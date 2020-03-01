Tripster проводит ещё 11 экскурсий

Что вас ожидает

Архитектурное изобилие

От главной башни Кремля и до Казанского университета — вы пройдете по главной торговой и магистральной улице города. Приглядитесь к деталям разных архитектурных стилей: Национальный музей, мэрия, Верховный суд, ажурные пассажи и старинные особняки удивят пышностью и изяществом, строгостью форм или обилием декора.

Ожившие портреты горожан

Каждое здание хранит историю бывших владельцев. На экскурсии вы проникните в их тайны и удивитесь превратностям человеческих судеб. Мы расскажем о знаменитых архитекторах и поэтах, о наследии татарского просветителя Каюма Насыри. Вспомним Ленина и Лобачевского, а еще объясним, за что горожане благодарны Ольге Сергеевне Александровой и городскому главе Дьяченко.

После экскурсии вы можете самостоятельно посетить особняк Зинаиды Ушковой, где сегодня размещается Национальная библиотека. Дом стал свадебным подарком купца-промышленника Алексея Ушкова — вы полюбуетесь великолепными интерьерами и познакомитесь с историей любви владельцев особняка.