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Обзорная фотоэкскурсия с гидом по Казани

4.8
59 отзывов
Фанис Я.
Фанис Я. – Гид из Казани
Пешая фотопрогулка по основным достопримечательностям Казани.

Я познакомлю вас со своим любимым городом, так, как это может сделать только местный житель.

Проведу вам фотосессию 📷 на фоне красивейших видов и известнейших памятников архитектуры Татарской столицы ⭐️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 4 600 ₽ за экскурсию

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Обзорная фотоэкскурсия с гидом по Казани
Обзорная фотоэкскурсия с гидом по Казани

Что вы увидите

  • Казанский Кремль
  • мечеть Кул Шариф
  • башня Сююмбике
  • Дворец земледельцев
  • Казанская набережная
  • Театр оперы и балета
  • Театр Кукол
  • Старо-татарская слобода
  • Озеро Кабан
  • Улица Баумана
Добрый день! Любите ли вы фотографировать места и города, которые посещаете так, как люблю это делать я? Уверен, что да! Меня зовут Фанис, и я хочу представить вам незабываемую фото-экскурсию по нашему замечательному городу.
Что это за экскурсия? Особенность ее в том, что мы с вами пешком посетим все самые яркие и красивые 🤩 места Казани, которые не раз попадали в объективы не только туристов, но и местных жителей.
Более того, вы не просто сможете сфотографироваться на фоне этих мест, но еще и узнаете их историю 📖. Вы побываете на территории Казанского кремля, посетите мечеть Кул Шариф, Благовещенский Собор, узнаете все тайны башни Сююмбике и многое другое. Узнаете, как и почему образовалась старо-татарская слобода, получите возможность восхититься дворцом земледельцев - одним из самых колоритных современных архитектурных памятников города, увидите яркую и и насыщенную набережную реки Казанка, где вас так же ждет огромные количество красивых фото пейзажей, , татарский драматический театр, улицу Баумана с ее интересными памятниками (ее также называют Казанский Арбат), Казанское метро 🚇 и завершающую точку нашего маршрута - знаменитую Татарскую слободу с самыми первыми мечетями города.
Более того, я сам лично буду не только рассказывать вам об этих удивительных местах, но и фотографировать вас на профессиональный фотоаппарат.
Также, при желании мы можем вместе составить или скорректировать маршрут
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Фотосессия
Что не входит
  • питание
  • посещение платных достопримечательностей
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Площадь Тукая
Обзорная фотоэкскурсия с гидом по Казани
Обзорная фотоэкскурсия с гидом по Казани
Обзорная фотоэкскурсия с гидом по Казани
Обзорная фотоэкскурсия с гидом по Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Фанис Я.
Фанис Я.
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59 отзывов оставили туристы

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