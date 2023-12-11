Рената — ваша команда гидов в Казани

Провели экскурсии для 5004 туристов

Всем привет) Меня зовут Рената, в Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по Казани и буду рада показать вам город. Иногда меня заменяют мои коллеги, также профессиональные экскурсоводы и единомышленники. Все, кто приходит к нам на экскурсии, становятся желанными гостями и друзьями, которым мы стремимся показать самое сердце Казани через достопримечательности, историю, народные обычаи, вековые традиции. Ждем всех в Казани, до скорых встреч, друзья!

Задать вопрос