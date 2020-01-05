2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

🎅 Праздничная Казань и Новый год по-татарски!

Зимняя, преображенная Казань встретит вас нарядными улочками, новогодней иллюминацией и духом праздника! Наш автобусный маршрут охватит самые значимые достопримечательности 🏛️ города: похожий на сказочный замок 🏰 театр кукол, медиафасад стадиона «Казань-Арена», дворец бракосочетаний «Чаша», Дворец земледельцев, Казанский кремль и другие жемчужины архитектуры. Не забудем навестить и лучшие новогодние елки столицы ⭐️, чтобы сделать несколько ярких фотографий и загадать желание. А по пути вы узнаете об истории 📖 зимних праздников, сосчитаете, сколько всего в мире «Дедов Морозов», и узнаете о традициях татарского Нового года.

⛄ Зимние забавы в ледяном городке

Ни один новогодний праздник не может обойтись без катания на санках, игры в снежки, огромного снеговика и прочих зимних приключений — всё это ждет вас в ледяном городке, куда мы отправимся из сияющего исторического центра Казани! Здесь и дети, и взрослые перенесутся в зимнюю сказку, прогуливаясь среди ледяных скульптур. А на детской площадке городка ребята поиграют среди островерхих башенок, причудливых зверей, чудесных замков и ледяных горок!

Организационные детали