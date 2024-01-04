Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки

Новогодний тур в Казани
Насладимся прогулками по праздничным улочкам одного из самых самобытных городов страны и проследим, как в его архитектурном облике отражается сразу несколько культур.

Посетим красивейшие мечети, аутентичные музеи, полюбуемся живописной панорамой Казани с нескольких смотровых.

А еще отправимся на загородную экскурсию «в другую эпоху»: увидим и древнейшие монастыри, и старинный Свияжск, который часто сравнивают с островом Буяном из сказки Пушкина.

И, конечно, вас ждут новые гастрономические открытия: мы выпьем татарского чая с самым вкусным чак-чаком и даже испечем своими руками традиционную выпечку!
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Новогодние каникулы в Казани от настоящей татарки
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Атмосфера новогодней Казани
Атмосфера новогодней Казани
Полюбуемся праздничными огнями города, где так гармонично сочетаются старина и современность
Погружение в этнику
Погружение в этнику
Посетим самобытные музеи и одну из старейших мечетей, при желании попробуем национальные блюда
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
Испечем своими руками вкуснейшую татарскую выпечку и отведаем ее на чаепитии

Программа тура по дням

1 день

Казань гостеприимная

Вы прибываете из аэропорта/ЖД вокзала в отель, где вас встретит сопровождающий тура. Заселяетесь в отель.

После обеда мы прогуляемся по центральной пешеходной улице Баумана с профессиональным гидом, где погрузимся в атмосферу старой Казани и увидим, насколько гармонично сочетаются старина и современность в этом городе.

Поднимемся на смотровую площадку в самом сердце Казани и увидим потрясающий вид на город с высоты.

Потрем пузико легендарному коту казанскому, увидим памятник карете Екатерины II.

Посетим сувенирные магазины, где можно приобрести татарские угощения и местную продукцию.

Вечером нас ждет ужин в одном из лучших ресторанов татарской национальной кухни с видом на завораживающую мечеть Кул Шариф и Казанский кремль.

Казань гостеприимнаяКазань гостеприимнаяКазань гостеприимнаяКазань гостеприимнаяКазань гостеприимнаяКазань гостеприимная
2 день

Погружение в историю Казани и культуру татар

После ночного отдыха в комфортабельном отеле нас будет ждать сытный завтрак по системе шведский стол.

В этот день мы направимся на экскурсию с сертифицированным гидом в Казанский кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь начиналась история Казани, летопись двух великих народов: такие разные, они сумели создать единое культурное пространство.

Внутри крепости сохранились до наших дней памятники архитектуры, напоминающие туристам о том, что мусульмане и православные способны наладить совместный мирный быт, который остается незыблемым на протяжении более четырех столетий.

На территории кремля мы посетим главный символ Казани — красивейшую мечеть Кул Шариф.

Далее пообедаем в самом аутентичном и современном ресторане татарской кухни, где попробуем вкуснейшие национальные блюда в современной подаче.

Прогуляемся по Кремлевской набережной, полюбуемся шикарными архитектурными сооружениями, такими как Дворец Земледельцев, и посетим современную Национальную библиотеку Республики Татарстан.

Испечем своими руками татарскую выпечку на мастер-классе и отведаем ее на чаепитии, также посмотрим музей татарского быта, где сфотографируемся в национальной одежде.

Прогуляемся по вечерней набережной загадочного озера Кабан в центре Казани и направимся на отдых в наш уютный отель.

Погружение в историю Казани и культуру татарПогружение в историю Казани и культуру татарПогружение в историю Казани и культуру татарПогружение в историю Казани и культуру татарПогружение в историю Казани и культуру татарПогружение в историю Казани и культуру татар
3 день

Многогранный Татарстан

После сытного завтрака в отеле мы сядем в комфортабельный микроавтобус и направимся за пределы Казани на экскурсию, где профессиональный гид покажет и расскажет о самых ярких загородных достопримечательностях:

  • Раифский Богородицкий монастырь, основанный в 17 веке, который расположен в сосновом лесу на территории Волжско-Камского заповедника в живописной локации на берегу озера.

Главная святыня монастыря — точная копия Грузинской иконы Божией Матери, была привезена в обитель еще в 1668 году.

Сейчас к ней ежегодно приезжают десятки тысяч паломников. А еще здесь живут молчаливые лягушки и очень много котиков. И об этом подробнее узнаете на нашей экскурсии.

  • Остров-град Свияжск — старинный уездный город в Татарстане, который стал базой русских войск при осаде Казани Иваном Грозным в 16 веке.

Свияжск часто сравнивают с островом Буяном из сказки Пушкина, ведь он находится в очень живописной локации и его территорию омывают сразу три реки: Волга, Свияга и Щука.

Сюда приезжают ради красивых панорамных видов, а еще чтобы увидеть древние монастыри и прижизненный портрет Ивана Грозного, выпить медовухи, попробовать свои силы в метании топора и стрельбе из лука.

  • Храм всех религий — необычайное архитектурное сооружение, посвящённое разным религиям мира.

Это один из самых запоминающихся архитектурных объектов современного Татарстана! Такого вы не увидите больше нигде.

Вселенский храм объединил в себе православную и католическую церкви, мусульманскую мечеть, буддистский храм, иудейскую синагогу и китайскую пагоду и др. Также под крышей Храма собрана символика исчезнувших цивилизаций.

После насыщенной и продолжительной загородной экскурсии мы вернемся в отель и завершим день ужином в нашей дружной компании в одном из лучших ресторанов города.

Многогранный ТатарстанМногогранный ТатарстанМногогранный ТатарстанМногогранный ТатарстанМногогранный Татарстан
4 день

Казань - город контрастов

После завтрака в отеле мы направимся в историческую часть Казани и посетим самобытный музей, где узнаем историю чак-чака и выпьем татарского чая с самым вкусным чак-чаком в Казани.

Далее нас ждет пешеходная экскурсия в сопровождении сертифицированного гида по территории Старо-Татарской слободы — это территория проживания татарского населения после присоединения Казани к Российскому государству.

Сегодня эта аутентичная пешеходная улица представляет собой интересный музей под открытым небом. Здесь мы увидим много ярких домиков в татарском стиле, посетим одну из старейших мечетей Казани и попробуем самые вкусные перемячи.

Далее прогуляемся до главной улицы в историческом центре Казани, заглянем в уютные дворики и полюбуемся казанскими крышами.

Пообедаем самым необычным фастфудом в вашей жизни в аутентичной татарской интерпретации.

Далее увидим самый необычный ЗАГС в форме традиционного татарского казана — символа домашнего очага и достатка. Поднимемся на смотровую площадку и увидим Казанский кремль с противоположного берега реки.

Прогуляемся по современному району Казани с видом на историческую часть города и покатаемся на колесе обозрения, с которого открывается шикарный вид на Казань.

Завершим день ужином в уютном заведении, ведь я как житель Казани знаю все самые лучшие места!

Казань - город контрастовКазань - город контрастовКазань - город контрастовКазань - город контрастовКазань - город контрастов
5 день

Такая уютная Казань

Это последний день нашего путешествия. И после завтрака в отеле вы сможете прогуляться по самым уютным уголкам центральной Казани, паркам и скверам, либо можно пойти на шопинг — все будет зависеть от вашего желания и времени вашего вылета из Казани.

Такая уютная КазаньТакая уютная КазаньТакая уютная Казань

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 2-местных и 4-местных (2-комнатных) номерах класса «Бизнес» или «Люкс» гостиниц Казани: Cosmos Kazan 4*, Raymond 4*

Номера с большими двухспальными кроватями. Поэтому в туре могут принять участие пары, семьи и компании от 2 человек.

Это уникальное жилье, особые места с исключительным уровнем комфорта.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Cosmos Kazan 4

4 ночи

Raymond 4

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в двухместном или четырехместном номере категории Люкс и Бизнес комфортабельного отеля
  • Завтраки по системе шведский стол в отеле
  • Пользование фитнес-центром отеля
  • Экскурсии по программе с аккредитованным гидом
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение в течение всего тура
  • Яркие положительные эмоции на всю жизнь
  • Билеты в музеи, предусмотренные программой тура
Что не входит
  • Авиаперелет до Казани и обратно
  • Трансфер из/в аэропорта, вокзала
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы
  • Дополнительные услуги, не входящие в программу тура
  • Страховка
Какие пожелания к внешнему виду важно учесть?

Республика Татарстан — регион, где половина населения исповедует ислам. Однако здесь нет ограничений по внешнему виду и каких-либо строгих правил поведения. Все так же, как и в любом другом городе России.

При посещении мечетей и православных храмов (2, 3 и 4 дни тура) нужно надеть одежду, укрывающую спину, грудь, плечи и колени, и лучше взять с собой платок на голову, чтобы не пользоваться общественным.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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