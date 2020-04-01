Tripster проводит ещё 10 экскурсий

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Прогуляться по территории Кремля, посетить Богородицкий монастырь и увидеть город глазами Гулливера

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Как охватить все за одну прогулку? Мы соберем главные визитные карточки города: вы увидите Спасскую башню и мечеть «Кул Шариф», Благовещенский собор и губернаторский дворец, «падающую» башню ханши Сююмбике и монастырь, где хранится Казанская икона Божией Матери.

А в завершение вы рассмотрите подробный макет столицы республики в музее «Городская Панорама».
760 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча — отель «Ногай»
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Казань в миниатюре
Казань в миниатюре

Что вас ожидает

Казанский Кремль
Кремль — сердце каждого древнего города. Вы узнаете, где располагался казанский посад и пушечный двор, чем занимались жители в эпоху Средневековья и какие легенды хранят стены цитадели. Мы поговорим о масштабном строительстве мечети «Кул Шариф» и выдающихся казанцах, осмотрим губернаторский дворец и полюбуемся местной Пизой. По пути от Спасской башни к Тайницкой, вы увидите, что сейчас находится в корпусах Юнкерского училища, а после — если захотите — посетите Благовещенский собор.

Богородицкий монастырь
Как Казань стала святым местом Руси? Кто придумал «Казанские пещеры»? Как преобразился монастырь после восстановления? Вам откроется удивительная история обретения, прославления и почитания в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

Комплекс «Городская Панорама»
Выставочно-зрелищный комплекс дополнит наше погружение в историю. Интерактивные экспозиции музея расскажут об этапах развития города и его архитектуре. Перед глазами предстанут Казань XVI века, Казань эпохи императоров и современная Казань. Все макеты домов — точные копии оригиналов, порой даже кажется, будто вот-вот кто-то выглянет из окошка. Круговая видеопанорама оживит фотографии, а старинный трамвай перенесет в начало XX столетия. Вы увидите город с высоты птичьего полета и сфотографируетесь с татарским поэтом Габдуллой Тукаем и другими известными историческими персонажами.

Казань в миниатюре
Казань в миниатюре
Казань в миниатюре
Казань в миниатюре
Казань в миниатюре
Казань в миниатюре
Казань в миниатюре
Казань в миниатюре
Казань в миниатюре
Казань в миниатюре
Казань в миниатюре

Экскурсия проводится ежедневно в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура — отель «Ногай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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Tripster проводит ещё 10 экскурсий

Обзорная экскурсия по Казани с посещением КремляОбзорная экскурсия по Казани с посещением КремляОбзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
560 за человека
4 часа
116 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и узнать городские легенды
Приглашаем познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов страны на насыщенной автобусной экскурсии. Вы погрузитесь в многовековую историю и эклектичную архитектуру, увидите старинные улицы и площади, узнаете местные легенды и посетите главные здания Кремля. Казань покорит вас яркими красками, разнообразием и органичным сочетанием прошлого и современности.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийСвияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийСвияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
1100 за человека
8 часов
68 отзывов
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Остров-град, будто материализованный из сказки Пушкина, встретит вас белокаменными монастырскими стенами, деревянным кружевом домов и духовной атмосферой русского средневековья. В Раифском монастыре, укрывшемся среди заповедных сосновых лесов, вы познакомитесь с одним из самых величественных архитектурных ансамблей среднего Поволжья. А в завершение посетите Вселенский храм — неординарное сооружение, воплотившее идею о единении религий и общем пути к истинным духовным целям человечества.
Кремлёвская — улица пяти имёнКремлёвская — улица пяти имёнКремлёвская — улица пяти имён
400 за человека
1.5 часа
Пройти по главной улице Казани и открыть историю города через судьбы его жителей
Спасская, Воскресенская, Чернышевского, Ленина, а сегодня Кремлёвская — это улица сменила немало названий, но сохранила красоту былых времен. Вы полюбуетесь особняками и пассажами и разберётесь в их архитектурных особенностях. Дворяне и купцы, творческая интеллигенция и студенты, словно герои исторического фильма, помогут в красках представить Казань 19 века.
Старо-Татарская слобода: традиционное чаепитиеСтаро-Татарская слобода: традиционное чаепитиеСтаро-Татарская слобода: традиционное чаепитие
460 за человека
3 часа
Увидеть историческую часть Казани и познакомиться с многовековой татарской культурой за чашечкой чая
Неподалеку от озера Кабан притаился уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры. Здесь жили купцы, ученые просветители, писатели, врачи и профессора, а также главы самых почитаемых семей татарской общины. Вы осмотрите усадьбы, посетите старинные мечети и познакомитесь с местными обычаями.
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусеОбзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусеОбзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
500 за человека
2 часа
71 отзыв
Рассмотреть город в блеске иллюминации и прикоснуться к его истории на автобусной прогулке
Насыщенная экскурсия по ночной Казани — блестящей и загадочной — откроет перед вами совершенно другую сторону города! Вы увидите главные достопримечательности в мерцающей подсветке, вдохновитесь вечерними панорамами Казани и, конечно, погрузитесь ее в прошлое. Сказочные фасады дворца «Чаша» и театра кукол «Экият», дремлющие улочки Татарской слободы, оживленные площади и сумрачные набережные — после захода солнца вы в полной мере прочувствуете все контрасты татарской столицы.
Ежедневная прогулка по КазаниЕжедневная прогулка по КазаниЕжедневная прогулка по Казани
800 за человека
2 часа
22 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Не верите? Приглашаю на экскурсию, где вы проникнетесь духом татарской столицы! Откроете интересные детали из её истории и жизни знаменитых казанцев и полюбуетесь достопримечательностями. Вместе с нами вы познаете яркую самобытность города на Волге.
Болгар. Путешествие в Северную МеккуБолгар. Путешествие в Северную МеккуБолгар. Путешествие в Северную Мекку
1500 за человека
11 часов
22 отзыва
Перенестись во времена Волжской Булгарии и полюбоваться русским Тадж-Махалом
Поездка в Болгар — это встреча с древними руинами, хранящими историю Волжской Булгарии и Золотой Орды. Здесь вы прогуляетесь по архитектурному комплексу с мечетями и мавзолеями. В деталях изучите самый северный памятник средневекового мусульманского зодчества и поймёте, почему Болгар — святое для поволжских татар место. Этот день не просто станет знакомством с прошлым страны, но поможет ощутить дух древности, который бережно сохраняют в Болгаре.
Сказочный Свияжск и Храм всех религийСказочный Свияжск и Храм всех религийСказочный Свияжск и Храм всех религий
800 за человека
5 часов
29 отзывов
Посетить центр православного Заволжья и познакомиться с самым необычным храмом Казани
Остров-град Свияжск — единственное место в России, где на небольшом участке земли сосредоточено невероятное количество церквей и монастырей, многие из которых застали эпоху Ивана Грозного. Здесь вы насладитесь непередаваемой гармонией идиллических пейзажей Заволжья и русского храмового зодчества, вспомните русские сказки и познакомитесь с народными ремеслами. А после встретитесь с современным архитектурным шедевром — пестрым Храмом всех религий, в котором органично сочетаются культовые сооружения разных конфессий.
Обзорная автобусная экскурсия по КазаниОбзорная автобусная экскурсия по КазаниОбзорная автобусная экскурсия по Казани
500 за человека
2.5 часа
9 отзывов
Получить объемное представление о самобытной столице Татарстана
Короткое знакомство с Казанью подарит вам встречу с удивительными по красоте древними мечетями и традиционными домами, сохранившимися в Старо-татарской слободе. На территории Богородицкого монастыря вы узнаете о его легендарной реликвии — утраченной Казанской иконе Божьей матери. Услышите легенды мистического озера Кабан и прогуляетесь по настоящей деревне прямо в центре города. Осмотрите один из старейших театров кукол, похожий на сказочный замок. А также увидите знаменитый Казанский университет, где родилась неевклидовая геометрия и теория химического строения органических веществ.
Автобусная экскурсия в Йошкар-ОлуАвтобусная экскурсия в Йошкар-ОлуАвтобусная экскурсия в Йошкар-Олу
1300 за человека
11 часов
13 отзывов
Побывать в колоритном марийском городе, где ужились достопримечательности со всей Европы
Всего в двух часах езды от Казани находится столица Марий Эл и один из главных центров финно-угорской культуры — Йошкар-Ола. В последнее десятилетие здесь произвели тотальный апгрейд, в результате которого появилась набережная с фламандскими домиками, венецианская площадь, баварский замок, Спасская башня и другие копии визитных карточек Европы. История пыльных веков на этом ярком и неожиданном фоне отходит на второй план, однако мы вас познакомим не только с современной жизнью города, но и расскажем о том, кто такие марийцы, и как живется язычникам с соседями христианами и мусульманами.

Обзорные экскурсии в Казани

Вечерняя Казань вчера и сегодняВечерняя Казань вчера и сегодняВечерняя Казань вчера и сегодня
скидка20%
3575 ₽
2860 за экскурсию
2 часа
27 отзывов
Познакомиться с самыми яркими визитными карточками столицы Татарстана на автомобильной экскурсии
Приглашаю в экспресс-путешествие по самобытной Казани. Вы объедете главные памятники старины и взглянете на современные символы города. Узнаете, где искать несметные сокровища ханов, познакомитесь с исконным бытом татар, услышите о личностях, прославивших город, и прикоснетесь к тайнам знаменитой иконы Казанской Божьей Матери.
Казань: первая встречаКазань: первая встречаКазань: первая встреча
3900 за экскурсию
2 часа
83 отзыва
Узнать главное о третьей столице на обзорной прогулке с посещением Кремля
Красивый город с богатым прошлым: помимо такого стандартного «титула» в Казани вас ждёт гармоничное слияние культур и религий. Вы побываете в Казанском Кремле, где соседствуют шпили православного Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф: изучите их архитектуру и узнаете историю города. Полюбуетесь открывающимися здесь видами, а после прикоснётесь к чудотворной Казанской иконе и прогуляетесь по улице Баумана с её старинными зданиями и купеческими сюжетами.
Большое знакомство с КазаньюБольшое знакомство с КазаньюБольшое знакомство с Казанью
550 за человека
3.5 часа
13 отзывов
Узнать город на автобусной экскурсии, побывать в Кремле и мечети Кул-Шариф и ощутить местный колорит
Остроконечные минареты, купола соборов, татарские сказания, яркие деревянные дома — на экскурсии вам откроются главные символы Казани. Вы проедете по старинным районам и узнаете об истоках третьей столицы, заглянете в музей-магазин Казанского Кота, полюбуетесь интерьерами мечети Кул-Шариф и панорамой города, увидите татарскую деревню и даже «приютите» сироту казанскую.
Символы Казани и Храм всех религийСимволы Казани и Храм всех религийСимволы Казани и Храм всех религий
скидка25%
3650 ₽
2738 за экскурсию
2.5 часа
10 отзывов
Емкое и насыщенное путешествие по историческим и современным памятникам города
За два часа вы осмотрите ключевые достопримечательности города, узнаете, какие традиции чтят татары и как был устроен их быт в прошлом, познакомитесь с историей старейшего кукольного театра и университета, подарившего плеяду прославленных ученых. А также откроете авторскую концепцию Храма всех религий и услышите о культовой реликвии Казани.
Казань: первые впечатления о третьей столицеКазань: первые впечатления о третьей столицеКазань: первые впечатления о третьей столице
скидка10%
4000 ₽
3600 за экскурсию
4 часа
Изучить весь город и проникнуться его контрастами на авто-пешеходной экскурсии
В Казани «два начала — восточное и западное», писал Герцен. На моей экскурсии вы увидите это на каждом перекрестке. Погрузитесь в культуру Республики в Старо-Татарской слободе и мечети Кул-Шариф. Увидите знаковые храмы, загс-чашу и спортивные объекты, нарядные театр Экият и Дворец земледельцев. Раскроете смысл символов Казани и заглянете в ее душу!
Один вечер в КазаниОдин вечер в КазаниОдин вечер в Казани
550 за человека
2 часа
4 отзыва
Увидеть город в новом свете, наблюдая танец ночных огней, прокатиться по центру и узнать его историю
Взору предстанет красавица Казань в ночном будуаре — с россыпью ярких огней у озера Кабан и неповторимой иллюминацией исторических зданий. Вы убедитесь, что ночные прогулки хороши не только летом. Любуясь голубыми минаретами мечети Кул-Шариф, декоративными ажурными фонарями у мостиков и яркими проспектами, вы ощутите себя героем восточной сказки.

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