Что вас ожидает

Знакомство с православной культурой Казани

В нашей программе три места для посещения в городе и одно — в 30 км за его пределами. Первый час мы передвигаемся пешком, после чего пересаживаемся на автомобиль (ваш или арендованный, по договорённости) и следуем по маршруту уже на нём. Где мы побываем:

в храме Казанской Иконы Божией Матери на территории Богородицкого монастыря — я расскажу о событиях 16 века, которые стали важной вехой в истории святыни и государства;

в музее Казанской Иконы, здесь представлены работы иконописной мастерской Богородицкого монастыря, с которыми вы не спеша ознакомитесь;

в храме Ярославских чудотворцев, одном из самых почитаемых в регионе, он известен тем, что не закрывался даже во времена гонений на Церковь;

в церкви Преображения Господня (село Большие Кабаны).

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

1) Транспорт, если вы не на своём автомобиле (стоимость ТС указана за 4 часа, т. к. первый час — пешая экскурсия):

легковая машина до 3-х чел. — от 2600 рублей

минивэн 4-6 чел. — от 30000 рублей

минивэн 6-8 чел. — от 3500 рублей

микроавтобус 8-19 чел. — от 4400 рублей

2) Входные билеты в музей Казанской иконы (основной — 250 руб., льготный — 150 руб. )