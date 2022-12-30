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Мы встречаемся в самом сердце Казани, садимся в комфортабельный автобус и начинаем путешествие по третьей столице России. Экскурсия включает поездку по исторической части города и центральным улицам. Вашему взору предстанет Театр оперы и балета, Ратуша, Казанский федеральный университет, Дом Ушковой, Петропавловский собор, озеро Кабан, Мост «Милленимум», Министерство сельского хозяйства (с панорамы).

Предусмотрены остановки и выходы в Богородицком мужском монастыре – месте обретения и нахождения иконы Казанской Божьей Матери, Старо-татарской слободе – торговом, ремесленном, духовном и культурном центре казанских татар. Вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне детского театра кукол «Экият» и ЗАГСа «Чаша».

Пешеходная часть экскурсии включает прогулку в сопровождении экскурсовода по историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику «Казанский Кремль» с посещением мечети Кул-Шариф и Благовещенского собора. Окончание экскурсии у Казанского Кремля.