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Обзорная пешеходная экскурсия по Казани

4.5
2 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Казани
Вы узнаете историю 📖 Казани и о выдающихся личностях, которые с ней связаны.

Увидите главные достопримечательности 🏛️ и интересные места столицы ⭐️ Республики Татарстан: старинные особняки и памятники, фонтаны, казанский Арбат, Кремль, «падающую» башню и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная пешеходная экскурсия по Казани
Обзорная пешеходная экскурсия по Казани

Что вы увидите

  • Улица Баумана
  • Фонтаны «Голуби», «Русалка», «Лягушки»
  • Казанский кремль
  • Благовещенский собор
  • Башня Сююмбике
  • Архиерейский дом
  • Юнкерское училище
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Президентский дворец и др.
Начнем экскурсию ⛳ с пешеходной улицы Баумана. Именно здесь, на казанском Арбате, можно почувствовать дух древнего города. Увидим памятники, многочисленные инсталляции и арт-объекты. Россыпь фонтанов: «Голуби», «Русалка», «Лягушки». Осмотрим старинные здания и особняки, которые многое поведают о казанской истории 📖 и архитектуре.
Путешествуя по Арбату, дойдем до Казанского кремля — сердца города. Посмотрим на Благовещенский собор XVI века постройки и башню Сююмбике (одну из 40 падающих башен мира). Архиерейский дом и юнкерское училище. Подойдем ближе к жемчужине Татарстана, мечети Кул-Шариф. Увидим Президентский дворец. Именно здесь в древности находился дворец казанских ханов.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная пешеходная экскурсия по Казани
Обзорная пешеходная экскурсия по Казани
Обзорная пешеходная экскурсия по Казани
Обзорная пешеходная экскурсия по Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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