Начнем экскурсию ⛳ с пешеходной улицы Баумана. Именно здесь, на казанском Арбате, можно почувствовать дух древнего города. Увидим памятники, многочисленные инсталляции и арт-объекты. Россыпь фонтанов: «Голуби», «Русалка», «Лягушки». Осмотрим старинные здания и особняки, которые многое поведают о казанской истории 📖 и архитектуре.

Путешествуя по Арбату, дойдем до Казанского кремля — сердца города. Посмотрим на Благовещенский собор XVI века постройки и башню Сююмбике (одну из 40 падающих башен мира). Архиерейский дом и юнкерское училище. Подойдем ближе к жемчужине Татарстана, мечети Кул-Шариф. Увидим Президентский дворец. Именно здесь в древности находился дворец казанских ханов.