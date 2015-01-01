Лики Богородицы: от Казанской иконы Божией Матери до Кабанской

Посетить святыни в городе и за его пределами

Казань — духовная столица России и будущий центр паломничества.

Я с радостью познакомлю вас с некоторыми храмами и церквями города: вы узнаете, что предшествовало их появлению и какие иконы хранят их стены.

Также мы заглянем в музей, где собраны изображения святых, писанные по золоту более 100 лет назад.
Лики Богородицы: от Казанской иконы Божией Матери до Кабанской
Лики Богородицы: от Казанской иконы Божией Матери до Кабанской
Лики Богородицы: от Казанской иконы Божией Матери до Кабанской
Лики Богородицы: от Казанской иконы Божией Матери до Кабанской

Что вас ожидает

Знакомство с православной культурой Казани

В нашей программе три места для посещения в городе и одно — в 30 км за его пределами. Первый час мы передвигаемся пешком, после чего пересаживаемся на автомобиль (ваш или арендованный, по договорённости) и следуем по маршруту уже на нём. Где мы побываем:

  • в храме Казанской Иконы Божией Матери на территории Богородицкого монастыря — я расскажу о событиях 16 века, которые стали важной вехой в истории святыни и государства;
  • в музее Казанской Иконы, здесь представлены работы иконописной мастерской Богородицкого монастыря, с которыми вы не спеша ознакомитесь;
  • в храме Ярославских чудотворцев, одном из самых почитаемых в регионе, он известен тем, что не закрывался даже во времена гонений на Церковь;
  • в церкви Преображения Господня (село Большие Кабаны).

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

1) Транспорт, если вы не на своём автомобиле (стоимость ТС указана за 4 часа, т. к. первый час — пешая экскурсия):

  • легковая машина до 3-х чел. — от 2600 рублей
  • минивэн 4-6 чел. — от 30000 рублей
  • минивэн 6-8 чел. — от 3500 рублей
  • микроавтобус 8-19 чел. — от 4400 рублей

2) Входные билеты в музей Казанской иконы (основной — 250 руб., льготный — 150 руб. )

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Большая Красная улица
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Елена
Елена
Здравствуйте! Мы — команда аккредитованных экскурсоводов. Стаж работы с 2015 года. Профессионализм и знание темы экскурсии нас объединяет.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏛История и архитектура🙏Религиозные🏡Выездные⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Казани

Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия
2 600
за 1-6 чел.
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
Я расскажу вам о чудесном обретении Казанской иконы Божией Матери, историю монастыря, основанного по...
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Индивидуальная экскурсия
5
5
6 500
за 1-20 чел.
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Посетить храмы города, приложиться к почитаемым святыням и узнать об истории православия в Казани
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Индивидуальная экскурсия
5
4
2 600
за 1-6 чел.
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Услышать о возрождении обители, осмотреть коллекцию музея и вникнуть в детали иконописи
Историческое сердце города - Казанский Кремль
Индивидуальная экскурсия
4.4
26
1 500
за 1-10 чел.
Историческое сердце города - Казанский Кремль
Я покажу вам древнейшую часть столицы Татарстана - Казанский Кремль
по договоренности
Первый день в Казани
4.7
51
3ч 30м
799
за 1 чел.
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского Кремля и Старо-татарской слободы
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30, в воскресенье в 11:00
Православные святыни Татарстана
Индивидуальная экскурсия
5
4
7 600
за 1-10 чел.
Православные святыни Татарстана
Открыть важнейшие религиозные памятники региона в поездке на остров Свияжск и в Раифский монастырь
Казанский кремль — сердце города
Индивидуальная экскурсия
5
42
650
за 1 чел.
Казанский кремль — сердце города
С умом погулять по старинной крепости и открыть все ее секреты
Обзорная экскурсия с посещением Казанского Кремля
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Казанского Кремля
Для тех, кто хочет увидеть и узнать Казань за один день, приглашаю на обзорную экскурсию с...
Ежедневно с 8:00 до 17:00
Казань в миниатюре
760
за 1 чел.
Казань в миниатюре
Прогуляться по территории Кремля, посетить Богородицкий монастырь и увидеть город глазами Гулливера
в субботу в 13:00
Казанское котопутешествие
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 200
за 1-8 чел.
Казанское котопутешествие
Веселая интерактивная прогулка по самой красивой улице города для детей и их родителей
Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Раифский монастырь
Индивидуальная экскурсия
5
5
5 000
за 1-4 чел.
Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Раифский монастырь
Вы посетите несколько достопримечательностей в окрестностях Казани
Ежедневно в 10.00
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 500
за 1-6 чел.
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Обойти залы Музея Казанской Иконы, взять в руки материалы для иконописи и раскрыть секреты мастеров
У нас ещё много экскурсий 😎 в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
🇷🇺