Добрый день! Любите ли вы фотографировать места и города, которые посещаете так, как люблю это делать я? Уверен, что да! Меня зовут Фанис, и я хочу представить вам незабываемую фото-экскурсию по нашему замечательному городу.

Что это за экскурсия? Особенность ее в том, что мы с вами пешком посетим все самые яркие и красивые 🤩 места Казани, которые не раз попадали в объективы не только туристов, но и местных жителей.

Более того, вы не просто сможете сфотографироваться на фоне этих мест, но еще и узнаете их историю 📖. Вы побываете на территории Казанского кремля, посетите мечеть Кул Шариф, Благовещенский Собор, узнаете все тайны башни Сююмбике и многое другое. Узнаете, как и почему образовалась старо-татарская слобода, получите возможность восхититься дворцом земледельцев - одним из самых колоритных современных архитектурных памятников города, увидите яркую и и насыщенную набережную реки Казанка, где вас так же ждет огромные количество красивых фото пейзажей, , татарский драматический театр, улицу Баумана с ее интересными памятниками (ее также называют Казанский Арбат), Казанское метро 🚇 и завершающую точку нашего маршрута - знаменитую Татарскую слободу с самыми первыми мечетями города.

Более того, я сам лично буду не только рассказывать вам об этих удивительных местах, но и фотографировать вас на профессиональный фотоаппарат.

Также, при желании мы можем вместе составить или скорректировать маршрут