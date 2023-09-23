Приготовить чак-чак и эчпочмак в традиционной усадьбе
Окунитесь в мир татарской кухни и культуры! Вас ждёт путешествие в традиционную татарскую усадьбу, где вы услышите о местных традициях и особенностях кулинарии. Узнаете о богатой культуре Татарстана и оцените местное гостеприимство. И научитесь делать настоящие чак-чак и эчпочмак.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мастер-класс по созданию чак-чака и эчпочмаков
Опытный повар покажет, как делать чак-чак — десерт из медового теста — и эчпочмак — сдобные жареные пирожки с мясом. Вы узнаете особенности приготовления этих татарских блюд и правильного использования ингредиентов. Повар поделится своими личными секретами, а вы сотворите собственный кулинарный шедевр.
Чайная церемония
Вы побываете на традиционном татарском чаепитии. Попробуете ароматный напиток с травами, который подаётся на праздниках и торжественных мероприятиях. Узнаете, какие растения используются для его приготовления и чем они полезны. Вы прикоснётесь к чайным обычаям татарского народа и чуть больше узнаете о его культуре.
Организационные детали
- В стоимость включено: продукты для приготовления блюд, чай, угощения
- Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 10 лет
- Если вы вегетарианец или веган, пожалуйста, сообщите заранее — для вас подберут другую начинку для эчпочмака
- Мастер-класс проводится на русском языке, но при необходимости можно заказать переводчика на татарский язык
- На мастер-классе можно снимать видео, делать фото и записывать рецепты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 309 туристов
Привет, меня зовут Аида! Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. Более 5 лет живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. С радостью поделюсь интересными историями и сделаю все, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
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Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
23 сен 2023
Пишу негативный отзыв второй раз в жизни, но это что-то!!! Осталось абсолютно негативное впечатление от мастер класса. Ждала национального колорита и атмосферности. В итоге:
1. Мастер класс проходит в торговых рядах Татарской слободы, в открытом павильоне. Мимо ходят толпы туристов и чувствуешь себя обезьянкой на выставке.
2. Мастер класс был назначен на 13.30, но когда мы пришли, нам сказали что начало в 14. К нашему приходу ничего не было готово и в процессе повар искала инструменты и доносила продукты.
3. Не было рассказано ни одной истории.
4. Чайная церемония это чайник обычного зелёного чая.
5. В конце мы ждали 30 минут, когда нам упакуют приготовленное в контейнер.
Не удивительно что организатор настойчиво просила оплатить заранее мастер класс (как будто они закупают продукты заранее, хотя готовится это на кухне ресторана), это не стоит 8000 рублей за двоих.
1. Мастер класс проходит в торговых рядах Татарской слободы, в открытом павильоне. Мимо ходят толпы туристов и чувствуешь себя обезьянкой на выставке.
2. Мастер класс был назначен на 13.30, но когда мы пришли, нам сказали что начало в 14. К нашему приходу ничего не было готово и в процессе повар искала инструменты и доносила продукты.
3. Не было рассказано ни одной истории.
4. Чайная церемония это чайник обычного зелёного чая.
5. В конце мы ждали 30 минут, когда нам упакуют приготовленное в контейнер.
Не удивительно что организатор настойчиво просила оплатить заранее мастер класс (как будто они закупают продукты заранее, хотя готовится это на кухне ресторана), это не стоит 8000 рублей за двоих.
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