казани, эту не рекомендую, возможно это мое субъективное мнение, либо мы ожидали немного другое и были разочарованы. Организация так себе, теплоход старенький, в описании написано диванчики, так вот диванчик там был где то один в углу бара, бар такой что страшно там что то брать, места для сидения пластиковые стульчики рядами, нам еще и мокрые достались, так как недавно прошел дождь, аудиогид это вообще что то с чем то, голос разказчика сопровождается музыкой, ничего не слышно о чем говорит, что то трещит, хрипит. Ситуацию сгладили только красивый вид Волги и закат.
К
Кристина
14 авг 2023
В сезон речные экскурсии надо бронировать заранее; мы этого не сделали, поэтому пришлось купить, то что было в наличии, мы понимали, что это будет не то, что мы ожидали; были с детьми и 2 часа долго, лучше покупать на час и не по Волге, а по Казанке обзорную; это будет гораздо интереснее; теплоходы очень старенькие, на улице сидеть невозможно очень шумно работает мотор и дымит; пришлось сидеть внутри
В общем я бы не советовала эту экскурсию, особенно с детками; лучше купить заранее 45 минутную обзорную экскурсию по Казанке с гидом
Все хорошего отдыха
Казань прекрасна
В общем я бы не советовала эту экскурсию, особенно с детками; лучше купить заранее 45 минутную обзорную экскурсию по Казанке с гидом
Все хорошего отдыха
Казань прекрасна
Ольга
Ответ организатора:
Кристина, благодарим за обратную связь и неравнодушное отношение! Абсолютно согласны, что в сезон речные экскурсии пользуются большим спросом и лучше заранее планировать свой отдых! В виду некоторых особенностей отдыха с детьми и их возраста, Вы, как мама, конечно, знаете сами, как будет лучше для Вашего ребенка, какой тип досуга для него приемлем и понимаете, что лучше выбрать непродолжительные экскурсии на транспорте.
Надеемся, Ваш отзыв будет полезен другим туристам с детьми.
Мы получаем огромное количество положительных отзывов по этой прогулке, а также благодарности от туристов из разных уголков нашей страны о том, что эта прогулка превзошла все ожидания, за 2 часа успели насладиться пейзажами Волги, отдохнуть, послушать аудиоэкскурсию и приятно провести время. До новых встреч!
Надеемся, Ваш отзыв будет полезен другим туристам с детьми.
Мы получаем огромное количество положительных отзывов по этой прогулке, а также благодарности от туристов из разных уголков нашей страны о том, что эта прогулка превзошла все ожидания, за 2 часа успели насладиться пейзажами Волги, отдохнуть, послушать аудиоэкскурсию и приятно провести время. До новых встреч!
Н
Наталья
14 авг 2023
Всё было здорово!!! Нам с подругой очень понравилась эта прогулка👍
М
Мария
18 июля 2023
Быстро забронировала прогулку на теплоходе, удобное и вежливое общение с организатором. Прогулкой очень довольна, все понравилось, было комфортно во время прогулки, виды красивые. Однозначно рекомендую!
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