Что вас ожидает

Погружение в мир татарских женщин

Гуляя по старинному аутентичному кварталу, вы узнаете, как был устроен быт в татарском доме и как наряжались татарки во второй половине 19 — начале 20 века. Какие изменения происходили в татарском обществе того времени и какова была роль женщин в этом процессе. Героини экскурсии занимались искусством, наукой, просвещением, богословием, меценатством, торговлей и бизнесом. Амбициозные, вне тщеславия, с благородной целью, одержимые идеей просвещения нации и качественного скачка национального женского образования.

Среди личностей, о которых мы поговорим, будет первая татарская и мусульманская актриса Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская; просветительница Фатиха Аитова, открывшая первую татарскую гимназию для девочек; выпускница Сорбонны и «татарская Ковалевская» Сара Шакулова; первая женщина мусульманский судья Мухлиса Буби; поклонница французской моды в Казани и предпринимательница «мадам Шамиль» (Бибимарьямбану Апакова) и другие удивительные женщины.

Ключевые места маршрута

В нашей программе: театр им. Галиаскара Камала, Старо-Татарская слобода с татарской усадьбой (осмотр, в том числе, со двора), дом Сабитовых, дом купца Муллина, дом татарского просветителя Шигабутдина Марджани, мечеть Марджани, Юнусовская площадь, дом Юнусовых, дом Шамиля (Литературный музей Г. Тукая).

Организационные детали