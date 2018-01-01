Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Лаишеву

В 60 км к югу от Казани вы познакомитесь с историей старинного городка, его этнографическими, архитектурными и природными достопримечательностями. Узнаете, как из опорного пункта он вырос в уездный город Казанской губернии со множеством предприятий и стал обителью людей из самых разных духовных сословий.

Кинопоселок Семрук

На окраине Лаишева вы посетите деревеньку, построенную для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Декорации решили не разбирать, и Семрук стал местной достопримечательностью. Вы рассмотрите деревянные дома, расположенные на высоком берегу Камы, которая в фильме сыграла роль Ангары. И оцените живописные пейзажи окрестностей.

Камское «море»

В 2018 году на берегу Куйбышевского водохранилища благоустроили набережную и пляж, побивший местный рекорд по количеству отдыхающих. Вы увидите, как в проекте отразили идею бескрайних морских горизонтов, которые здесь так легко представить благодаря широте реки. Погуляете по курортному променаду и наверняка встретите вереницы парусных лодочек.

Организационные детали

Продолжительность экскурсии варьируется от 5 до 5, 5 часов

В стоимость включен трансфер до места и обратно

Прогулка проводится в хорошую погоду, при отмене из-за неблагоприятных условий предоплата возвращается

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.