Экскурсия «По Воздвиженской–Покровской» (время: 11:00-13:00)Старинные особняки XVIII века, истории 📖 их владельцев, здания Первой мужской гимназии, городской почтовой конторы и многое другое вы увидите и услышите на этой экскурсии 🧭. Экскурсия ⛳ «Пороховая слобода» (время: 13:00-15:00)Самое старинное промышленное предприятие, самая страшная катастрофа Казани XX века, единственная сохранившаяся в городе триумфальная арка — обо всём этом вы сможете узнать именно на этой экскурсии. Экскурсия «Садовое кольцо Казани» (время: (время: 15:00-17:00)Приглашаем вас окунуться в атмосферу общественных садов нашего города конца XIX века. Вы узнаете, как прогуливались горожане, переходя из одного сада в другой, между какими садами был подземный переход и в каком старинном саду стоит памятник «два в одном». Экскурсия «Казань старообрядческая» (время: 17:00-19:00)История возникновения старообрядчества, раскол и гонения. Почему многие из старообрядцев оказались и жили в Казани? Дома и храмы, связанные с их жизнью. Известные имена и старообрядческое купечество. Как старообрядцы помогли Пугачеву и какую тайну скрывал старообрядец Крохин? Скрытая от посторонних глаз жизнь и традиции старообрядцев в прошлом и в современное время. Экскурсия «Загадки и тайны вечерней Казани» (время: 19:00-21:00)В ходе этой экскурсии, вы узнаете о самых таинственных местах нашего города, услышите городские легенды и мистические истории, которые передаются из уст в уста с самых давних времён. Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (перекус, вода, сувениры и пр. )
Радиогиды — 100 руб/чел.
Начало и место завершения
🚩 Зависит от выбранной экскурсии
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.