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Купеческая Казань

4.9
7 отзывов
Казань_Тур
Казань_Тур – Гид из Казани
Деревянная часть Казани – место, где сохранился дух купеческой эпохи.

Здесь можно увидеть небольшие домики с богатой историей 📖.

Во время автобусно-пешеходной экскурсии 🧭 вас ждет знакомство с прошлым столицы ⭐️ Татарстана.

Вы сможете увидеть Петропавловский собор и доме, где жили выдающиеся деятели науки и искусства.

В рамках тура вас ждет чаепитие и колоритная национальная концертная программа.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Купеческая Казань
Купеческая Казань

Что вы увидите

  • Петропавловский собор
  • Дом-музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых
  • дом, где жил писатель А. М. Горький
  • Дом-музей русского писателя В. П. Аксенова
  • усадьба Орловых
  • дом, в котором жил поэт В. Хлебников.
Экскурсия начинается с посещения Петропавловского собора – православной жемчужины Казани, самого впечатляющего по богатству декора и размерам. За древним семиярусным иконостасом хранится чудотворная Седмиозерная икона Божией Матери, принесенная в Казанский край в 1615. Икона прославлена великими чудесами. Еженедельно выносится в храм для служения молебна и поклонения верующим.
Императоры и императрицы, государственные деятели и писатели А. Гумбольдт, А. Дюма, А. С. Пушкин посещали и восхищались собором.
Казань довольно четко делилась на каменную и деревянную.
Подавляющее большинство наших соотечественников жили в деревянных домах, двухэтажных, выстроенных по одному образцу – с парадными дверями с крыльцом и навесом, часто расположенными окнами, так что комнаты наполнялись светом, с резными наличниками, карнизами, с яблонями, вишнями, рябиной и черемухой вокруг, где чувствовали себя прекрасно и люди, и животные.
Кто жил в старой деревянной Казани, этого не забудет никогда!. Как далекая щемящая музыка об уходящей деревянной архитектуре Казани звучат названия улиц: Низенькая, Овражная, Узенькая…Приглашаем услышать эту музыку и увидеть небольшой деревянный особняк - Дом-музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых; дом, где жил великий пролетарский писатель А. М. Горький, Дом-музей русского писателя В. П. Аксенова, усадьбу Орловых (здесь ныне находится музей 🖼 В. И. Ленина); дом, в котором жил поэт, мистик, словотворец В. Хлебников.
Что входит
  • проезд на новых автобусах
  • экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • входные билеты в музей
  • чаепитие и национальная концертная программа
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 собор св. Петра и Павла
Купеческая Казань
Купеческая Казань
Купеческая Казань
Купеческая Казань

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Казань_Тур
Казань_Тур
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7 отзывов оставили туристы

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