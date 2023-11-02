Казанский максимум: Волжская Булгария, Раифа и Свияжск на автобусе

Посетить остров-град Свияжск, прогуляться по Казани и побывать в древнем Болгаре

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Отправляемся на берег Волги в город, где восток соседствует с западом, ислам с христианством, а современное со старинным.

Прогуляемся по Казанскому кремлю и увидим Дворец земледельцев, отправимся в столицу Волжской Булгарии и познакомимся с памятниками мусульманского зодчества, побываем в Раифском мужском монастыре и в Свияжске, основанном Иваном Грозным.

А жить будем в отеле в центре в самом высоком в городе здании, где находится единственная в Казани открытая смотровая площадка с невероятным видом.
Казанский максимум: Волжская Булгария, Раифа и Свияжск на автобусе
Казанский максимум: Волжская Булгария, Раифа и Свияжск на автобусе
Казанский максимум: Волжская Булгария, Раифа и Свияжск на автобусе
Казанский максимум: Волжская Булгария, Раифа и Свияжск на автобусе
Казанский максимум: Волжская Булгария, Раифа и Свияжск на автобусе
Казанский максимум: Волжская Булгария, Раифа и Свияжск на автобусе
Казанский максимум: Волжская Булгария, Раифа и Свияжск на автобусе
Казанский максимум: Волжская Булгария, Раифа и Свияжск на автобусе
Ближайшие даты:
2
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Всем путешественникам необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Нам также необходимо заранее получить данные (ФИО и даты рождения, серии и номера паспортов) туристов, чтобы составить список для гостиниц.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Казани

Встретим вас в аэропорту Казани с 11:00 до 12:00. Позавтракаем в кафе и начнём обзорную экскурсию по городу. Вы увидите площадь Свободы, Казанский университет и Дворец земледельцев, откуда полюбуемся Старо-Татарской слободой, центром семьи «Казан» и стадионом «Акбарс».

Обязательно пройдём по территории Казанского кремля и познакомимся с русским и татарским зодчеством, где смешались ислам христианство, восток и запад.

После обеда (оплачивается самостоятельно) заселимся в гостиницу в самом центре города, после чего у вас будет свободное время. Кстати, наш отель — самое высокое здание в Казани с единственной в городе открытой смотровой площадкой.

Вечером по желанию и за доплату отправимся на экскурсию «Огни Казани» (стоимость — 450 руб/чел). Увидим освещённые огнями кремль и мечеть Кул-Шариф.

Прогулка по КазаниПрогулка по КазаниПрогулка по КазаниПрогулка по КазаниПрогулка по Казани
2 день

Путешествие в Болгар

После завтрака в 08:50 поедем в Болгарский историко-археологический комплекс 13-14 века. Вы окажетесь в Болгаре — столице Волжской Булгарии. Рассмотрим образец средневекового мусульманского зодчества, пройдём у старинных руин и услышим удивительную история этого места, где ещё в 922 году ислам был принят в качестве официальной государственной религии.

Осмотрим Соборную мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханскую усыпальницу, Малый минарет. Чёрную и Белую палаты, Ханские баню и дворец. А ещё посетим Памятный знак — музейно-выставочный комплекс, возведённый в честь принятия ислама в 10 веке.

Обед — по желанию и за доплату. Вернёмся в Казань, где желающих ждёт интерактивная экскурсия в национальном комплексе «Туган Авылым» (стоимость 1100 руб/чел при оплате заранее. 1500 руб/чел при оплате на месте). Прогуляемся по деревянной деревушке с бревенчатыми домами и познакомимся с историей татарского костюма, его символизмом и значением. А ещё сфотографируемся в национальной одежде!

Затем у вас будет свободное время.

Путешествие в БолгарПутешествие в БолгарПутешествие в БолгарПутешествие в БолгарПутешествие в БолгарПутешествие в БолгарПутешествие в Болгар
3 день

Остров-град Свияжск, Рафиский монастырь и отъезд

Позавтракаем и поедем в Свияжск, расположенный сразу на 3 реках: Волги, Свияги и Щуки. История крепости начинается в 1551 году — её основал Иван Грозный для завоевания Казани. Увидим уникальную Троицкую церковь, построенную из дерева одновременно с закладкой города. Рассмотрим каменные Успенский, Никольский и Сергиевский храмы, церковь св. Константина и Елены, Собор иконы Всех Скорбящих Радости.

Обед — по желанию и за доплату. Затем отправимся на экскурсию в Раифский Богородицкий монастырь 17 века. Здесь хранится икона Божией Матери «Грузинская». Пройдём по территории святыни и полюбуемся архитектурой и рассмотрим «Раифскую свечу» — так называют надвратную церковь Архистрагивата Божия Михаила.

В 19:30 поедем в аэропорт Казани. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 20:00.

Остров-град Свияжск, Рафиский монастырь и отъездОстров-град Свияжск, Рафиский монастырь и отъездОстров-град Свияжск, Рафиский монастырь и отъездОстров-град Свияжск, Рафиский монастырь и отъездОстров-град Свияжск, Рафиский монастырь и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Казани, 11:00-12:00
Завершение: Аэропорт Казани, после 19:30. Выбирайте рейсы с вылетом после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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