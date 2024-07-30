Описание экскурсии

Приглашаем Вас в путешествие по озёрному краю Марий Эл! Куда бы туристы не приехали на отдых, им везде хочется не только посмотреть старинную архитектуру, но и отдохнуть на природе. Данная экскурсия как раз для тех, кто жаждет отдыха в лесной тишине. Сделаем перезагрузку! Сбежим ненадолго от суетливого шума большого города. Вас ждут чистейшие и красивейшие озёра Марийского края, рассказ о животном и растительном мире национального парка «Марий Чодра», купание и отдых на берегу живописного озера. Маршрут проходит по лесному массиву. Лес восстанавливает силу и здоровье человека – это целебный воздух. Вы увидите удивительные растения и, может быть, если посчастливится, диких животных; услышите музыку леса: пение птиц, шелест листвы, журчание ручья. Здесь царство дикой природы. Экскурсовод вам расскажет познавательный рассказ об этих растениях и животных. Вы увидите: - озеро "Яльчик",которое является одним из популярных мест для летнего отдыха жителей Марий Эл и республики Татарстан. Его популярности есть много объяснений. Во-первых, это удивительная природа, которая окружает озеро. Во-вторых, чистейшая вода, а вокруг величественные хвойные леса. - минеральный источник "Зелёный ключ" - это самый крупный из 200 минеральных источников в районе Кленовой горы. Вода поднимается со дна двухметровой воронки и вытекает из-под основания горы, соединившись в единый поток, устремляется в реку Илеть. Источник не замерзает зимой и имеет в течение года постоянную температуру воды + 6,50 градусов. - минеральный источник "Кипящая площадь" - небольшое озерцо получило такое название за десяток бьющих ключей с песчанного дна, словно кипящее. Воды с общей минерализацией воды чуть больше двух грамм на литр. - озеро "Мушан-Ер", по берегам которого расположены туристические стоянки, оборудованные «лесной мебелью» и местами для разведения костров. Берега покрыты сосновыми борами, местами переходящими в сосново-березовые. Это придает лесу красоту и привлекательность. Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, взять с собой головной убор, купальные принадлежности для желающих искупаться. Прогулка на природе вызывает аппетит, позаботьтесь о воде и питании.