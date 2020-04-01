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Влюбиться в открыточные виды города с высоты и сделать впечатляющие снимки

Алексей
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Алексей – представитель гидов
Охватить взглядом старинные и современные районы, знаковые символы Казани, купола и стройные минареты? Легко! В нашей «коллекции» доступы на 15+ крыш: с некоторых открываются урбанистические панорамы, на других на первый план выходят исторические достопримечательности.

Выбирайте один из вариантов прогулки, а после мы обсудим ваши пожелания, и я посоветую лучшую смотровую площадку.
От 800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча по договорённости
Забронировать экскурсию
Казань с крыши!
Казань с крыши!

Что вас ожидает

Насладиться небанальными видами
Мы предлагаем 2 варианта экскурсии — стандартный и расширенный.

Стандартный включает в себя посещение одной крыши. Исходя из ваших интересов, мы предварительно выбираем крышу и отправляемся любоваться панорамами Казани. Кроме восхитительных видов вас ждёт набор фактов о прошлом и настоящем города, а также рассказ о том, какие планируется изменения в Казани в ближайшие 5-10 лет.

В расширенный вариант входит визит на одну или две крыши и обзорная прогулка по Казани. Вы увидите Кремль, полюбуетесь Чёрным озером, пройдёте по набережной и осмотрите ещё несколько знаковых достопримечательностей города. А на крышах вас ждёт уже полноценный рассказ об истории и современной жизни Казани, а также интересные факты не из путеводителей!

Организационные детали

  • Стоимость указана за стандартный вариант экскурсии. Цена расширенной программы — 1300 руб./чел.
  • Во время экскурсии вы должны строго следовать всем указаниям гида
  • Пожалуйста, предупредите, если с вами будут дети
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Казань с крыши!
Казань с крыши!
Казань с крыши!
Казань с крыши!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Гид по Москве с 2015 года. Безумно нравятся виды столицы с высоты и общение с единомышленниками. Работаю с командой — мы проводим прогулки в Москве, Петербурге и Казани. Будем рады всем, кто тоже любит крыши!
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