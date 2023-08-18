Приглашаем отправиться в круиз по Волге на комфортабельном теплоходе, вмещающем до 100 человек. Вы увидите с воды живописные зелёные берега, Храм всех религий, старинное село Верхний Услон и фотогеничное местечко Печищи. Отдохнёте, вдохновитесь красотой природы и послушаете интересную путевую экскурсию из радиорупора.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Места вокруг Казани, или Среднее Поволжье, необычайно живописны. Великая река Волга поразит вас своими размерами и мощью. На её утопающих в зелени холмистых берегах расположились сёла и деревни, то тут то там сверкают купола церквей. Эти пейзажи напомнят вам иллюстрации к русским народным сказкам. Кажется, именно здесь жили князья и их жёны, ловил рыбу неводом старик и искал свою судьбу Иван Царевич. С борта корабля вы увидите:

Печищи — живописную местность на берегу Куйбышевского водохранилища

— живописную местность на берегу Куйбышевского водохранилища Храм всех религий — уникальное сооружение, объединяющее несколько верований и религиозных культов

— уникальное сооружение, объединяющее несколько верований и религиозных культов Верхний Услон — старинное уютное село на склоне холма

— старинное уютное село на склоне холма Займищенский мост — автодорожный мост через Волгу, по которому проходит федеральная трасса М7 «Волга»

На теплоходе есть закрытая палуба на случай дождя и ветра, открытая смотровая палуба, мягкие диваны, столики, бар и 2 санузла.

Организационные детали