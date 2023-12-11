Прочувствовать атмосферу города 1970-1980-х, которая вдохновила на съёмки нашумевшего сериала
Казань, 1970-е. Символ подростковой преступности, слава одной из криминальных столиц СССР. Пацаны на улице, кровь на асфальте, кругом враги.
Что это были за «пацаны», о которых пишут книги, говорят в документальных фильмах и снимают завораживающие сериалы? Мы прогуляемся по современной и безопасной Казани, но вспомним те времена, когда всё было по-другому. Вы при делах?
Что это были за «пацаны», о которых пишут книги, говорят в документальных фильмах и снимают завораживающие сериалы? Мы прогуляемся по современной и безопасной Казани, но вспомним те времена, когда всё было по-другому. Вы при делах?
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Приготовьтесь на пару часов погрузиться в криминальное прошлое Казани. Вместе мы:
- Прогуляемся по легендарным районам и заглянем во дворы, где происходили страшные, шокирующие события
- Порассуждаем, как же становятся преступниками и какие понятия существуют в криминальном мире
- Вспомним о печально известных казанских группировках и авторитетах и обсудим, как сложилась судьба этих людей и их ближайших родственников
- Отыщем следственный изолятор, который функционирует уже 216 лет в центре Казани
- Завершим погружение в атмосферном Музее социалистического быта с любопытными артефактами из прошлого
Кому подойдёт экскурсия
Любителям детективов и сильных сюжетов и просто желающим поностальгировать.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Эта программа не рекомендуется детям младше 18 лет
- Это автопешеходная экскурсия. По запросу для больших групп можно провести её на микроавтобусе за дополнительную плату.
- Мы заберём вас из удобного вам места в Казани и по окончании отвезём обратно
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Музей социалистического быта — от 450 руб. /чел. Музей доступен лишь в будни при бронировании не менее чем за 4–5 дней.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 5004 туристов
Всем привет) Меня зовут Рената, в Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по Казани и буду рада показать вам город. Иногда меня заменяют мои коллеги, также профессиональные экскурсоводы и единомышленники. Все, кто приходит к нам на экскурсии, становятся желанными гостями и друзьями, которым мы стремимся показать самое сердце Казани через достопримечательности, историю, народные обычаи, вековые традиции. Ждем всех в Казани, до скорых встреч, друзья!
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