Казанда рәхәт! Замурчательная экскурсия для детей

Смотреть, слушать, пробовать, чувствовать - и знакомиться с Казанью и ее жителями

Казанда рэхэт, или «в Казани хорошо»! Приглашаем вас и ваших детей убедиться в этом.

В компании рыжего кота Гулёны вы пройдете от Кремля до Черного озера и за 2 часа узнаете о жизни казанцев если не всё, то самое интересное точно.

Поиграете, разгадаете загадки, услышите местные песни и запомните татарские слова, попробуете национальное угощение и даже окажетесь на празднике Сабантуй.
Казанда рәхәт! Замурчательная экскурсия для детей
Казанда рәхәт! Замурчательная экскурсия для детей
Казанда рәхәт! Замурчательная экскурсия для детей
Казанда рәхәт! Замурчательная экскурсия для детей
Казанда рәхәт! Замурчательная экскурсия для детей
Казанда рәхәт! Замурчательная экскурсия для детей
Казанда рәхәт! Замурчательная экскурсия для детей
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Подружиться с Казанью

Приготовьтесь стать участником не просто экскурсии, ведь наша прогулка — это сочетание легких рассказов гида и игры актера с рыжим котом в руках. Хотите потрогать прошлое руками? А узнать, как пахнет Казань? Мы подготовили активности, которые увлекут каждого: будут веселые диалоги, песни, танцы, подвижные игры, угощения. Так, без дат и сложных терминов, вы узнаете Татарстан поближе — от истории и традиций до кухни и праздников.

Наша путевая карта

Всё веселье будет происходить на улицах города с тысячелетней биографией. Встретимся в сердце Казани, у кремля и, конечно, поговорим о секретах этой крепости. Дальше последуем за котом Гулёной на площадь 1 Мая и к Национальному музею Татарстана. Во дворе бывшей типографии вас ждет история про старейшую жилую территорию города. А завершением станут традиционные татарские игры в парке Черное озеро.

🎁 Ни один участник экскурсии не уйдет с пустыми руками, ведь Казанский кот приготовил для всех небольшие сувениры!

Организационные детали

  • Эта экскурсия рассчитана на детей 6-9 лет и их родителей
  • Дополнительно оплачиваются угощения (70 руб.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро Кремлевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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