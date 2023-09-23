Окунитесь в мир татарской кухни и культуры! Вас ждёт путешествие в традиционную татарскую усадьбу, где вы услышите о местных традициях и особенностях кулинарии. Узнаете о богатой культуре Татарстана и оцените местное гостеприимство. И научитесь делать настоящие чак-чак и эчпочмак.

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Описание

Что вас ожидает

Мастер-класс по созданию чак-чака и эчпочмаков

Опытный повар покажет, как делать чак-чак — десерт из медового теста — и эчпочмак — сдобные жареные пирожки с мясом. Вы узнаете особенности приготовления этих татарских блюд и правильного использования ингредиентов. Повар поделится своими личными секретами, а вы сотворите собственный кулинарный шедевр.

Чайная церемония

Вы побываете на традиционном татарском чаепитии. Попробуете ароматный напиток с травами, который подаётся на праздниках и торжественных мероприятиях. Узнаете, какие растения используются для его приготовления и чем они полезны. Вы прикоснётесь к чайным обычаям татарского народа и чуть больше узнаете о его культуре.

Организационные детали