1 день

Казань гостеприимная

Вы прибываете из аэропорта/ЖД вокзала в отель, где вас встретит сопровождающий тура. Заселяетесь в отель.

После обеда мы прогуляемся по центральной пешеходной улице Баумана с профессиональным гидом, где погрузимся в атмосферу старой Казани и увидим, насколько гармонично сочетаются старина и современность в этом городе.

Поднимемся на смотровую площадку в самом сердце Казани и увидим потрясающий вид на город с высоты.

Потрем пузико легендарному коту казанскому, увидим памятник карете Екатерины II.

Посетим сувенирные магазины, где можно приобрести татарские угощения и местную продукцию.

Вечером нас ждет ужин в одном из лучших ресторанов татарской национальной кухни с видом на завораживающую мечеть Кул Шариф и Казанский кремль.