Казань с крыши!

Что вас ожидает

Насладиться небанальными видами

Мы предлагаем 2 варианта экскурсии — стандартный и расширенный.

Стандартный включает в себя посещение одной крыши. Исходя из ваших интересов, мы предварительно выбираем крышу и отправляемся любоваться панорамами Казани. Кроме восхитительных видов вас ждёт набор фактов о прошлом и настоящем города, а также рассказ о том, какие планируется изменения в Казани в ближайшие 5-10 лет.

В расширенный вариант входит визит на одну или две крыши и обзорная прогулка по Казани. Вы увидите Кремль, полюбуетесь Чёрным озером, пройдёте по набережной и осмотрите ещё несколько знаковых достопримечательностей города. А на крышах вас ждёт уже полноценный рассказ об истории и современной жизни Казани, а также интересные факты не из путеводителей!