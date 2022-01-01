А знаете ли вы, что Казанский Университет с его 200-летней историей 📖 (КФУ входит в тройку старейших вузов России, основан в 1804 году) хранит немало загадок? Во время игры у вас будет уникальная возможность познакомиться с людьми, которые создали университету мировую известность. Это и математик Лобачевский, химики Бутлеров, Арбузов, филолог Бодуэн де Куртэне, физик Завойский и многие другие. Вы узнаете, какой подарок подарил городу профессор университета Лихачев, какое отношение имеет отношение к нашему университету князь Потемкин-Таврический и русская кругосветная экспедиция, открывшая Антарктиду.
Маршрут игры проходит по улице Кремлевской, скверу Лобачевского, Сковородке и дворику Казанского Университета.
Важная информация
- В праздничные выходные дни проведение квеста осложнено тем, вход на территорию Университета может быть закрыт, поэтому либо не проводится квест в такие дни, либо меняется маршрут, задания квеста!
- Протяженность маршрута: около 2 км
- Команды самостоятельно перемещаются между ключевыми точками игры.
- Ведущие игры не сопровождают участников.
- Рекомендуем после квеста посетить Музей 🖼 истории Казанского
- Университета или же один из тематических музеев Университета (музей Казанской химической школы, редких книг и рукописей, этнографический, зоологический, геологический музеи, лабораторию Завойского, музей Лобачевского). Билеты 🎫 в музей в стоимость не входят.