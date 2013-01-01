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Казань: весь город за 4 часа

4.8
12 отзывов
Айрат Г.
Айрат Г. – Гид из Казани
За четыре часа я познакомлю вас с основными символами Казани и помогу понять этот город 🏙️.

Мы пройдемся по старым и новым районам, увидим Казанский кремль, полюбуемся столицей ⭐️ Татарстана со смотровой площадки центра семьи «Казан».

Увидим визитные карточки: «падающую» башня Сююмбике и мечеть Кул-Шариф, созданную по образцу XVI века.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать трансфер
Казань: весь город за 4 часа
Казань: весь город за 4 часа

Что вы увидите

  • Казанский кремль с мечетью Кул- Шариф
  • легендарной башней Суюмбике
  • Благовещенский собор. Акватория Казанки с ёе уникальными постройками такие как: центр семьи "Казан, футбольный стадион Казань Арена, набережная. Исторический центр города с её уникальной архитектурой 18-21 века. и многое интересное другое. Или по желанию гостей.
Дорогие друзья, приглашаю вас познакомится с Казанью! С городом удивительных переплетений старого и нового, запада и востока, спорта и искусства, судеб и событий.
Мы побываем в Музее-заповеднике "Казанский кремль" с его белокаменным собором 16 века и воссозданной мечетью Казанского ханства.
Посетим такие достопримечательности 🏛️ как: центр семьи "Казан", Казанский Богородецкий монастырь с Казанской иконой Божьей Матери, колыбель татарской Казани - Татарскую слободу.
А также увидим объекты Всемирной Универсиады, проходившей в Казани в 2013 году, и новые жилые районы, гармонично вписавшиеся в городскую панораму этого уютного города.
На экскурсии 🧭 вы увидите всю столицу республики Татарстан и узнаете, за что в неё влюбляются тысячи туристов! А после знакомства Казань надолго останется в вашей памяти, грея душу холодными вечерами дома.
Что входит
  • Экскурсионная сопровождение
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты в Музей-заповедник "Казанский кремль" (100 р. с человека)
Начало
🚩 Площадь 1 мая или другое место по согласованию
Место завершения
🏁 Площадь 1 мая или другое место по согласованию с гидом
Казань: весь город за 4 часа
Казань: весь город за 4 часа
Казань: весь город за 4 часа
Казань: весь город за 4 часа
Казань: весь город за 4 часа

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Айрат Г.
Айрат Г.
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12 отзывов оставили туристы

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