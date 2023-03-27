Красота казанская: 3 дня в столице Татарстана

Полюбоваться архитектурой, поучаствовать в мастер-классах и познакомиться с бытом татарских крестьян

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О гиде
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Ответы на вопросы
Колоритные улочки и старинные площади, белоснежный кремль и «падающая» башня, даже необычный «съедобный» памятник — Казань многогранна и самобытна.

Вы полюбуетесь гармоничным соседством памятников с тысячелетней историей и современных зданий, попробуете традиционную кухню и узнаете секреты приготовления некоторых местных блюд.

В средневековой этнодеревне посмотрите на прошлый уклад жизни, погуляете по острову-граду Свияжску и услышите увлекательные городские легенды.
Красота казанская: 3 дня в столице Татарстана
Красота казанская: 3 дня в столице Татарстана
Красота казанская: 3 дня в столице Татарстана
Красота казанская: 3 дня в столице Татарстана
Красота казанская: 3 дня в столице Татарстана
Красота казанская: 3 дня в столице Татарстана
Красота казанская: 3 дня в столице Татарстана
Ближайшие даты:
29
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, отель "Давыдов" (ул. Назарбаева, 35а) , 12:30 / отель "Cosmos" (ул. Лесгафта, 7) , 12:45
Завершение: Казань, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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