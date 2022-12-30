Исторический центр (ул. Горького, площадь Султана Галеева, Площадь Свободы)
Богородицкий монастырь
Дом Ушковой
Петропавловский собор (снаружи)
Казанский Кремль
Мечеть Кул-Шариф
Благовещенский собор
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Описание
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Мы встречаемся в самом сердце Казани, садимся в комфортабельный автобус и начинаем путешествие по третьей столице России. Экскурсия включает поездку по исторической части города и центральным улицам. Вашему взору предстанет Театр оперы и балета, Ратуша, Казанский федеральный университет, Дом Ушковой, Петропавловский собор, озеро Кабан, Мост «Милленимум», Министерство сельского хозяйства (с панорамы).
Предусмотрены остановки и выходы в Богородицком мужском монастыре – месте обретения и нахождения иконы Казанской Божьей Матери, Старо-татарской слободе – торговом, ремесленном, духовном и культурном центре казанских татар. Вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне детского театра кукол «Экият» и ЗАГСа «Чаша».
Пешеходная часть экскурсии включает прогулку в сопровождении экскурсовода по историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику «Казанский Кремль» с посещением мечети Кул-Шариф и Благовещенского собора. Окончание экскурсии у Казанского Кремля.
По субботам в 12.00. В праздничные дни расписание меняется.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги профессионального гида
Входной билет на территорию «Казанского Кремля»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Пушкина, 4, Казань
Завершение: Казанский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12.00. В праздничные дни расписание меняется.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе 3 часа и пешком 1 час (общее время экскурсии 4 часа)
Начало экскурсии у крыльца гостиницы Татарстан (ул. Пушкина 4), окончание в Казанском Кремле
Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
Дополнительных расходов нет
В процессе экскурсии мы будем посещать мечеть и храмы, поэтому женщинам рекомендуем взять с собой головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.