Что вас ожидает
Знакомство с православной культурой Казани
В нашей программе три места для посещения в городе и одно — в 30 км за его пределами. Первый час мы передвигаемся пешком, после чего пересаживаемся на автомобиль (ваш или арендованный, по договорённости) и следуем по маршруту уже на нём. Где мы побываем:
- в храме Казанской Иконы Божией Матери на территории Богородицкого монастыря — я расскажу о событиях 16 века, которые стали важной вехой в истории святыни и государства;
- в музее Казанской Иконы, здесь представлены работы иконописной мастерской Богородицкого монастыря, с которыми вы не спеша ознакомитесь;
- в храме Ярославских чудотворцев, одном из самых почитаемых в регионе, он известен тем, что не закрывался даже во времена гонений на Церковь;
- в церкви Преображения Господня (село Большие Кабаны).
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
1) Транспорт, если вы не на своём автомобиле (стоимость ТС указана за 4 часа, т. к. первый час — пешая экскурсия):
- легковая машина до 3-х чел. — от 2600 рублей
- минивэн 4-6 чел. — от 30000 рублей
- минивэн 6-8 чел. — от 3500 рублей
- микроавтобус 8-19 чел. — от 4400 рублей
2) Входные билеты в музей Казанской иконы (основной — 250 руб., льготный — 150 руб. )