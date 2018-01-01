Лаишево, кинопоселок Семрук и Камское «море»

Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому городу Татарстана и его живописным окрестностям

В группе до 40 человек вы отправитесь к берегам величественной Камы, где познакомитесь с историей старинного Лаишева и узнаете, какую роль он сыграл в процессе расселения в Поволжье.

Побываете в поселке, созданном для съемок сериала «Зулейха открывает глаза».

А в конце пройдете по набережной и пляжу «Камское море», где создали атмосферу приморского курорта.
Лаишево, кинопоселок Семрук и Камское «море»
Лаишево, кинопоселок Семрук и Камское «море»
Лаишево, кинопоселок Семрук и Камское «море»
Лаишево, кинопоселок Семрук и Камское «море»
Лаишево, кинопоселок Семрук и Камское «море»

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Лаишеву

В 60 км к югу от Казани вы познакомитесь с историей старинного городка, его этнографическими, архитектурными и природными достопримечательностями. Узнаете, как из опорного пункта он вырос в уездный город Казанской губернии со множеством предприятий и стал обителью людей из самых разных духовных сословий.

Кинопоселок Семрук

На окраине Лаишева вы посетите деревеньку, построенную для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Декорации решили не разбирать, и Семрук стал местной достопримечательностью. Вы рассмотрите деревянные дома, расположенные на высоком берегу Камы, которая в фильме сыграла роль Ангары. И оцените живописные пейзажи окрестностей.

Камское «море»

В 2018 году на берегу Куйбышевского водохранилища благоустроили набережную и пляж, побивший местный рекорд по количеству отдыхающих. Вы увидите, как в проекте отразили идею бескрайних морских горизонтов, которые здесь так легко представить благодаря широте реки. Погуляете по курортному променаду и наверняка встретите вереницы парусных лодочек.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии варьируется от 5 до 5, 5 часов
  • В стоимость включен трансфер до места и обратно
  • Прогулка проводится в хорошую погоду, при отмене из-за неблагоприятных условий предоплата возвращается

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
недалеко от кремля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Эдгар
Эдгар
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и пригородным старинным городищам, таким, как Болгар и Свияжск. Особенности национального колорита заметно выделяют Казань среди городов Поволжья — гиды нашей команды готовы рассказать вам о Казани и ее достопримечательностях много интересного!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🏡Выездные#Домбай

Еще несколько похожих предложений в Казани

Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
4.6
27
699
за 1 чел.
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
Проехать по центру третьей столицы и полюбоваться из окна сиянием ночного города
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 19:00
Ночная экскурсия «Огни Казани»
4.4
792
700
за 1 чел.
Ночная экскурсия «Огни Казани»
Благодаря автобусной экскурсии по ночному городу у вас есть все шансы еще раз влюбиться в Казань
Ежедневно в 19:00 (по набору группы)
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
4.3
11
2ч 30м
700
за 1 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
Получить объемное представление о самобытной столице Татарстана
ежедневно в 10:30 и 14:00
Елабуга, старинный купеческий город
4.6
28
10ч
2 600
за 1 чел.
Елабуга, старинный купеческий город
На автобусной экскурсии в Елабугу из Казани вы увидите Чертово городище, Шишкинские пруды,...
Пятница и суббота
Историческое сердце города - Казанский Кремль
Индивидуальная экскурсия
4.4
26
1 500
за 1-10 чел.
Историческое сердце города - Казанский Кремль
Я покажу вам древнейшую часть столицы Татарстана - Казанский Кремль
по договоренности
Обзорная экскурсия по Казани на красном двухэтажном автобусе
4.3
33
1 000
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Казани на красном двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия проходит по самому сердцу города
Ежедневно с 11:00 до 19:00. Билет действует весь день!
«Огоньки из сказки» - ночная экскурсия по Казани на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
3 000
за 1-4 чел.
«Огоньки из сказки» - ночная экскурсия по Казани на автомобиле
Казань - столица Татарстана, город национального колорита, эчпочмака, чак-чака, Волги и Кремля
Ежедневно по договоренности
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Индивидуальная экскурсия
5
77
5 850
за 1-8 чел.
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Обзорная программа с посещением Казанского Кремля
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
4.1
84
700
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
Рассмотреть город в блеске иллюминации и прикоснуться к его истории на автобусной прогулке
ежедневно в 18:00 и 20:00
Экскурсия на остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
6 500
за 1-10 чел.
Экскурсия на остров-град Свияжск
Свияжск - исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу
Ежедневно
За что стоит полюбить Казань. Авторская экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
5
2
6 000
за 1-5 чел.
За что стоит полюбить Казань. Авторская экскурсия по городу
Вы откроете историю древнего города через историю его людей и мест
По договоренности
Историческое путешествие в Болгар
Индивидуальная экскурсия
5
1
19 900
за 1-2 чел.
Историческое путешествие в Болгар
Погрузиться в прошлое, прикоснуться к древним памятникам и узнать о падениях и возрождениях города

Эдгар проводит ещё 5 экскурсий

Групповая вечерняя поездка по Казани
4.6
156
700
за 1 чел.
Групповая вечерняя поездка по Казани
Прокатиться по центру, увидеть город в новом свете и познакомиться с его историей
ежедневно в 18:30
Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
4.6
131
3ч 30м
800
за 1 чел.
Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
Объехать город на автобусе, увидеть ключевые памятники и побывать в кремле и мечети Кул-Шариф
ежедневно в 13:00
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
4.5
70
1 500
за 1 чел.
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Исследовать святыни в окрестностях города на групповой автобусной экскурсии
ежедневно в 09:30
Голубые озера — природное чудо Татарстана
4.3
6
800
за 1 чел.
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Посетить заповедные места в окрестностях Казани и изучить сказочные водоемы со всех ракурсов
в воскресенье в 09:45
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
10ч
1 900
за 1 чел.
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Познакомиться со священными и историческими памятниками древнего города в автобусном путешествии
в пятницу и субботу в 09:15
У нас ещё много экскурсий 😎 в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
🇷🇺