Вы отправитесь в национальный парк «Марий Чорда» в республике Марий Эл. Здесь сочетаются нетронутая природа с карстовыми озерами и минеральными источниками чистейшей воды. Вы пройдёте по лесному массиву, увидите удивительные растения и, возможно, даже диких животных. Экскурсовод поведает о мире дикой природы, хозяйствующей в заповеднике. Вас ждёт купание и отдых на берегу живописного озера.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Приглашаем Вас в путешествие по озёрному краю Марий Эл! Куда бы туристы не приехали на отдых, им везде хочется не только посмотреть старинную архитектуру, но и отдохнуть на природе. Данная экскурсия как раз для тех, кто жаждет отдыха в лесной тишине. Сделаем перезагрузку! Сбежим ненадолго от суетливого шума большого города. Вас ждут чистейшие и красивейшие озёра Марийского края, рассказ о животном и растительном мире национального парка «Марий Чодра», купание и отдых на берегу живописного озера. Маршрут проходит по лесному массиву. Лес восстанавливает силу и здоровье человека – это целебный воздух. Вы увидите удивительные растения и, может быть, если посчастливится, диких животных; услышите музыку леса: пение птиц, шелест листвы, журчание ручья. Здесь царство дикой природы. Экскурсовод вам расскажет познавательный рассказ об этих растениях и животных. Вы увидите: - озеро "Яльчик",которое является одним из популярных мест для летнего отдыха жителей Марий Эл и республики Татарстан. Его популярности есть много объяснений. Во-первых, это удивительная природа, которая окружает озеро. Во-вторых, чистейшая вода, а вокруг величественные хвойные леса. - минеральный источник "Зелёный ключ" - это самый крупный из 200 минеральных источников в районе Кленовой горы. Вода поднимается со дна двухметровой воронки и вытекает из-под основания горы, соединившись в единый поток, устремляется в реку Илеть. Источник не замерзает зимой и имеет в течение года постоянную температуру воды + 6,50 градусов. - минеральный источник "Кипящая площадь" - небольшое озерцо получило такое название за десяток бьющих ключей с песчанного дна, словно кипящее. Воды с общей минерализацией воды чуть больше двух грамм на литр. - озеро "Мушан-Ер", по берегам которого расположены туристические стоянки, оборудованные «лесной мебелью» и местами для разведения костров. Берега покрыты сосновыми борами, местами переходящими в сосново-березовые. Это придает лесу красоту и привлекательность. Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, взять с собой головной убор, купальные принадлежности для желающих искупаться. Прогулка на природе вызывает аппетит, позаботьтесь о воде и питании.
По субботам в 10:30 (по набору группы)
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|1 200 ₽
|Дети 7-14 лет
|1 120 ₽
|Дети до 7 лет
|0 ₽
|Пенсионеры
|1 120 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на новых автобусах
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Радиогиды для хорошей слышимости - 200 руб/чел.
Место начала и завершения?
Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 10:30 (по набору группы)
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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