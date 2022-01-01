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Квест “Загадки Казанского Университета”

Загадки_Казани
Загадки_Казани – Гид из Казани
Захватывающий квест для школьников среднего и старшего возраста, студентов и взрослые, которые интересуются историей 📖 Казанского Университета и науки.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 7 438 ₽ за экскурсию

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Квест “Загадки Казанского Университета”
Квест “Загадки Казанского Университета”

Что вы увидите

  • улица Кремлевская
  • сквер Лобачевского
  • дворик Казанского Университета
А знаете ли вы, что Казанский Университет с его 200-летней историей 📖 (КФУ входит в тройку старейших вузов России, основан в 1804 году) хранит немало загадок? Во время игры у вас будет уникальная возможность познакомиться с людьми, которые создали университету мировую известность. Это и математик Лобачевский, химики Бутлеров, Арбузов, филолог Бодуэн де Куртэне, физик Завойский и многие другие. Вы узнаете, какой подарок подарил городу профессор университета Лихачев, какое отношение имеет отношение к нашему университету князь Потемкин-Таврический и русская кругосветная экспедиция, открывшая Антарктиду.
Маршрут игры проходит по улице Кремлевской, скверу Лобачевского, Сковородке и дворику Казанского Университета.
Важная информация
  • В праздничные выходные дни проведение квеста осложнено тем, вход на территорию Университета может быть закрыт, поэтому либо не проводится квест в такие дни, либо меняется маршрут, задания квеста!
  • Протяженность маршрута: около 2 км
  • Команды самостоятельно перемещаются между ключевыми точками игры.
  • Ведущие игры не сопровождают участников.
  • Рекомендуем после квеста посетить Музей 🖼 истории Казанского
  • Университета или же один из тематических музеев Университета (музей Казанской химической школы, редких книг и рукописей, этнографический, зоологический, геологический музеи, лабораторию Завойского, музей Лобачевского). Билеты 🎫 в музей в стоимость не входят.
Что входит
  • карта маршрута
  • секретный пакет заданий
Что не входит
  • личные расходы
  • билеты в музеи КФУ (по желанию, после прохождения квеста)
Начало
🚩 г. Казань, площадь 1 мая
Место завершения
🏁 г. Казань, ул. Кремлевская 18, Казанский Университет
Квест “Загадки Казанского Университета”
Квест “Загадки Казанского Университета”
Квест “Загадки Казанского Университета”
Квест “Загадки Казанского Университета”

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Загадки_Казани
Загадки_Казани
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