Мастер-класс «Изготовление новогодней композиции» в мини-группе

Мастер-класс в группе в Казани

Своими руками создать праздничное украшение из лапника пихты

Приближается Новый год — волшебный и атмосферный праздник. В его преддверии вы наверняка захотите украсить дом. Тогда скорее приходите к нам! В уютной атмосфере нашей мастерской под руководством опытных мастеров вы создадите нарядный венок или ёлочку.

Научитесь подбирать цвета, сочетать различные материалы и зарядитесь радостным настроением перед грядущими праздниками!
Мастер-класс «Изготовление новогодней композиции» в мини-группе
Мастер-класс «Изготовление новогодней композиции» в мини-группе
Мастер-класс «Изготовление новогодней композиции» в мини-группе
Мастер-класс «Изготовление новогодней композиции» в мини-группе
Мастер-класс «Изготовление новогодней композиции» в мини-группе
Мастер-класс «Изготовление новогодней композиции» в мини-группе
Мастер-класс «Изготовление новогодней композиции» в мини-группе
Мастер-класс «Изготовление новогодней композиции» в мини-группе
Мастер-класс «Изготовление новогодней композиции» в мини-группе
Мастер-класс «Изготовление новогодней композиции» в мини-группе
Мастер-класс «Изготовление новогодней композиции» в мини-группе
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
13
дек
16
дек
17
дек
20
дек
23
дек
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

За 2 часа вы соберёте персональное новогоднее украшение — праздничную композицию, венок или ёлочку высотой 30 см.

Во время процесса наши мастера:

  • Посвятят вас в основы флористики и декорирования
  • Помогут создать неповторимую новогоднюю композицию
  • Дадут массу полезных советов о том, как сохранить ваше творение — оно может быть многолетним!
  • Подарят заряд положительных эмоций

Экологичный мастер-класс

Все украшения и ёлочки собираются из ветвей пихты нобилис, которые едут к нам из Голландии. Деревья не срубают, а аккуратно срезают у них только нижние ветви — их использование официально одобрено «Гринпис». Лапник нобилис ещё хорош тем, что не осыпается: с ним комфортно работать, а изделия из него могут радовать вас много лет.

Расписание

  • Венки или композиции (размер композиции и диаметр венка — 30 см)
    9, 10,16,17, 23, 24 декабря — в 15:00
    13, 20, 27 декабря — в 19:00
  • Ёлочки из нобилиса (высота 30 см)
    9, 10,16,17,23,24 декабря — в 17:00
    13, 20, 27 декабря — в 19:00

Организационные детали

  • Все материалы для мастер-класса входят в стоимость
  • Мастер-класс проведу я или другой гид из нашей команды

в среду в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Кариева
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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