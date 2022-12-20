Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Подружиться с Казанью
Приготовьтесь стать участником не просто экскурсии, ведь наша прогулка — это сочетание легких рассказов гида и игры актера с рыжим котом в руках. Хотите потрогать прошлое руками? А узнать, как пахнет Казань? Мы подготовили активности, которые увлекут каждого: будут веселые диалоги, песни, танцы, подвижные игры, угощения. Так, без дат и сложных терминов, вы узнаете Татарстан поближе — от истории и традиций до кухни и праздников.
Наша путевая карта
Всё веселье будет происходить на улицах города с тысячелетней биографией. Встретимся в сердце Казани, у кремля и, конечно, поговорим о секретах этой крепости. Дальше последуем за котом Гулёной на площадь 1 Мая и к Национальному музею Татарстана. Во дворе бывшей типографии вас ждет история про старейшую жилую территорию города. А завершением станут традиционные татарские игры в парке Черное озеро.
🎁 Ни один участник экскурсии не уйдет с пустыми руками, ведь Казанский кот приготовил для всех небольшие сувениры!
Организационные детали
Эта экскурсия рассчитана на детей 6-9 лет и их родителей
Дополнительно оплачиваются угощения (70 руб.)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле метро Кремлевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульназ — Организатор в Казани
Провёл 286 экскурсий для 763 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Наша дружная команда гидов проводит семейные экскурсии и помогает изучить Казань весело и увлекательно. С нетерпением ждем встречи с вами!