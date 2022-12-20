Казанда рэхэт, или «в Казани хорошо»! Приглашаем вас и ваших детей убедиться в этом. В компании рыжего кота Гулёны вы пройдете от Кремля до Черного озера и за 2 часа узнаете о жизни казанцев если не всё, то самое интересное точно. Поиграете, разгадаете загадки, услышите местные песни и запомните татарские слова, попробуете национальное угощение и даже окажетесь на празднике Сабантуй.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Подружиться с Казанью

Приготовьтесь стать участником не просто экскурсии, ведь наша прогулка — это сочетание легких рассказов гида и игры актера с рыжим котом в руках. Хотите потрогать прошлое руками? А узнать, как пахнет Казань? Мы подготовили активности, которые увлекут каждого: будут веселые диалоги, песни, танцы, подвижные игры, угощения. Так, без дат и сложных терминов, вы узнаете Татарстан поближе — от истории и традиций до кухни и праздников.

Наша путевая карта

Всё веселье будет происходить на улицах города с тысячелетней биографией. Встретимся в сердце Казани, у кремля и, конечно, поговорим о секретах этой крепости. Дальше последуем за котом Гулёной на площадь 1 Мая и к Национальному музею Татарстана. Во дворе бывшей типографии вас ждет история про старейшую жилую территорию города. А завершением станут традиционные татарские игры в парке Черное озеро.

🎁 Ни один участник экскурсии не уйдет с пустыми руками, ведь Казанский кот приготовил для всех небольшие сувениры!

Организационные детали