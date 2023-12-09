Своими руками создать праздничное украшение из лапника пихты
Приближается Новый год — волшебный и атмосферный праздник. В его преддверии вы наверняка захотите украсить дом. Тогда скорее приходите к нам! В уютной атмосфере нашей мастерской под руководством опытных мастеров вы создадите нарядный венок или ёлочку.
Научитесь подбирать цвета, сочетать различные материалы и зарядитесь радостным настроением перед грядущими праздниками!
Научитесь подбирать цвета, сочетать различные материалы и зарядитесь радостным настроением перед грядущими праздниками!
Ближайшие даты:
9
дек
дек
10
дек
дек
13
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
20
дек
дек
23
дек
дек
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даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
За 2 часа вы соберёте персональное новогоднее украшение — праздничную композицию, венок или ёлочку высотой 30 см.
Во время процесса наши мастера:
- Посвятят вас в основы флористики и декорирования
- Помогут создать неповторимую новогоднюю композицию
- Дадут массу полезных советов о том, как сохранить ваше творение — оно может быть многолетним!
- Подарят заряд положительных эмоций
Экологичный мастер-класс
Все украшения и ёлочки собираются из ветвей пихты нобилис, которые едут к нам из Голландии. Деревья не срубают, а аккуратно срезают у них только нижние ветви — их использование официально одобрено «Гринпис». Лапник нобилис ещё хорош тем, что не осыпается: с ним комфортно работать, а изделия из него могут радовать вас много лет.
Расписание
- Венки или композиции (размер композиции и диаметр венка — 30 см)
9, 10,16,17, 23, 24 декабря — в 15:00
13, 20, 27 декабря — в 19:00
- Ёлочки из нобилиса (высота 30 см)
9, 10,16,17,23,24 декабря — в 17:00
13, 20, 27 декабря — в 19:00
Организационные детали
- Все материалы для мастер-класса входят в стоимость
- Мастер-класс проведу я или другой гид из нашей команды
в среду в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Кариева
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 и 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диляра — ваша команда гидов в Казани
Приближается Новый год — время чудес и исполнения желаний. А что может быть лучше, чем сделать эти желания своими руками? Именно поэтому наша мастерская флористики и декора в Казани приглашает всех желающих на уникальные мастер-классы.
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