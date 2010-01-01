Добрый день! Меня зовут Фанис, я молодой экскурсовод и начинающий фотограф из славного города Казань - хочу представить вам сокращенную по времени и цене версию своей экскурсии 🧭 "Обзорная фото экскурсия ⛳ с гидом по Казани. Самые яркие фотографии". Данная экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с наиболее яркими местами центра города, но обладает при этом ограниченным количеством времени и т. д. Мы прогуляемся с вами по улице Баумана - Казанскому Арбату, хранящую в себе множество интересных памятников и архитектурных изяществ, подземные галереи и многое другое. Не пройдем мимо и посетим величественный собор Петра и Павла, сохранившего уникальный иконостас 18 века, творение еще Петровских времен. Далее нас ждет одна из богатых купеческих улиц до революционной Казани - Кремлевская, украшенная дорогими пассажами и дворцами, откуда мы придем к главной достопримечательности 🏛️ - Казанскому Кремлю, уже многие века центр не только всех важнейших объектов, но и самых удивительных загадок и тайн. Мечеть Кул Шариф, Благовещенский Собор, Башня Сююмбике, филиал Санкт-Петербургского Эрмитажа - эти и многие другие объекты станут достоянием вашего внимания, история 📖 о которых непременно поразит вас. Далее нас ждет совершенно новая, но не менее красивая часть города - кремлевская набережная, которая выведет нас к заключительному месту - прекрасному Дворцу Земледельцев.

Данная прогулка 👣 подарит вам интересную и совсем не "пресную" информацию о данных местах, яркие факты и истории, более того - вы совершенно бесплатно получите фотографии 📸 в моем исполнение на проф фотоаппарат! Спешите забронировать экскурсию и получить незабываемые впечатления, до скорых встреч!