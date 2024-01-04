Посетим красивейшие мечети, аутентичные музеи, полюбуемся живописной панорамой Казани с нескольких смотровых.
А еще отправимся на загородную экскурсию «в другую эпоху»: увидим и древнейшие монастыри, и старинный Свияжск, который часто сравнивают с островом Буяном из сказки Пушкина.
И, конечно, вас ждут новые гастрономические открытия: мы выпьем татарского чая с самым вкусным чак-чаком и даже испечем своими руками традиционную выпечку!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Казань гостеприимная
Вы прибываете из аэропорта/ЖД вокзала в отель, где вас встретит сопровождающий тура. Заселяетесь в отель.
После обеда мы прогуляемся по центральной пешеходной улице Баумана с профессиональным гидом, где погрузимся в атмосферу старой Казани и увидим, насколько гармонично сочетаются старина и современность в этом городе.
Поднимемся на смотровую площадку в самом сердце Казани и увидим потрясающий вид на город с высоты.
Потрем пузико легендарному коту казанскому, увидим памятник карете Екатерины II.
Посетим сувенирные магазины, где можно приобрести татарские угощения и местную продукцию.
Вечером нас ждет ужин в одном из лучших ресторанов татарской национальной кухни с видом на завораживающую мечеть Кул Шариф и Казанский кремль.
Погружение в историю Казани и культуру татар
После ночного отдыха в комфортабельном отеле нас будет ждать сытный завтрак по системе шведский стол.
В этот день мы направимся на экскурсию с сертифицированным гидом в Казанский кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь начиналась история Казани, летопись двух великих народов: такие разные, они сумели создать единое культурное пространство.
Внутри крепости сохранились до наших дней памятники архитектуры, напоминающие туристам о том, что мусульмане и православные способны наладить совместный мирный быт, который остается незыблемым на протяжении более четырех столетий.
На территории кремля мы посетим главный символ Казани — красивейшую мечеть Кул Шариф.
Далее пообедаем в самом аутентичном и современном ресторане татарской кухни, где попробуем вкуснейшие национальные блюда в современной подаче.
Прогуляемся по Кремлевской набережной, полюбуемся шикарными архитектурными сооружениями, такими как Дворец Земледельцев, и посетим современную Национальную библиотеку Республики Татарстан.
Испечем своими руками татарскую выпечку на мастер-классе и отведаем ее на чаепитии, также посмотрим музей татарского быта, где сфотографируемся в национальной одежде.
Прогуляемся по вечерней набережной загадочного озера Кабан в центре Казани и направимся на отдых в наш уютный отель.
Многогранный Татарстан
После сытного завтрака в отеле мы сядем в комфортабельный микроавтобус и направимся за пределы Казани на экскурсию, где профессиональный гид покажет и расскажет о самых ярких загородных достопримечательностях:
- Раифский Богородицкий монастырь, основанный в 17 веке, который расположен в сосновом лесу на территории Волжско-Камского заповедника в живописной локации на берегу озера.
Главная святыня монастыря — точная копия Грузинской иконы Божией Матери, была привезена в обитель еще в 1668 году.
Сейчас к ней ежегодно приезжают десятки тысяч паломников. А еще здесь живут молчаливые лягушки и очень много котиков. И об этом подробнее узнаете на нашей экскурсии.
- Остров-град Свияжск — старинный уездный город в Татарстане, который стал базой русских войск при осаде Казани Иваном Грозным в 16 веке.
Свияжск часто сравнивают с островом Буяном из сказки Пушкина, ведь он находится в очень живописной локации и его территорию омывают сразу три реки: Волга, Свияга и Щука.
Сюда приезжают ради красивых панорамных видов, а еще чтобы увидеть древние монастыри и прижизненный портрет Ивана Грозного, выпить медовухи, попробовать свои силы в метании топора и стрельбе из лука.
- Храм всех религий — необычайное архитектурное сооружение, посвящённое разным религиям мира.
Это один из самых запоминающихся архитектурных объектов современного Татарстана! Такого вы не увидите больше нигде.
Вселенский храм объединил в себе православную и католическую церкви, мусульманскую мечеть, буддистский храм, иудейскую синагогу и китайскую пагоду и др. Также под крышей Храма собрана символика исчезнувших цивилизаций.
После насыщенной и продолжительной загородной экскурсии мы вернемся в отель и завершим день ужином в нашей дружной компании в одном из лучших ресторанов города.
Казань - город контрастов
После завтрака в отеле мы направимся в историческую часть Казани и посетим самобытный музей, где узнаем историю чак-чака и выпьем татарского чая с самым вкусным чак-чаком в Казани.
Далее нас ждет пешеходная экскурсия в сопровождении сертифицированного гида по территории Старо-Татарской слободы — это территория проживания татарского населения после присоединения Казани к Российскому государству.
Сегодня эта аутентичная пешеходная улица представляет собой интересный музей под открытым небом. Здесь мы увидим много ярких домиков в татарском стиле, посетим одну из старейших мечетей Казани и попробуем самые вкусные перемячи.
Далее прогуляемся до главной улицы в историческом центре Казани, заглянем в уютные дворики и полюбуемся казанскими крышами.
Пообедаем самым необычным фастфудом в вашей жизни в аутентичной татарской интерпретации.
Далее увидим самый необычный ЗАГС в форме традиционного татарского казана — символа домашнего очага и достатка. Поднимемся на смотровую площадку и увидим Казанский кремль с противоположного берега реки.
Прогуляемся по современному району Казани с видом на историческую часть города и покатаемся на колесе обозрения, с которого открывается шикарный вид на Казань.
Завершим день ужином в уютном заведении, ведь я как житель Казани знаю все самые лучшие места!
Такая уютная Казань
Это последний день нашего путешествия. И после завтрака в отеле вы сможете прогуляться по самым уютным уголкам центральной Казани, паркам и скверам, либо можно пойти на шопинг — все будет зависеть от вашего желания и времени вашего вылета из Казани.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в 2-местных и 4-местных (2-комнатных) номерах класса «Бизнес» или «Люкс» гостиниц Казани: Cosmos Kazan 4*, Raymond 4*
Номера с большими двухспальными кроватями. Поэтому в туре могут принять участие пары, семьи и компании от 2 человек.
Это уникальное жилье, особые места с исключительным уровнем комфорта.
Варианты проживания
Cosmos Kazan 4
Raymond 4
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в двухместном или четырехместном номере категории Люкс и Бизнес комфортабельного отеля
- Завтраки по системе шведский стол в отеле
- Пользование фитнес-центром отеля
- Экскурсии по программе с аккредитованным гидом
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение в течение всего тура
- Яркие положительные эмоции на всю жизнь
- Билеты в музеи, предусмотренные программой тура
- Что не входит
- Авиаперелет до Казани и обратно
- Трансфер из/в аэропорта, вокзала
- Обеды и ужины
- Личные расходы
- Дополнительные услуги, не входящие в программу тура
- Страховка
- Какие пожелания к внешнему виду важно учесть?
Республика Татарстан — регион, где половина населения исповедует ислам. Однако здесь нет ограничений по внешнему виду и каких-либо строгих правил поведения. Все так же, как и в любом другом городе России.
При посещении мечетей и православных храмов (2, 3 и 4 дни тура) нужно надеть одежду, укрывающую спину, грудь, плечи и колени, и лучше взять с собой платок на голову, чтобы не пользоваться общественным.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору