Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани

Уважаемые гости и жители Казани! Время он-лайн экскурсий уходит.



Улицы, площади, парки 🌳, музеи 🖼 ждут вас.



По этим улицам мы ходим каждый день.



А что знаете вы про свой город? Приглашаем вас на марафон авторских экскурсий по Казани! Каждую пятницу, субботу, воскресенье в течение всего дня мы раскроем для вас — Загадки и секреты Казани.