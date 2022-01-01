А знаете ли вы, что Казанский Университет с его 200-летней историей 📖 (КФУ входит в тройку старейших вузов России, основан в 1804 году) хранит немало загадок? Во время игры у вас будет уникальная возможность познакомиться с людьми, которые создали университету мировую известность. Это и математик Лобачевский, химики Бутлеров, Арбузов, филолог Бодуэн де Куртэне, физик Завойский и многие другие. Вы узнаете, какой подарок подарил городу профессор университета Лихачев, какое отношение имеет отношение к нашему университету князь Потемкин-Таврический и русская кругосветная экспедиция, открывшая Антарктиду.

Маршрут игры проходит по улице Кремлевской, скверу Лобачевского, Сковородке и дворику Казанского Университета.

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