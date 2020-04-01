Tripster проводит ещё 10 экскурсий

Что вас ожидает

Казанский Кремль

Кремль — сердце каждого древнего города. Вы узнаете, где располагался казанский посад и пушечный двор, чем занимались жители в эпоху Средневековья и какие легенды хранят стены цитадели. Мы поговорим о масштабном строительстве мечети «Кул Шариф» и выдающихся казанцах, осмотрим губернаторский дворец и полюбуемся местной Пизой. По пути от Спасской башни к Тайницкой, вы увидите, что сейчас находится в корпусах Юнкерского училища, а после — если захотите — посетите Благовещенский собор.

Богородицкий монастырь

Как Казань стала святым местом Руси? Кто придумал «Казанские пещеры»? Как преобразился монастырь после восстановления? Вам откроется удивительная история обретения, прославления и почитания в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

Комплекс «Городская Панорама»

Выставочно-зрелищный комплекс дополнит наше погружение в историю. Интерактивные экспозиции музея расскажут об этапах развития города и его архитектуре. Перед глазами предстанут Казань XVI века, Казань эпохи императоров и современная Казань. Все макеты домов — точные копии оригиналов, порой даже кажется, будто вот-вот кто-то выглянет из окошка. Круговая видеопанорама оживит фотографии, а старинный трамвай перенесет в начало XX столетия. Вы увидите город с высоты птичьего полета и сфотографируетесь с татарским поэтом Габдуллой Тукаем и другими известными историческими персонажами.