Экскурсия начинается с посещения Петропавловского собора – православной жемчужины Казани, самого впечатляющего по богатству декора и размерам. За древним семиярусным иконостасом хранится чудотворная Седмиозерная икона Божией Матери, принесенная в Казанский край в 1615. Икона прославлена великими чудесами. Еженедельно выносится в храм для служения молебна и поклонения верующим.

Императоры и императрицы, государственные деятели и писатели А. Гумбольдт, А. Дюма, А. С. Пушкин посещали и восхищались собором.

Казань довольно четко делилась на каменную и деревянную.

Подавляющее большинство наших соотечественников жили в деревянных домах, двухэтажных, выстроенных по одному образцу – с парадными дверями с крыльцом и навесом, часто расположенными окнами, так что комнаты наполнялись светом, с резными наличниками, карнизами, с яблонями, вишнями, рябиной и черемухой вокруг, где чувствовали себя прекрасно и люди, и животные.

Кто жил в старой деревянной Казани, этого не забудет никогда!. Как далекая щемящая музыка об уходящей деревянной архитектуре Казани звучат названия улиц: Низенькая, Овражная, Узенькая…Приглашаем услышать эту музыку и увидеть небольшой деревянный особняк - Дом-музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых; дом, где жил великий пролетарский писатель А. М. Горький, Дом-музей русского писателя В. П. Аксенова, усадьбу Орловых (здесь ныне находится музей 🖼 В. И. Ленина); дом, в котором жил поэт, мистик, словотворец В. Хлебников.