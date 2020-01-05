2 отзыва оставили туристы

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Новогодняя Казань — вечерняя автобусная прогулка

Проехать по нарядному центру города, узнать о местных традициях и посетить волшебный ледяной городок

4
2 отзыва
Tripster
Tripster – представитель из Казани
Эта прогулка 👣 раскроет для вас все краски новогодней Казани, сияющей разноцветными огоньками, заснеженной и волшебной.

За один вечер вы увидите архитектурные шедевры в ночной иллюминации, встретите красивейшие 🤩 новогодние ёлки города и узнаете, что такое Новый год по-татарски.

А в сказочном ледяном городке и дети, и взрослые вспомнят любимые зимние забавы в декорациях снежного замка!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 42 человек

  • 500 ₽ за человека

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Новогодняя Казань — вечерняя автобусная прогулка
Новогодняя Казань — вечерняя автобусная прогулка

Что вас ожидает

🎅 Праздничная Казань и Новый год по-татарски!
Зимняя, преображенная Казань встретит вас нарядными улочками, новогодней иллюминацией и духом праздника! Наш автобусный маршрут охватит самые значимые достопримечательности 🏛️ города: похожий на сказочный замок 🏰 театр кукол, медиафасад стадиона «Казань-Арена», дворец бракосочетаний «Чаша», Дворец земледельцев, Казанский кремль и другие жемчужины архитектуры. Не забудем навестить и лучшие новогодние елки столицы ⭐️, чтобы сделать несколько ярких фотографий и загадать желание. А по пути вы узнаете об истории 📖 зимних праздников, сосчитаете, сколько всего в мире «Дедов Морозов», и узнаете о традициях татарского Нового года.

Зимние забавы в ледяном городке
Ни один новогодний праздник не может обойтись без катания на санках, игры в снежки, огромного снеговика и прочих зимних приключений — всё это ждет вас в ледяном городке, куда мы отправимся из сияющего исторического центра Казани! Здесь и дети, и взрослые перенесутся в зимнюю сказку, прогуливаясь среди ледяных скульптур. А на детской площадке городка ребята поиграют среди островерхих башенок, причудливых зверей, чудесных замков и ледяных горок!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе 🚌 ежедневно в период с 19 декабря 2020 до 8 января 2021 года
  • Льготные билеты: Для детей до 7 лет — бесплатно, для пенсионеров и детей 7-14 лет — 460 рублей. Чтобы воспользоваться скидкой, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав в нем количество льготных категорий и дождитесь, пока мы пересчитаем стоимость.
Начало и место завершения
🚩 напротив гостиницы «Ногай»
Новогодняя Казань — вечерняя автобусная прогулка
Новогодняя Казань — вечерняя автобусная прогулка
Новогодняя Казань — вечерняя автобусная прогулка
Новогодняя Казань — вечерняя автобусная прогулка
Новогодняя Казань — вечерняя автобусная прогулка
Новогодняя Казань — вечерняя автобусная прогулка
Новогодняя Казань — вечерняя автобусная прогулка
Новогодняя Казань — вечерняя автобусная прогулка
Новогодняя Казань — вечерняя автобусная прогулка

Экскурсия проводится ежедневно в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 42 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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2 отзыва оставили туристы

5 января 2020
Абсолютно не понравился экскурсовод, костноязычная, безграмотная речь, заученные фразы, использует слова, значение которых не понимает. В речи много слов-паразитов, нет структуры и логики рассказа. Водитель ни разу не попросил пассажиров пристегнуться, парковался так, что приходилось лезть через сугробы, обтираясь об автобус, один раз закрыл двери, когда ещё не все пассажиры сели. Экскурсию НЕ рекомендую, ничего интересного о Казани вы не услышите, осталось ощущение какого-то конвеерного обслуживания.
Tripster
Ответ гида:Уважаемая, Инесса! Мы искренне сожалеем о том, что вам не понравилась экскурсия. Это одна из самых популярных экскурсий для гостей города, красивая прогулка по новогодней Казани и мы получаем много восторженных отзывов по ней. Сообщаем, что приняли во внимание все ваши замечания и обязательно проведём беседу с экскурсоводом, который проводил данную экскурсию. Нареканий от остальных туристов по поводу экскурсионного обслуживания нам не поступало. Наоборот были только положительные отзывы о её работе. Экскурсоводы в нашей компании профессиональные, аккредитованные по всем объектам показа. По поводу транспортного обслуживания: информацию про водителя довели до сведения наших партнёров. Надеемся, что данный факт не омрачил вашего общего впечатления о нашем прекрасном городе Казань. Благодарим вас за отзыв, для нас важно мнение каждого туриста!
31 декабря 2018
Все просто суперррр!!!!

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