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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, интерактивная программа, новогодняя обзорная экскурсия по Казани
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Индивидуальный трансфер: ж/д вокзал — гостиница (стоимость услуги – 1500 руб., приобретается заранее).
В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
С 12:00 до 13:00 Выезд на экскурсионную программу.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Получение уточненных экскурсионных программ
13:00 Обед в кафе или ресторане города. Интерактивная программа «Якын дуслар».
14:00 Новогодняя обзорная экскурсия по Казани.
Красавица-Казань совершенно преображается в пору новогодних праздников. Зима накладывает свой отпечаток на лик города и наполняет его волшебством, раскрашивая сотнями гирлянд, неоновых всполохов и ярмарочных гуляний.
Вы познакомитесь с историческим центром Казани. В ходе экскурсии предусмотрено посещение Богородицкого мужского монастыря, где хранится Святыня России — Казанская икона Божией Матери, знакомство с районом Старо-татарской слободы, осмотр мечети Марджани, прогулка по Новогодней «Туган авылым» («Татарская деревня»), осмотр комплекса Университета и рассказ о Суконной слободе.
17:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
Новогодний банкет в гостинице или ресторане города (по желанию, оплачивается дополнительно).
Отели и рестораны города порадуют своих гостей Новогодней шоу-программой, конкурсы, разыгрывание призов, веселые аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка. Шеф-повара порадуют вас новогодним меню. Окунитесь в волшебство Новогодней ночи!
Экскурсия по Казанскому кремлю, музей «Городская панорама», национальный обед с презентацией
С 09:00 Поздний завтрак в гостинице.
11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.
Экскурсия «Древний Керман».
Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад. В кремле находится резиденция президента Республики Татарстан. Действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения. Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани.
16:00 Возвращение в Казань. Свободное время в центре города.
14:00 Экскурсия в музей «Городская Панорама».
Мини-макеты городов, целые парки миниатюрных городов и государств существуют в разных странах мира. Казань не отстает. И, конечно, это не просто макеты, здесь можно увидеть, как Казань менялась на протяжении тысячелетия с момента возникновения и до сегодняшних дней с помощью интерактивных стендов, мультимедийных устройств и анимации.
15:00 Национальный обед «Кулинарное путешествие». Презентация технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-повара.
16:30Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Казань зажигает огни» (цена экскурсии 1100 рублей с туриста, экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Новогодняя праздничная Казань чудо как хороша. А вечерняя подсветка зданий, сияние новогодних елочек, разноцветье гирлянд и огни вечерней столицы создают иллюзию путешествия в сказку. А еще мы поговорим о новогодних традициях, ритуалах и приметах. Приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночного города.
Путешествие в Болгар
С 07:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом на пункте сбора: гостиница «Ногай» (ул. Баумана, д. 19).
Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (180 км).
12:00 Экскурсия по Болгарскому городищу.
Кто такие современные татары, какими были их предки, где они жили, и где находится исток мусульманской культуры Татарстана? На многие вопросы вы сможете получить ответ на экскурсии в город Болгар — бывшую столицу волжских булгар.
Вы посетите более десятка архитектурных и археологических объектов городища, оставшегося от древней столицы Великой Булгарии, полюбуетесь панорамой волжских берегов со смотровой площадки, подышите чистым степным воздухом.
Вы посетите музей Болгарской цивилизации, где узнаете об истории волжских булгар и археологических находках глубокой древности, и Памятный знак с музейной экспозицией, посвященной исламизации булгар и главным экспонатом музея — самым большим печатным Кораном в мире.
Обед.
После обеда — осмотр новых объектов Болгара.
Достопримечательности Болгара сегодня — это не только памятники старины. Белоснежно-кремовый комплекс «Ак мэчет» (Белой мечети), величие и размах сооружения притягивают к себе не только приверженцев ислама, но и простых путешественников.
20:00 Возвращение в Казань.
Посещение «Вселенского храма» и Раифского Богородицкого мужского монастыря, отъезд
С 07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами.
09:30 Посещение «Вселенского храма».
Это один из самых запоминающихся архитектурных объектов современного Татарстана. Службы в нем не ведутся, да и это не храм в традиционном понимании этого слова, скорее это музей культуры всего человечества.
Построено это уникальное сооружение братьями Хановыми на месте их родного дома. Здесь собраны основные мировые религии и, в числе прочих, символика исчезнувших цивилизаций.
10:30 Поездка в Раифский Богородицкий мужской монастырь — архитектурный комплекс XVII – XIX веков.
Монастырь расположен на территории уникального природного Волжско-Камского заповедника. Туристы и паломники едут сюда со всей России, чтобы поклониться чудотворной иконе Грузинской Божией Матери, испить и набрать с собой целебной воды из Раифского источника и полюбоваться видами озера, с которым связана одна из легенд Раифского монастыря.
14:00 Окончание программы тура, прибытие на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в различных отелях Казани.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиница,
название
|Даты действия
цены
|Взрослый
(1/2 DBL)
|Ребенок
(до 7/14 лет)
|Третий
в номере
|Одноместный
номер
|Доп. ночь с
человека DBL/SGL
|Тип завтрака
в туре
|Без проживания
|28.12.2023-10.01.2023
|18190
|17590 / 17890
|-
|-
|-
|-
|«Татарстан» 3* эконом
|28.12.2023-10.01.2023
|25540.
|17590 / 25240
|25540
|33520
|3150 / 5810
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3* эконом
|28.12.2023-10.01.2023
|25690
|17590 / 25390
|25690
|31690
|3200 / 5200
|Шведский стол
|“Ильмар Сити” 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|25690
|17590 / 25390
|25690
|28990
|3200 / 4300
|Шведский стол
|“Парк Отель” 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|26290
|17590 / 25990
|26290
|32590
|3400 / 5500
|Шведский стол
|«Амакс Сафар» 3* стандарт
|28.12.2023-10.01.2023
|26290
|17590 / 25990
|26290
|32290
|3400 / 5400
|Шведский стол
|«Кристалл» 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|26290
|17590 / 25990
|26290
|32290
|3400 / 5400
|Шведский стол
|«Давыдов» 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|26590
|17590 / 26290
|26590
|32590
|3500 / 5500
|Шведский стол
|«Ибис» 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|28090
|17590 / 27790
|28090
|34090
|4000 / 6000
|Шведский стол
|«Сулейман Палас» 4*
|28.12.2023-10.01.2023
|28090
|17590 / 27790
|28090
|37090
|4000 / 7000
|Шведский стол
|«Ногай» 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|28840
|17590 / 28540
|28840
|36490
|4250 / 6800
|Шведский стол
|«Биляр Палас» 4*
|28.12.2023-10.01.2023
|29290
|17590 / 28990
|29290
|36490
|4400 / 6800
|Шведский стол
|«Корстон Tower» 4*
|28.12.2023-10.01.2023
|29290
|17590 / 28990
|29290
|36490
|4400 / 6800
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4*
|28.12.2023-10.01.2023
|29290
|17590 / 28990
|29290
|36490
|4400 / 6800
|Шведский стол
|«Корстон Royal» 5*
|28.12.2023-10.01.2023
|30790
|17590 / 30490
|30790
|40090
|4900 / 8000
|Шведский стол
|«Шаляпин Палас Отель» 4*
|28.12.2023-10.01.2023
|31090
|17590 / 30790
|31090
|37690
|5000 / 7200
|Шведский стол
|«Особняк на Театральной» 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|31090
|17590 / 30790
|31090
|41590
|5000 / 8500
|Шведский стол
Варианты проживания
АМАКС Сафар-отель
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Персонал отеля поможет спланировать экскурсии. По запросу организуется трансфер из международного аэропорта Казань.
Сеть/бренд отелей: Amaks Hotels & Resorts
Отель «Кристалл»
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером. В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля «Кристалл», а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе — в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Гостиница «Давыдов»
Отель «Давыдов» находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски. Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса.
Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км. Прогулка до станции метро «Суконная слобода» занимает 7 минут, а поездка до центрального вокзала Казани - 10 минут. Международный аэропорт Казани расположен в 20 км. Услуги трансфера предоставляются гостям за дополнительную плату.
Парк Отель Казань
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
Отель «Биляр Палас»
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Отель находится в 1,1 км от мечети аль-Марджани, в 1,8 км от Петропавловского собора и в 1,6 км от площади Свободы.
Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер, для гостей организован трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном.
Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям отеля «Биляр Палас» предлагается целый спектр велнес-услуг.
В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна. Поблизости находятся такие достопримечательности, как храм Воздвижения Креста Господня, ресторанно-развлекательный комплекс «Туган Авылым» и Казанский федеральный университет. Расстояние от отеля «Биляр Палас» до международного аэропорта Казань составляет 24 км.
Suleiman Palace Hotel
К услугам гостей этого элегантного 4-звездочного отеля крытая веранда с чарующей атмосферой, бизнес-бар и ресторан. Гости могут отдохнуть в оздоровительном клубе на территории. Отель Suleiman Palace находится в самом сердце Казани.
В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна. В оздоровительном клубе имеется бесплатный плавательный бассейн. В распоряжении гостей также массажный и косметический кабинеты.
В уютном баре предлагаются разнообразные напитки. При отеле Suleiman Palace работает со вкусом оформленный ресторан «Шафран», где подаются блюда региональной и европейской кухонь. Бизнес-бар открыт круглосуточно. Здесь можно провести встречу за кофе или другими напитками, арендовать ноутбук и воспользоваться Wi-Fi в деловых целях.
Поездка на автомобиле от отеля Suleiman Palace до железнодорожного и речного вокзалов Казани занимает 10 минут. Поблизости налажено хорошее транспортное сообщение.
Отель «Ибис Казань»
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки. На круглосуточной стойке регистрации отеля можно записаться на экскурсии по достопримечательностям Казани, включая озеро Кабан и мечеть Нурулла.
Поездка на автомобиле и поезде «аэроэкспресс» до международного аэропорта Казани займет 30 минут. Гости, путешествующие на автомобиле, могут воспользоваться частной платной крытой парковкой с ограниченным количеством мест. Предварительная резервация парковочных мест не предусмотрена.
Гранд отель Казань
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле. Гости отеля Grand Hotel Kazan могут воспользоваться превосходными помещениями различной вместимости для проведения конференций и деловых мероприятий.
Кроме того, в распоряжении гостей бизнес-центр. В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар. Отель Grand Hotel Kazan — первый в городе отель с вертолетной площадкой на крыше.
От стойки регистрации отеля Grand Hotel Kazan можно пройти прямо в торгово-развлекательный центр «Кольцо» с кинотеатром, бильярдным залом и кафе. Места на многоэтажной парковке в этом центре предоставляются за дополнительную плату.
Отель «Ногай»
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Отель «Ногай» находится в 500 метрах от Казанского федерального университета и в 1 км от Казанского кремля. Расстояние до международного аэропорта Казани составляет 23 км. Прогулка до Центрального железнодорожного вокзала Казани занимает 15 минут.
Шаляпин Палас Отель
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле. По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол».
В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
В числе прочих удобств помещения для совещаний различной вместимости. Поблизости расположен Казанский кремль, собор Богоявления, Казанский государственный университет и другие местные достопримечательности.
Отель «Корстон Тауэр Казань»
Отель «Корстон Тауэр Казань» расположен в Казани. К услугам гостей хаммам, крытый бассейн и фитнес-центр. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Cреди удобств в номерах — кондиционер, гостиная зона, мини-бар и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
Гости могут пообедать в ресторане отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Также при отеле работает бар. По запросу гостям подают завтрак в номер. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе прочих удобств — бильярд, ночной клуб и караоке.
Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф находятся в 3 км от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Казани составляет 6,5 км, а до аэропорта Казани — 25 км.
Отель «Корстон Роял Казань»
Отель Korston Royal Kazan с бесплатным Wi-Fi и бесплатной парковкой расположен в Казани, недалеко от исторических достопримечательностей.
Гости отеля Korston Royal Kazan по достоинству оценят приветливое обслуживание и комфортабельные номера. Все номера оформлены в современном стиле и хорошо укомплектованы. В люксах есть отдельная гостиная зона и роскошный телевизор. В стоимость проживания входит завтрак «шведский стол».
К услугам гостей крытый бассейн и спа-центр с хаммамом и фитнес-центром.
Расстояние от гостиницы до международного аэропорта Казани составляет 20 км.
Отель «Татарстан»
«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.
13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.
Отель «Ильмар сити»
Отель «Ильмар Сити» открылся в 2008 году. Расположился он в Казани, неподалеку от центра и подойдет и для туристов и для тех, кто приехал в командировку.
Номерной фонд гостиницы представляют 64 уютных номера, оборудованные всей необходимой для жизни техникой. Комфортная мебель и приятный дизайн оставят теплые воспоминания об отдыхе.
Для гостей в фойе функционируют лобби-бар и ресторан, где можно в разное время перекусить и интересно провести досуг.
Для бизнес-клиентов есть конференц-зал, рассчитанный на 70 человек. Строгий стиль оформления и современное оснащение позволят провести мероприятие на высшем уровне.
В минуте езды - крупная транспортная развязка, в 20 - аэропорт.
Особняк на Театральной
В Вахитовском районе города Казань, расположилась гостиница под названием "Особняк на Театральной". За дополнительную плату предоставляется место на автомобильной парковке и трансфер. Вы всегда можете арендовать автомобиль, как с водителем, так и без него.
Номера имеются категории "стандарт","люкс","бизнес". В собственных ванных комнатах есть душ, туалет, раковина, фен и набор полотенец. Комнаты оборудованы современной техникой и мебелью.
В стоимость проживания включен сытный и вкусный завтрак. Рядом с особняком есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.
В отеле имеется конференц-зал, который оборудован: флипчартом, системой звуковых трансляций и видео-презентаций, мультимедийным проектором, микрофонами.
Ближайшие достопримечательности это площадь Свободы, Театр Оперы и Балета имени Мусы Джалиля, парк Чёрное озеро, музей им. Салиха Сайдашева. До аэропорта дорога в пути занимает примерно 20-30 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в выбранной гостинице для тех, кто выбрал тариф с проживанием
- Питание по программе:завтраки для тех, кто выбрал тариф с проживаниемобеды в 1-3 дни
- Завтраки для тех, кто выбрал тариф с проживанием
- Обеды в 1-3 дни
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Казани и обратно
- Питание, не указанное в программе, в т. ч. ужины во все дни тура, обед в 4 день, завтраки во все дни для тех, кто выбрал тариф без проживания
- Дополнительные экскурсии:“Казань зажигает огни” во 2-й день – 1100 руб. с человека
- “Казань зажигает огни” во 2-й день – 1100 руб. с человека
- Индивидуальный трансфер:ж/д вокзал – отель – 1500 руб., приобретается заранее
- Ж/д вокзал – отель – 1500 руб., приобретается заранее
- Наушники для экскурсий – радиогиды – стоимость 100 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
- Новогодний банкет (по запросу)
- Место начала и завершения?
- Республика Татарстан, Казань
- Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Минивен: ютонг, неоплан, от 18 до 57 мест. Кондиционером оснащены.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.