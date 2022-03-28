Мир татарской женщины на рубеже 19-20 веков

Поразиться роли женщин, известных и незаслуженно забытых, в развитии местной культуры и образования

Индивидуальная
Наша экскурсия — это разговор по душам современных татарок с гостями города о женском мире в прошлом и настоящем.

Вы познакомитесь с историей Старо-Татарской слободы через истории татарок, живших на рубеже 19-20 веков.

Узнаете о быте и важных переменах в обществе того времени.

И на примере Казани станете лучше понимать феномен женского движения в мусульманском мире России.
Мир татарской женщины на рубеже 19-20 веков
Мир татарской женщины на рубеже 19-20 веков
Мир татарской женщины на рубеже 19-20 веков
Мир татарской женщины на рубеже 19-20 веков
Мир татарской женщины на рубеже 19-20 веков
Мир татарской женщины на рубеже 19-20 веков
Мир татарской женщины на рубеже 19-20 веков
Мир татарской женщины на рубеже 19-20 веков
Мир татарской женщины на рубеже 19-20 веков
Мир татарской женщины на рубеже 19-20 веков
Мир татарской женщины на рубеже 19-20 веков
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Погружение в мир татарских женщин

Гуляя по старинному аутентичному кварталу, вы узнаете, как был устроен быт в татарском доме и как наряжались татарки во второй половине 19 — начале 20 века. Какие изменения происходили в татарском обществе того времени и какова была роль женщин в этом процессе. Героини экскурсии занимались искусством, наукой, просвещением, богословием, меценатством, торговлей и бизнесом. Амбициозные, вне тщеславия, с благородной целью, одержимые идеей просвещения нации и качественного скачка национального женского образования.

Среди личностей, о которых мы поговорим, будет первая татарская и мусульманская актриса Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская; просветительница Фатиха Аитова, открывшая первую татарскую гимназию для девочек; выпускница Сорбонны и «татарская Ковалевская» Сара Шакулова; первая женщина мусульманский судья Мухлиса Буби; поклонница французской моды в Казани и предпринимательница «мадам Шамиль» (Бибимарьямбану Апакова) и другие удивительные женщины.

Ключевые места маршрута

В нашей программе: театр им. Галиаскара Камала, Старо-Татарская слобода с татарской усадьбой (осмотр, в том числе, со двора), дом Сабитовых, дом купца Муллина, дом татарского просветителя Шигабутдина Марджани, мечеть Марджани, Юнусовская площадь, дом Юнусовых, дом Шамиля (Литературный музей Г. Тукая).

Организационные детали

  • Мы будем рады видеть всех — и женщин и мужчин, с детьми любого возраста
  • Наша прогулка полностью проходит на улице, поэтому стоит одеваться удобно и по погоде

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади у театра ИМ.Г. Камала
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеСтаро-Татарская слобода🗽ДостопримечательностиНеобычные домаЭкскурсии к 8 марта

Еще несколько похожих предложений в Казани

Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталия
Нет отзывов
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Рассмотреть старинные мечети и дома и узнать самое интересное о татарской жизни и культуре
3 000 за 1-3 чел.
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Анастасия
4.8
90 отзывов
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Полюбоваться старинными особняками Казани и раскрыть традиции деревянного зодчества
400360 за 1 человека
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Артур
4.9
10 отзывов
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
Посетить самый восточный уголок Казани и познакомиться с самобытной татарской культурой
2 700 за 1-7 чел.
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
52 отзыва
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
О быте, религии и традициях казанского коренного населения в 18-19 веках
3 250 за 1-5 чел.
Гранд-тур по всей Казани, кремль и татарская кухня
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Руслан
4.8
37 отзывов
Гранд-тур по всей Казани, кремль и татарская кухня
Насыщенное знакомство со всеми гранями города в дневное и вечернее время и татарский ужин
4 300 за 1-4 чел.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Дания
Нет отзывов
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Кремль, Старо-Татарская слобода и другие достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
5 660 за 1-3 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Эльвира
Нет отзывов
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Быть в Казани - значит обязательно посетить старо-татарскую слободу, где чувствуется душа нашего города, где жили
2 500 за 1-10 чел.
Мастер-класс «Эч-почмак и блюда татарской кухни»
1.5 часа
Индивидуальная
Наталия
3.9
21 отзыв
Мастер-класс «Эч-почмак и блюда татарской кухни»
Чак-чак - любимое блюдо татарской кухни многих людей
от 6 500 за 1-4 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алена
5
1 отзыв
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Погулять по древнейшей части города и расшифровать татарские традиции
2 000 за 1-10 чел.
Кто такие татары
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дина
5
174 отзыва
Кто такие татары
Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей
5 000 за 1-10 чел.
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Аида
5
1 отзыв
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
2 500 за 1 человека
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталия
4.3
3 отзыва
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Познакомиться с укладом татар, полюбоваться древними церквями и раскрыть контрасты культур
8 500 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ