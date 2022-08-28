Казанский метрополитен — самое молодое метро в России, построенное уже в постсоветское время. Мы прокатимся по 4 ключевым станциям: от Козьей до Суконной слободы. На полдня вы проникнитесь духом жизни обычного горожанина и откроете нетривиальные достопримечательности центра: 32-метровую чашу, церковь, где крестили Федора Шаляпина, и настоящую татарскую деревню.

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Описание

Что вас ожидает

Станция «Козья Слобода». Начнем прогулку у аутентичного центра семьи «Казан». Симпатичный, правда? С его 32-метровой смотровой площадки открывается захватывающий вид на город.

Станция «Кремлевская». Здесь окунемся в историю, устроив променад по центру города. Увидим научный городок одного из старейших университетов Казани, здание национального музея и стены Кремля. Я покажу двор, где родился знаменитый оперный певец Федор Шаляпин, и мы оценим кирпичную кладку колокольни церкви Богоявления, в которой его крестили. Дойдем до станции «Площадь Тукая» и снова спустимся под землю.

Станция «Суконная слобода». Добавим в прогулку немного волшебства. На выходе из метро нас ждет настоящий сказочный замок — театр кукол. Маршрут заканчивается в Туган Авылым — татарской деревне в центре города. Здесь вы сможете попробовать блюда национальной кухни, посетить мастер-классы по коже и дереву или примерить на свое плечо ханские наряды. А еще я покажу памятник татарскому пирожку:)

Организационные детали

Проезд на метро оплачивается отдельно (32 руб. одна поездка). По желанию поднимемся на обзорную площадку в центре семьи «Казан» (вход 150 руб.) и колокольню на улице Баумана (вход 100 руб.).