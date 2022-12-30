Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Казани в мини-группе

Наша команда предлагает городской маршрут, который познакомит вас

Наша команда предлагает городской маршрут, который познакомит вас с главными, знаковыми достопримечательностями Казани. Преимущество экскурсии состоит в том, что группа небольшая, не более 10 человек.

Данный формат является комфортным как для туристов, так и для гида, который увлечёт каждого гостя своим рассказом.
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Казани в мини-группе
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Казани в мини-группе
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Казани в мини-группе
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Казани в мини-группе
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Казани в мини-группе
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Казани в мини-группе
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
6
янв
14
янв
21
янв
28
янв
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Театр оперы и балета
  • Ратуша
  • Казанский федеральный университет
  • Озеро Кабан
  • Мост «Милленимум»
  • Министерство сельского хозяйства (с панорамы)
  • Детский театр кукол «Экият»
  • Старо-татарская слобода
  • Центр семья «Казан»
  • Мост «Миллениум»
  • Исторический центр (ул. Горького, площадь Султана Галеева, Площадь Свободы)
  • Богородицкий монастырь
  • Дом Ушковой
  • Петропавловский собор (снаружи)
  • Казанский Кремль
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

Мы встречаемся в самом сердце Казани, садимся в комфортабельный автобус и начинаем путешествие по третьей столице России. Экскурсия включает поездку по исторической части города и центральным улицам. Вашему взору предстанет Театр оперы и балета, Ратуша, Казанский федеральный университет, Дом Ушковой, Петропавловский собор, озеро Кабан, Мост «Милленимум», Министерство сельского хозяйства (с панорамы).
Предусмотрены остановки и выходы в Богородицком мужском монастыре – месте обретения и нахождения иконы Казанской Божьей Матери, Старо-татарской слободе – торговом, ремесленном, духовном и культурном центре казанских татар. Вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне детского театра кукол «Экият» и ЗАГСа «Чаша».
Пешеходная часть экскурсии включает прогулку в сопровождении экскурсовода по историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику «Казанский Кремль» с посещением мечети Кул-Шариф и Благовещенского собора. Окончание экскурсии у Казанского Кремля.

По субботам в 12.00. В праздничные дни расписание меняется.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги профессионального гида
  • Входной билет на территорию «Казанского Кремля»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Пушкина, 4, Казань
Завершение: Казанский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12.00. В праздничные дни расписание меняется.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе 3 часа и пешком 1 час (общее время экскурсии 4 часа)
  • Начало экскурсии у крыльца гостиницы Татарстан (ул. Пушкина 4), окончание в Казанском Кремле
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
  • Дополнительных расходов нет
  • В процессе экскурсии мы будем посещать мечеть и храмы, поэтому женщинам рекомендуем взять с собой головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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