Казань с крыши!

Влюбиться в открыточные виды города с высоты и сделать впечатляющие снимки
Выбирайте один из вариантов прогулки, а после мы обсудим ваши пожелания, и я посоветую лучшую смотровую площадку.
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Что вас ожидает
Насладиться небанальными видами
Мы предлагаем 2 варианта экскурсии — стандартный и расширенный.
Стандартный включает в себя посещение одной крыши. Исходя из ваших интересов, мы предварительно выбираем крышу и отправляемся любоваться панорамами Казани. Кроме восхитительных видов вас ждёт набор фактов о прошлом и настоящем города, а также рассказ о том, какие планируется изменения в Казани в ближайшие 5-10 лет.
В расширенный вариант входит визит на одну или две крыши и обзорная прогулка по Казани. Вы увидите Кремль, полюбуетесь Чёрным озером, пройдёте по набережной и осмотрите ещё несколько знаковых достопримечательностей города. А на крышах вас ждёт уже полноценный рассказ об истории и современной жизни Казани, а также интересные факты не из путеводителей!
Организационные детали
- Стоимость указана за стандартный вариант экскурсии. Цена расширенной программы — 1300 руб./чел.
- Во время экскурсии вы должны строго следовать всем указаниям гида
- Пожалуйста, предупредите, если с вами будут дети
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Местов встречи для начала тура по договорённости.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.