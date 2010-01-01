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Обзорная фото-экскурсия по центру Казани

5
7 отзывов
Фанис Я.
Фанис Я. – Гид из Казани
Двухчасовой пешеходный тур по центру Казани «два-в-одном»: экскурсия ⛳ и фотосессия 📷.

Познакомьтесь с архитектурой города, где переплелись две культуры и религии.

Вы увидите особняки в стиле эклектика на Кремлевской улице и средневековые башни Кремля, собор в стиле «русское барокко» и мечеть Кул-Шариф, конструктивистский Дом Печати и неоклассический Дворец земледелия, построенный в 2010 году.

Не отвлекайтесь на селфи и выбор ракурса — фотографии 📸 на профессиональную камеру сделает гид.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Обзорная фото-экскурсия по центру Казани
Обзорная фото-экскурсия по центру Казани

Что вы увидите

  • Казанский Кремль
  • мечеть Кул Шариф
  • башня Сююмбике
  • улица Баумана
  • Дворец земледельцев
  • Казанская набережная
  • Улица Кремлевская
  • Петропавловский собор и многое друге
Добрый день! Меня зовут Фанис, я молодой экскурсовод и начинающий фотограф из славного города Казань - хочу представить вам сокращенную по времени и цене версию своей экскурсии 🧭 "Обзорная фото экскурсия ⛳ с гидом по Казани. Самые яркие фотографии". Данная экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с наиболее яркими местами центра города, но обладает при этом ограниченным количеством времени и т. д. Мы прогуляемся с вами по улице Баумана - Казанскому Арбату, хранящую в себе множество интересных памятников и архитектурных изяществ, подземные галереи и многое другое. Не пройдем мимо и посетим величественный собор Петра и Павла, сохранившего уникальный иконостас 18 века, творение еще Петровских времен. Далее нас ждет одна из богатых купеческих улиц до революционной Казани - Кремлевская, украшенная дорогими пассажами и дворцами, откуда мы придем к главной достопримечательности 🏛️ - Казанскому Кремлю, уже многие века центр не только всех важнейших объектов, но и самых удивительных загадок и тайн. Мечеть Кул Шариф, Благовещенский Собор, Башня Сююмбике, филиал Санкт-Петербургского Эрмитажа - эти и многие другие объекты станут достоянием вашего внимания, история 📖 о которых непременно поразит вас. Далее нас ждет совершенно новая, но не менее красивая часть города - кремлевская набережная, которая выведет нас к заключительному месту - прекрасному Дворцу Земледельцев.
Данная прогулка 👣 подарит вам интересную и совсем не "пресную" информацию о данных местах, яркие факты и истории, более того - вы совершенно бесплатно получите фотографии 📸 в моем исполнение на проф фотоаппарат! Спешите забронировать экскурсию и получить незабываемые впечатления, до скорых встреч!
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Фотосессия
Что не входит
  • питание
  • посещение платных достопримечательностей
  • личные расходы расходы
Начало
🚩 Метро Площадь Тукая
Место завершения
🏁 Метро Кремлевская
Обзорная фото-экскурсия по центру Казани
Обзорная фото-экскурсия по центру Казани
Обзорная фото-экскурсия по центру Казани
Обзорная фото-экскурсия по центру Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Фанис Я.
Фанис Я.
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7 отзывов оставили туристы

Фанис Я. проводит ещё 2 экскурсии

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