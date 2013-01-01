Дорогие друзья, приглашаю вас познакомится с Казанью! С городом удивительных переплетений старого и нового, запада и востока, спорта и искусства, судеб и событий.

Мы побываем в Музее-заповеднике "Казанский кремль" с его белокаменным собором 16 века и воссозданной мечетью Казанского ханства.

Посетим такие достопримечательности 🏛️ как: центр семьи "Казан", Казанский Богородецкий монастырь с Казанской иконой Божьей Матери, колыбель татарской Казани - Татарскую слободу.

А также увидим объекты Всемирной Универсиады, проходившей в Казани в 2013 году, и новые жилые районы, гармонично вписавшиеся в городскую панораму этого уютного города.

На экскурсии 🧭 вы увидите всю столицу республики Татарстан и узнаете, за что в неё влюбляются тысячи туристов! А после знакомства Казань надолго останется в вашей памяти, грея душу холодными вечерами дома.